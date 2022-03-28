【大人學】主管過度干預我的工作，身為新人該如何與主管相處？

文：張國洋

這次我要回答的，是一封來自署名「Jenny」的朋友提出的問題。這封來信是這樣的：

Joe、Bryan你們好， 我是Jenny，最近我碰到一個工作上的不適應，希望能聽聽你們的看法。 我喜歡擁有工作上的自主權，不希望主管、老闆過度干預我的工作。我原本在一家偏年輕的新創小公司工作了兩年半，負責網站營運和數位行銷，工作期間老闆、主管對我的能力很信任，因此我有機會全權負責幾個專案工作。 幾個月前，因為對分析有興趣，我決定轉換跑道，來到一家規模比較大的公司，負責網站和用戶分析。可能因為還是新進員工的關係，主管對於很多工作細節不放心，要求每一個步驟都要向他報告，而且對於文件細節的要求近乎完美主義，在工作上也常會下指導棋，希望我按照他的方式做事，成果常需要修改4到5個版本，甚至有時他還會直接修改。 我自認是個對工作有熱情、有想法、有要求的人，原本對於自己的工作能力有一定的信心，但幾個月下來，我發現我對於工作成果開始沒那麼有信心了，接到新專案也沒有原本那麼有熱情，甚至因為成果需要多次修改而一直加班，消耗很多心力。種種事情讓我開始懷疑自己是不是不適合這份工作。 不過，最近情況有些好轉，主管開始不需要我頻繁地向他報告進度了。 請問：身為主管，會對下屬沒安全感的原因可能有哪些？而我該如何讓主管對我更放心？還有該怎麼和主管溝通他的期望標準，以便在一開始就做對，不用一直做重工呢？

關於Jenny的問題，我先分析一下狀況，接著再來提供建議。

首先，主管會緊盯進度，背後原因確實就是「沒有安全感」。那為何主管會沒有安全感呢？

有些人可能原本就有些心理上的問題，導致對所有人都缺乏安全感。建議Jenny可以打聽一下你的主管是只對你這樣，還是對每個人都如此，藉此判斷主管是否屬於這類型。

不過依照Jenny的說法，我認為這位主管的行為是完全正常的。正常人會對新人沒有安全感，不外乎是因為一個擔憂：「我很不確定，你能否達到我的要求、做到讓我滿意」。

畢竟你們過去沒有合作過，雖然有面試過，入職之前可能也有通過一些評量跟測驗，但實際能力還有做事方法終究要等正式合作過後才能了解。

而且在合作初期，照Jenny所說，你一開始做出的東西並不完全符合主管的期待，他可能就會想：「這年輕人怎麼會這樣做事呢？做的跟我想看到的不一樣，到底可不可靠啊？」心中也可能隱約產生疑惑與焦慮。

然後Jenny一開始可能又沒發現主管的疑慮，或者因為對自己的工作能力很有自信，所以發現主管可能有疑慮時，不是第一時間設法排除，反而是更想表現、更希望獲得認可、更想展現自己的能力與自主性。但這反而會讓主管害怕，也會激起更多的控制行動。

工作個幾年的人常有一個想法，就是到職新工作時，會認為自己有一定經驗了，新主管要的東西我有聽懂、我可以做，於是就很想證明：「你給我一些時間與空間，我一定會做出很棒的東西！」但有時候，這思維在到職初期是很危險的。

因為這時候你多半還沒能全盤掌握主管的喜好，主管對你的能力到底多好多差也沒有充分理解，這種為了證明自己的空白時段，往往會加深彼此的誤會。

最後你花大把時間和心力做出東西，心想會得到稱讚，但其實常常事與願違。你做出來才發現有更多主管沒講清楚、或他以為你該知道、或他以為你會去做，但你卻沒有的部分。於是你因為被指責而不高興，主管也覺得你浪費了很多時間，兩人互有誤解，關係也變得不和諧。

所以，在到職初期，我會建議你記住兩件事情。

1. 去到新地方，不要帶著舊習慣

這意思是說，若可以的話，之後主管叫你做某件事時，只要有點進展或有點疑惑，就主動向主管確認一下。這可能包含製作的方向、內容是否符合期待，甚至是文件的排版和格式等。

只要這麼做個一到兩次，主管在意什麼、不在意什麼，你大概很容易就知道了。而且主管知道你在意他的要求，就不會這麼焦慮；每次確認都發現你做的東西符合他的期待，也會越來越信任你。

這是很簡單，也很應該要做的事情。只是，大部分人聽到這個建議常會擔心：「如果這麼常去煩主管，他會不會覺得我很無能？」

依據我的經驗，老闆或主管是不會這樣想的。你樂於發問，並能在工作剛起步時就問，而不是花很多時間做完才發現走錯路，這反倒會增加上級對你的信賴。當然，前提是你不要拿同樣的事情一問再問。只要每次都有進步，那主管幾乎是不會覺得你無能的。

這樣做的好處在於，你可以在短時間內掌握主管的喜好。畢竟工作上有些細節未必是對錯問題，只是主觀的喜好。比方說頁面的留白、頁碼要擺在哪裡等等文件細節，有些公司不太在意，但有些公司很在意，你知道主管在意，那當然應該早早把這些地方都考慮好了，後續就會輕鬆很多。

請記得，信任不是別人該給的，而是你該主動爭取來的。

2. 多花些心力把文件做好

有些年輕朋友會有個錯誤認知，就是覺得自己只要把東西做出來就很棒了，其他細節不必太拘泥。但我得說，無論你處在哪種職場環境中，文件其實比你想像的更重要。格式、排版、字體、檔名和怎麼裝訂等細節，都是決定你能否受到信賴的一環。

事實上，文件可說是別人認識我們的第一關。對很多主管而言，新進員工的能力是好是壞，很難一下就看出來，但若你交出來的文件亂七八糟、毫無條理、難以閱讀，那給人最直接的印象就是：這人顯然是缺乏組織能力、或是不夠細心、或是不夠體貼讀者。馬上就會被大扣分。

要說主管太苛刻嗎？我認為倒也不是。就像你在路邊拿到一張傳單，你一定也會先注意設計、排版、字形、美學，接著才來看看裡頭賣的是什麼產品、是哪家店推出的。

台灣很多科技廠也常在這部分吃虧。你可能曾發現有些3C產品附的說明書寫得很不好閱讀、圖說文字不清楚，甚至你如果沒有一定的技術背景就很難看懂，以至於你研究好久才會用，甚至研究好久還是不知道該怎麼使用。

但一些國外大廠（如Apple或IKEA等）的產品說明書，常會讓人覺得是經過精心設計、相對更好閱讀的。這樣一比較，你就會發現雖然台灣很多產品品質都很優秀，但文件做得不好，反而就折減了使用者體驗，也讓大家留下不好的印象。

在職場上其實也是這樣，你的文件就代表了你給人的印象。

如果你有常看我的文章，我常會提醒年輕人：想在職場上出頭，第一個關鍵是把你的本職技能練好，而另一項你該培養的能力，就是把Office學好。如果你做的是內勤工作，就把Excel + Word + Visio學好；如果你會對外，就把Word + PowerPoint學好。在20多歲的階段，這必定會是很值得投資的努力喔。