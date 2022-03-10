獨自在俄駐華府大使館前演奏傳達和平，馬友友：每個人都必須做些什麼

（中央社）國際知名大提琴演奏家馬友友8日在華盛頓的甘迺迪中心（Kennedy Center）演出，此前他獨自前往俄羅斯駐華盛頓大使館前演奏，傳達和平之意。

哥倫比亞廣播公司（CBS）華盛頓電視台《WUSA9》報導，華盛頓特區居民史提特（Ryan Stitt）說，他當時騎著腳踏車沿威斯康辛大道（Wisconsin Avenue）經過俄羅斯大使館時，看見一名音樂家獨自在人行道上演奏。

史提特一開始仔細觀察，仍不確定這名音樂家是不是馬友友。

他說：「後來我直接問他，你是不是馬友友？」

史提特說，馬友友對他很友善，還向他解釋為何在大使館前演奏。

史提特表示：「我記得他告訴我，『每個人都必須做些什麼』。」

馬友友8日晚間在甘迺迪中心表演。他在社群媒體直言不諱地談論俄羅斯對烏克蘭動武的事，並轉發要求俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和平收場的推文。

史提特說：「他在沒有觀眾下這麼做是有意義的，是要做出聲明。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航