歐盟宣布新能源計畫，加速乾淨能源轉換與使用，預計2030前化石燃料「脫俄化」

面對俄羅斯近期對烏克蘭的入侵，以及該國持續以天然氣和石油供應威脅歐洲地區，歐盟於3月8日宣布了一項新的能源計畫，目的在於迅速減少對俄羅斯天然氣的依賴，並加速乾淨能源的轉換與使用。

歐盟將從現在開始將逐步減低至少1550億立方公尺的天然氣使用，這樣的總量相當於2021年該地區從俄羅斯進口的總量。歐盟今年更會把俄羅斯天然氣進口總量減少2/3，預計2030年前，歐盟國家的化石燃料使用將能完全獨立於俄羅斯。

歐盟執委會副主席Frans Timmermans在週二說道：「是時候面對我們的弱點，以及讓我們在能源的選擇上可以更加獨立。歐盟將以閃電般的速度邁向可再生能源。」

此外，Timmermans也表示儘管歐盟在生產再生能源和供應多樣化的路上會充滿挑戰，但他相信目標是有可能被達成的。

俄羅斯目前提供歐盟約40%的天然氣需求。該國同時為歐洲地區27個國家供給了約27%的石油以及46%的燃煤進口。綜合各項能源的輸出，每年俄羅斯此部分的貿易額度可高達數百億美元。

為了達成2030消除俄羅斯天然氣使用的目標，歐盟執委會祭出兩項「開源節流」政策，增強歐盟整體能源體系的彈性。

第一，為實現天然氣供應多樣化，增加非俄羅斯供應商或管道所提供的液化天然氣（LNG），目前合作夥伴包含美國、挪威、卡達等國 ，另外，計畫也將提升生質甲烷和可再生氫氣的產量與進口。

第二，藉由提高能源效率、增加可再生能源、電氣化以及解決基礎設施不足，加快減少歐洲地區家庭、建築、工業和電力系統中化石燃料的使用。

根據《The Verge》報導，過去一年由於產量短缺，歐洲天然氣價格不斷迭創新高。儘管可能存在著其他因素造成這場天然氣價格危機，但隨著全球經濟逐漸從疫情中復甦，天然氣需求的急速攀升也導致價格持續上漲。而現在普亭（Vladimir Putin）的侵略行動，更惡化了這樣的現象。

日前，俄羅斯官員也針對西方國家對其擴大經濟制裁做出回應，表示將切斷北溪一號管線隊歐洲天然氣的供應。俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）曾警告如此一來可能推升油價上漲到每桶300美元或更高，對全球市場造成災難性後果。

除了歐盟已制定抵制俄羅斯天然氣的計畫，美國也於週二全面禁止進口俄羅斯的原油、天然氣，以及其他能源產品。不過作為全球最大的石油以及天然氣生產國，美國對俄羅斯燃料的依賴遠比歐洲小的多。

目前，英國政府也表示將在2022年底逐步停止從俄羅斯進口石油，並持續探索停止進口天然氣的方法。

《CNN》報導指出，國際能源署（International Energy Agency）曾在上週表示，歐洲可能會在一年內大幅削減俄羅斯的天然氣進口，並同時以「安全和可負擔」的方式，加速轉向乾淨能源的使用。

國際能源署執行長表Faith Birol說道：「沒有人再抱有任何期待。俄羅斯將天然氣資源作為經濟和政治武器，這表明歐洲需要迅速採取行動，為明年冬天俄羅斯天然氣供應的極度不確定性做好準備。」

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航