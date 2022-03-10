2022/03/10,
醫療

睽違68天「本土+0」，陳時中：可以高興一天，但邊境仍必須嚴守，不能大意

睽違68天「本土+0」，陳時中：可以高興一天，但邊境仍必須嚴守，不能大意
Photo Credit:指揮中心

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中央流行疫情指揮中心今（10）日公布本土無新增確診個案，另有82例境外移入確定病例。陳時中表示雖然+0值得開心，但西太平洋區域疫情仍持續升溫，需繼續嚴守邊境，不可鬆懈。指揮中心另外提醒子女可帶家中65歲長輩前往各醫療院所施打疫苗，領取價值500以下的衛教品。

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布本土無COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診個案，另新增82例境外移入確定病例（65例為航班落地採檢陽性）；確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為44例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（25例）、泰國（6例）、菲律賓（4例）、新加坡（3例）、法國、英國、緬甸、瑞士、日本、巴西、馬來西亞、香港、美國及巴拉圭（各1例）移入，另34例調查中。

陳時中表示，這是自1/3桃園機場案例以來，第一次無新增本土確診病例，大家可以高興一天。雖然以國際情況來看，六大區域確診人數皆在下降，但目前西太平洋區域疫情仍然持續升溫。我國過去境外個案都低於50例，後來升至80多例，今日82例是近來新高，陳時中提醒，邊境仍必須嚴守，不能大意。

關於昨日台南醫院兩名醫護確診，基因定序仍在持續釐清當中，將調查是否與宗教旅遊團相關。陳時中表示，宗教旅遊團整體群聚中，案20913本身是照顧人員，曾在2月20日出遊，因而延伸高雄親戚案20861及家戶、餐廳接觸者、員工和他的妹妹確診。本案其餘接觸者經大量採檢過後多呈現陰性。

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Photo Credit:指揮中心

至於案20913也曾在工作場合接觸案20974，該個案曾經搭乘過復康巴士至醫院看診，因此延伸一連串醫院、復康巴士接觸。目前醫院兩位藥師確診，其他已知醫院接觸者包括員工或受照顧者目前都陰性，監測則要到3月21日才會結束。

羅一鈞表示，另外兩條線包含宜蘭境外移入案與新北涮涮鍋群聚案，目前都沒有再新增確診案例，分別將於明後天監測期滿。

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Photo Credit:指揮中心

另外，莊人祥表示輝瑞BNT疫苗和莫德納疫苗數量充足，但1922平台上的預約率目前偏低，僅有13.51％。 自3/10號開始，65歲以上長者只要施打疫苗皆可獲得價值500元以下的衛教品（以禮券為主），其他縣市也有相關加碼活動。因此指揮中心呼籲子女可帶家中長輩前往醫療院所施打，降低染重症以及死亡率。

0310-2022每日確診人數
資料來源: 衛福部

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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


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