2022/03/10,
獨自在俄駐華府大使館前演奏傳達和平，馬友友：每個人都必須做些什麼
Photo Credit: Yo-Yo Ma臉書
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國際知名大提琴演奏家馬友友獨自前往俄羅斯駐華盛頓大使館前演奏，傳達和平之意。
（中央社）國際知名大提琴演奏家馬友友8日在華盛頓的甘迺迪中心（Kennedy Center）演出，此前他獨自前往俄羅斯駐華盛頓大使館前演奏，傳達和平之意。
哥倫比亞廣播公司（CBS）華盛頓電視台《WUSA9》報導，華盛頓特區居民史提特（Ryan Stitt）說，他當時騎著腳踏車沿威斯康辛大道（Wisconsin Avenue）經過俄羅斯大使館時，看見一名音樂家獨自在人行道上演奏。
史提特一開始仔細觀察，仍不確定這名音樂家是不是馬友友。
他說：「後來我直接問他，你是不是馬友友？」
史提特說，馬友友對他很友善，還向他解釋為何在大使館前演奏。
史提特表示：「我記得他告訴我，『每個人都必須做些什麼』。」
馬友友8日晚間在甘迺迪中心表演。他在社群媒體直言不諱地談論俄羅斯對烏克蘭動武的事，並轉發要求俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和平收場的推文。
史提特說：「他在沒有觀眾下這麼做是有意義的，是要做出聲明。」
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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