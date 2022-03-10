波蘭願轉交俄制米格-29戰機給美軍助烏克蘭，為何遭五角大廈拒絕？

編譯：吳宗宜

波蘭稱願轉交俄系戰機予美國援烏克蘭，遭美國拒絕

針對近來各界關心的支援烏克蘭戰機以對抗俄羅斯侵略案，波蘭外交部於3月8日發表聲明指出，波蘭願意把其擁有的俄羅斯製米格-29（MiG-29）戰鬥機，送往美軍位於德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）交給美國運用。

同時，波蘭並要求美國向其提供美國製的F-16戰機作為補償，並敦促其他使用米格-29戰機等俄規戰機的北約盟國，採取同樣的行動。

使用米格-29戰機的國家包括斯洛伐克和保加利亞，而這兩個國家都在上週都拒絕了轉讓其飛機，以避免進一步捲入俄烏戰火。

波蘭的聲明隨即遭美國國防部駁斥，五角大廈發言人柯比（John Kirby）指出，波蘭的提議低估了此作法的複雜性：「由美國擁有這些戰鬥機，並從美國在北約的軍事基地飛入烏克蘭與俄羅斯交戰的領空，恐將引發北約盟友們的嚴重擔憂。」此外，後勤困難也是此方式難以運作的重要考量之一。

柯比並表示，波蘭是否要直接把戰機交予烏克蘭，最終完全就是要由波蘭政府決定。

俄羅斯在2月24日大舉入侵烏克蘭後，烏克蘭便不斷呼籲西方國家提供其戰機以對抗俄國，但西方國家多認為此舉將為其帶來嚴重捲入戰爭的風險，俄羅斯對此則警告，若支持烏克蘭空軍，將被視為參與俄烏戰爭，而美國等北約國家，皆不願和俄羅斯爆發直接衝突，如先前美國總統拜登（Joe Biden）便已宣布美軍不會參戰。

美國國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）也在同日對參議院外交關係委員會說：「據我所知，波蘭公告將這些飛機交給我們前，並沒有與我們協商。我今天開車到這裡時，才看到了波蘭政府的公告，我認為波蘭的舉動相當出人意料。」

澤倫斯基表達接收俄制戰機意願

3月5日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與美國國會進行視訊會議，稱烏克蘭空軍飛行員習慣操作俄系戰機（包括前蘇聯時代的米格-29、蘇愷27〔Sukhoi-27〕噴以及蘇愷25戰機），若獲得一批俄系戰機，烏軍飛行員無需額外訓練即可立即駕駛，希望美國讓已加入北約的前蘇聯國家如波蘭、斯洛伐克等國，提供米格-29戰機，讓烏軍繼續和俄軍對抗奪取制空權。

美方並未直接拒絕該提議，甚至積極和波蘭政府進行協商，向該國提出美國提供F-16戰鬥機，以換取波蘭向烏克蘭提供前述戰機的可能性。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在3月6日向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，雙方正在積極討論此事：「我們正積極研究波蘭可能向烏克蘭提供戰機的問題，並研究如果波蘭決定提供這些飛機，我們將如何彌補波蘭的安全缺口。」但如今拜登政府卻直接駁回波方的提議。

波蘭不願承擔直接風險，反倒把戰機難題丟給美國？

軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，法國參謀總長布爾卡德（Thierry Burkhard）表示：「我們必須向烏克蘭提供武器，但是，它必須以一種合理的方式、一種不那麼公開的方式。歐洲國家和北約對烏克蘭的支持是必須的，但不見得是以讓外界知曉的方式。俄羅斯可以接受我們適度的支援烏克蘭，但不能是全面的。我們說的越少，我們能做的就越多。」

《路透社》報導，斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）向美方重申，該國總體目標是更換包括米格-29戰鬥機在內的所有俄製軍事裝備，但斯洛伐克尚未準備好走到這一步：「目前，我們沒有米格系列戰機的替代品，但我們正在盡一切努力加快這樣的進程。」

《半島電視台》報導，波蘭也強調不會向烏克蘭提供戰機，因為它不是烏克蘭（非北約盟國）與俄羅斯之間衝突的直接當事方。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示：「任何提供進攻性武器的決定，都必須由全體北約盟國一起做出，這就是為什麼我們準備將我們所有的俄製戰機都交給美軍在德國的蘭斯坦空軍基地，我們不準備自行採取任何行動，因為正如我所說，我們不是這場戰爭的一方。」

《半島電視台》報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）向《天空新聞》表示，如果波蘭交出戰機，英國將支持波蘭，但波蘭恐將面臨其決定的直接後果：「所以我們會保護波蘭，我們會在他們需要的任何事情上幫助他們。」

曾擔任美國助理國務卿政治軍事事務高級顧問助理、現任華府智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）資深研究員伯格曼（Max Bergmann）說：「波蘭領導人公開戰機交換計畫，給自己製造了一個政治難題，他們很可能在研究了將這些戰機從波蘭機場直接轉移到烏克蘭潛在升級衝突的可能性後不想如此做，但又不想顯示自己退縮，不想在俄羅斯和公眾面前顯得軟弱，所以他們只好把這個問題推給美國。」

伯格曼並指出，後勤問題最為關鍵，這批戰機要如何在不被俄羅斯擊落的情況下抵達烏克蘭，停靠哪裡的基地，誰來駕駛和維護它們，烏克蘭飛行員如何到達德國蘭斯坦空軍基地，更不用說美國能以多快的速度補送一批戰機回波蘭的問題。

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