2022/03/10,
教育

轉型計畫未在3年期限內完成，5所私立高中職法人將解散，全國私校工會：要「春蠶脫殼」談何容易

轉型計畫未在3年期限內完成，5所私立高中職法人將解散，全國私校工會：要「春蠶脫殼」談何容易
Photo Credit: 中央社

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少子化浪潮衝擊，許多私立高中職紛紛退場。教育部長潘文忠今（10）日表示因為公益性和可行性不足，國光商工轉型基金會一案遭駁回。

由於私校辦理復辦或轉型的3年期限到期，有5所私立高中職並未於期限內完成，經私校諮詢會決議，學校法人將走向解散。《中央社》報導，教育部長潘文忠今（10）日表示，轉型須考量公益性和可行性，部分學校所提「尚有不足」。

教育部於民國108年1月15日修正施行「高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法」，第37條規定在此之前已停辦的私校，必須在3年內完成復辦、新設、與其他學校合併、或變更為其他法人。

退場的學校包含花蓮縣國光商工、屏東縣志成商工、雲林縣益新工商、嘉義市大同高職、台南市華濟永安高中5所學校，這些學校未於法定期限完成上述程序，教育部日前召開私校諮詢會，決議將依法解散5校的學校法人。

公益性可行性不足，國工商工轉型遭駁回

《中央社》指出，教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會作業務概況報告，會前接受媒體聯訪表示，私校諮詢會審視5校狀況後，確認所提的改辦、轉型計畫未在3年期限內完成，將提請主管機關，做後續財產清算程序。

以花蓮縣的國光商工為例，該法人應於111年1月16日以前完成恢復辦理、新設私立學校、與其他學校法人合併或依私立學校法第71條完成變更為其他教育、文化或社會福利事業之財團法人。然而該校去年底才向教育部申請變更為「文化藝術基金會」，教育部日前回應以「無法持續發揮社會貢獻價值」駁回，將會啟動解散學校董事會程序。

《自由時報》報導，私立國光商工創立於民國55年，培育許多職業類科人才，國光商工青棒隊在1970年代還曾打進省運會、高中「金龍旗」棒球賽，不過因少子化招生困難，100年8月停招、103年停辦，並申請轉型「國光文化藝術基金會」，並於109年將學校教學行政大樓租給波斯頓國際實驗教育機構，並補強老舊校舍的建築結構。

國光商工人員日前低調向《自由時報》表示，已經在2年前將校舍租給波斯頓國際教育機構，簽了20年租約，強調校產校地仍是做學校用途，目前也已委託律師打行政訴願。

隨著私校崩塌的腳步愈來愈快，教育部早在2017年就提出「私校退場條例」草案，然而校產處理方式是否充公朝野至今仍無共識，5年過去這部法案還是送不出立法院。依照目前「私校法」，董事會可以在捐助章程當中，指定財產的歸屬對象。《公視新聞網》報導，教育團體呼籲教育部嚴格把關，並加快通過私校退場條例，遏止這種現象發生。

全國私校工會呼籲建立公正機制，正面看待私校轉型

全國私校工會理事長尤榮輝向《公視新聞網》表示，國光商工轉型被駁回的原因為「規劃欠缺周延，第二個是它（國光商工）要改辦的事業，沒有辦法符合私立學校同等的一個價值跟社會的貢獻，建議教育部應該給予私校建立一個輔導的一個機制，比較公正的審查的機制。」

據統計，近年全國至少已有超過10所高中職停招停辦。少子化造成許多學校學生不足導致的轉型、退場考驗，但仍有少數轉型通過案例。苗栗育民工家日前對《自由時報》表示，學校已確定於111學年度起，也就是今年8月起停招，董事會也決議將校地朝養生村方向開發。

尤榮輝認為私校轉型如同創業，除了必須抓對產業趨勢外，更須投入資金與專業人才，但退場私校大都已耗盡資金，更不具異業經營經驗，要「春蠶脫殼」談何容易。他在個人臉書貼文表示，政府不應防弊而阻斷興利，而應該正面看待私校轉型能夠活化校產與貢獻社會。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：翁世航


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