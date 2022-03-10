拜登簽署加密貨幣監管行政命令，「央行數位美元」或許已離我們不遠

經歷一系列的聽證會後，美國白宮官網在台灣時間3月9日晚間正式發布公告，表示總統拜登將簽署聯邦層級的加密貨幣監管行政命令，報告內容中也再度重申安全（safe）、負擔得起（affordable）、可近用的（accessible）這三項主軸，並預告會研究發行CBDC（由中央發行之數位貨幣）形式的數位美元。

有趣的是，該行政命令在正式公布的前一天，就被美國財政部上傳官網後又即刻下架，而這項被認為是「友善」加密貨幣市場的命令也成為利多，拉升整體加密貨幣的價格，其中與「穩定幣」有關的專案更是大幅上揚。

7個關鍵事項，圍繞「美國利益優先」的主軸

白宮發布的公告中表示，大約16%（約4000萬人）的成年美國人曾投資、交易或使用過加密貨幣，另有100多個國家正在規劃或試行CBDC。

公告中也提到該行政命令將針對7個關鍵優先事項制定國家數位資產政策，包括：

保護美國消費者、投資者和企業：指導財政部、其他機構與合作夥伴評估和制定政策建議，並鼓勵監管機構充分監管，防範數位資產帶來的系統性金融風險。 保護美國、全球金融穩定並降低系統性風險：制定適當的政策建議來解決任何監管缺口。 減輕非法數位資產所導致的金融、國安風險：指導美國政府相關機構採取協調行動，並指示各機構與盟友及合作夥伴協力，確保國際準則、監管能力一致，並對風險做出回應。 提升美國在科技、經濟競爭力優勢，加強美國在全球金融體系中的領導地位：指導商務部與美國政府合作建立框架，推動美國在數位資產技術領域和運用方面的競爭力和領導地位。 促進安全、負擔得起、可近用的的金融服務：需考量過往長期難以近用金融服務的族群，財政部長將與所有機構合作，編寫一份展望貨幣和支付系統的報告，其中包括對經濟發展、金融發展與包容性、國家安全，以及技術創新對未來的影響。 支持科技，確保數位資產能被妥善開發、使用：指導美國政府採取具體措施，研究和支援數位資產系統開發設計和應用方面的技術進步，同時優先考慮隱私、安全、打擊非法應用和減少對氣候的影響。 探索美國發行CBDC的可行性：盡速研究和發展潛在的美國CBDC符合國家利益，美國政府應以保護美國人利益的方式，評估美國CBDC的技術基礎設施和能力需求，並鼓勵美國聯準會繼續為美國CBDC進行研究開發和評估工作，促進符合美國利益和民主價值觀的CBDC發展。

《美聯社》報導，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，該命令能使美國繼續處在國內外數位資產生態圈的創新和監管領導地位，「這與我們的民主價值一致，也能增加美國在全球的競爭力。」

財政部長葉倫（Janet Yellen）則指出，這個行政命令將能帶來「更公平、更包容、更有效率的經濟系統」，同時打擊地下金融並避免對金融穩定和國家安全造成影響。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國財政部長葉倫

目前有哪些穩定幣？數位美元一定要和實體美元1:1嗎？

在美國推行「數位美元」之前，其實已有許多機構發行「數位穩定幣」，除了用於加密貨幣的交易，也漸漸能作為真實世界的支付使用。

目前穩定幣的龍頭為泰達幣（Tether、USDT），總發行量約為800億美元（約2.2兆台幣），然而過去泰達幣團隊因帳目不夠透明，曾多次遭到美國監管單位調查。不過在2022年2月底發布的會計審查中，數字顯示其持有的資產儲備，大於所發行的UDST金額。

除了常見的「USDT」外，USDC和BUSD也是兩個常見的數位穩定幣。其中USDC直接接受美國財政部和聯準會監管、BUSD則是由紐約州金融服務部（NYDFS）監管，兩者皆由監管機構保證數位美元都有真實美元「1:1」的支持，以確保其價值。

其中，VISA在2021年3月宣布USDC可在其支付網路結算交易，BUSD則是因其背後全球最大虛擬貨幣交易所幣安（Binance）的優勢，在幣安生態圈中能夠全面的應用。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

除了這些直接對應實體美元的穩定幣，近來也有稱為「UST」的新型態穩定幣竄起，其背後原理為將穩定幣與另一個虛擬貨幣「LUNA」作為槓桿相互套利，每當UST「鑄造」時，就有LUNA被銷毀，反之亦然，來穩定每個UST都等於1美元的價值，來迴避抵押品的需求。

目前UST的發行量已超過141億美元，是前述3者之外的全球第4大數位穩定幣，近期也獲利於烏俄戰爭對於數位貨幣的需求而攀升，在美國政府發布行政命令後，其錨定的LUNA幣價更在相對低迷的市場中突破歷史新高。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航