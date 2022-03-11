飛宏科技佈局綠色永續商機，攻進台泥供應鏈啟用新一代汽車充電站

全球產業近年興起綠色革命，越來越多企業追求營運獲利之餘，更專注ESG實現永續理念。電源供應器領導廠飛宏科技，深耕電源產品近50年，深信永續這條路需與其他品牌夥伴結盟佈局，近期成功獲得台泥企業團綠色供應鏈青睞，攜手台泥儲能啟用新世代充電站，助力台灣電動車普及化、強化在地儲能產業能量。

針對本次雙強聯手合作，飛宏科技董事長林中民表示，飛宏長期專注研發、生產高效率的電源供應器，擁有360KW以上大功率充電設備製造技術。

「這次在台泥的花蓮DAKA園區提供AC、DC雙規格充電樁，運用在地太陽能供電、儲能，實現100%純綠電充電站。」

當天充電服務站啟用典禮，恰巧遇上303全台大停電，更加凸顯台灣佈局綠電、建構智慧電網的迫切需求。

Photo Credit:飛宏科技 台泥DAKA站啟用NHOA.TCC充電服務。

電動車要全面普及化，關鍵要素在於充電樁基礎建設與儲能系統的完備。看準台灣電動車數量逐年成長，飛宏科技的電源儲能解決方案，除了為電動車充電，也能透過逆向技術，把電動車的電能回送給電網 (Vehicle-to-grid)，增加各充電站能源使用的多元彈性，藉此緩解電力在尖峰時段的負載壓力。

飛宏科技目前為全球十大頂尖電源供應器供應商，過去在電動汽車與電動自行車領域耕耘甚深，車用電源及相關車載產品，通過汽車業最高品質管理系統標準IATF16949認證。市場拓展方面，先後拿下捷豹(Jaguar)、奧迪(Audi)訂單，預計將協助奧迪打造全台電動車環島快充站，證明產品競爭力深受國際車廠肯定。

在整體大環境下，面對一波又一波突如其來的黑天鵝事件，飛宏科技一方面展現營運韌性，2022年1月合併營收金額新台幣11.19億元，年增20.61%，尤其在電動車事業與殼牌(Shell)、東元電機(1504)的合作案亦展現出綜效；另一方面，飛宏科技也將協助更多企業客戶，強化綠能方面的佈局，幫助夥伴在ESG治理更有效率。

Photo Credit:飛宏科技 台泥的充電品牌NHOA.TCC啟動儀式。

使用再生能源、追求環境永續，已是全球銳不可擋的趨勢，加上俄烏戰爭造成全球石油價格波動，各國政府對綠色能源的投資政策將更積極主動。飛宏科技站在時代交會的關鍵十字路口，林中民最後強調，未來企業會持續聯手戰略夥伴，強化台灣儲能產業鏈技術能量，同時放眼國際市場，爭取下一波全球市場充電設施商機。

本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。