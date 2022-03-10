艾巴莫域治痛別車路士，俄羅斯軟實力一炮成空？

文︰王家豪（莫斯科國立國際關係學院碩士）、羅金義（香港教育大學社會科學系副教授）

「以這種方式跟球隊分手，讓我痛苦萬分。」本月初俄羅斯富豪艾巴莫域治（Roman Abramovich）宣佈出售英格蘭足球會車路士（Chelsea FC），是否意味着一個時代的終結？一般相信這決定跟俄羅斯對烏克蘭用兵有關，皆因多年來他與普京政權關係密切，很可能會遭受英國政府制裁。儘管艾巴莫域治為人作風低調，這次舉動卻不可能不刮起政界和體育界紛紛議論；從此回望球壇一代梟雄的經歷，看的不只是20年來的英超生態，還有俄國政治的波譎雲詭？

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與克宮的「魔鬼交易」

艾巴莫域治生於猶太家庭，父母早喪，孤雛由居於北部烏赫塔（Ukhta）的叔叔萊布（Leib Abramovich）收養。他就讀烏赫塔工業學院時，正值蘇聯推行改革重建（perestroika），在動盪時代他毅然輟學創業。那些年蘇聯物資短缺，負責管理工業原材料和消費品供應鍊的萊布運用純熟的談判和溝通技巧為達官貴人搜羅各種高需求的進口產品。受惠於萊布建立的龐大商業人脈，艾巴莫域治在創業路上暢通無阻，也從實踐中學懂了如何管理人事關係和財富。

以俄國學者Sergey Altukov為首的研究團隊指出，他的首要管理原則是「先人後事」（First Who, Then What）——首先選擇正確的人，然後才決定合適策略。他深受叔父熏陶，同樣熱衷於建立龐大的社交網絡，成為了逾30家世界各地不同範疇企業的創始人，並且樂意將權力下放予合作夥伴。

1990年代初的俄羅斯營商環境惡劣，從事貿易生意的艾巴莫域治卻憑藉能源業務致富，與克里姆林宮的關係千絲萬縷。他跟當時的首富別列佐夫斯基（Boris Berezovsky）過從甚密，又在前總統葉利欽的庇佑下透過貸款換股計劃以廉價獲得西伯利亞石油公司（Sibneft）擁有權，從而累積豐厚資產。投桃報李，他與其他寡頭商賈支持葉利欽競選連任，令後者在低民望下奇蹟勝選。

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普京上台之後大力打擊謀求政治勢力的寡頭商賈，旨在扶植親信掌控國家重要資產，進一步鞏固政權穩定；而嚴懲私有化中的違法致富者自是不乏民意支持。別列佐夫斯基多和霍多爾科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）首當其衝，後者掌管的尤科斯石油公司（Yukos）破產收場。包括艾巴莫域治的其他一些寡頭商賈望風折腰，放棄追求權力，換取比較「自由」的生活權利。

普京：足球霸業的幕後大哥大？

曾經在葉利欽時代擔任政府經濟顧問的阿斯倫德（Anders Aslund）透露，艾巴莫域治向普京政府作出多項妥協，包括出售俄鋁和俄羅斯航空的股份，又將西伯利亞石油公司轉售予俄羅斯天然氣公司（Gazprom）；他最終也跟別列佐夫斯基反目，對簿公堂。更有趣的是他承諾為發展俄國足球進行投資，包括在國內興建球場、聘請荷蘭名帥軒迪克（Guus Hiddink）出任國家隊主教練、協助申辦2018年世界盃等。

跟普京「握手」之後套現了大筆資金，艾巴莫域治在2003年以1.4億英鎊收購瀕臨破產的車路士，頓成一時佳話。儘管在收購聲明中自稱是「足球的熱心追隨者」，但他對足球的「迷戀」似乎來得突然，傳說是在此之前不過數月，獲邀到奧脫福球場觀看曼聯對皇家馬德里的經典歐聯賽事之後才忽然興致勃發。他最初打算收購曼聯，但礙於作價太高和股權過於複雜而未有成事；也曾考慮入主阿仙奴或熱刺，最終情歸車路士，因為它既是倫敦球會，但股權相對簡單和財政狀況欠佳，收購過程水到渠成。

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自此，「艾巴莫域治-車路士-普京」成為撲朔迷離的謎題。例如兩年前英國《金融時報》記者貝爾頓（Catherine Belton）著作《普京的人民》（Putin's People）中，艾巴莫域治被形容為普京的「收銀員」，是普京指使他收購車路士，藉以替俄羅斯在英國提升影響力和認受性，甚或蠱惑（corrupt）西方世界。艾巴莫域治入稟控告貝爾頓誹謗，結果雙方在法庭上達成和解協議，後者承認書中含有不實內容，同意修改相關章節。不過，他也在一些法庭程序上承認過曾經用金錢換取政治影響力。

顛覆英國足球傳統

艾巴莫域治入主車路士之後，球會搖身一變成為成為歐洲豪門，迄今共贏得19項主要錦標，包括5次英超冠軍、5次英格蘭足總盃、3次英格蘭聯賽盃、2次歐聯冠軍、2次歐霸冠軍、1次歐洲超級盃和1次世界冠軍球會盃。當中比較具歷史意義的是2004-05球季在時隔50年後奪得頂級聯賽冠軍，2011-12球季首次奪得歐洲聯賽冠軍和今年2月首次奪得世界冠軍球會盃，盡收天下牛耳。

多年來艾巴莫域治向球會以個人借貸方式注入巨資超過15億英鎊，將球會命運徹底改變，因而一直深受球迷愛戴——即使他連番辭退同樣備受球迷擁護的領隊。最令人痛心的一次發生在2015-16球季，當時球隊的聯賽成績不濟，導致兩度入帥的傳奇領隊摩連奴再次被裁。不過，車路士球迷並沒有批評班主，反而遷怒於球隊的主力球員，痛斥夏薩特、法比加斯和迪亞高．哥斯達等為「叛徒」。BBC首席球評家Phil McNulty認為，這正是艾巴莫域治厲害之處，跟車路士球迷建立了一種默契，以巨額投資和球會佳績換取後者對自己的任何決定都吞聲忍氣。