《懶系投資法2》：為何不應該選擇債券ETF？

初心者的投資配置法

有網友反映，覺得自己缺乏投資十多二十隻債券／優先股以分散風險的能力，所以覺得高派息的股票基金更吸引，比懶系投資法更簡單。

這令筆者有點疑惑，其一是一般的公司股票並不是現金流投資的好工具，其二是如果不想自行選股，以股票基金代替是可行的辦法，同樣，如果不想自行選債的話，以債券基金代替一樣是可行的辦法。筆者可從沒說過，一定要自己選債選股呀！筆者自己也有投資債券CEF，不是嗎？

在你尚未有能力選債選股之前，以CEF、ETF作為「代客泊車」的替代方案來進行資產配置，是可行的選項，也是最簡單的策略。以下以一個例子說明。

可用投資CEF作起點

首先，高收益債券CEF可以作為公司債券的替代品，可在PTY、PFL、PDI或GOF中選擇1至2隻，然後市政債券CEF中NZF、NEA或PML中選擇1隻，就成為組合中的債券核心。個人不建議債券ETF，之後的章節會解釋原因。

然後就是優先股的部份，可以用優先股CEF類的FFC來代替持有，股息率約6.6%。想要更分散而降低波幅的話，優先股ETF類的PFF是另一選擇，不過股息率只有約4.2%。

再來是房地產信託基金（REITs）部份，以CEF類的RQI或RFI代替持有美國REITs，股息率約6%。想要更分散而降低波幅的話，就選ETF類的VNQ，股息率約3%。

注意配置比例

這種PTY + NZF + FFC + RQI，其實已完成了大部份現金流資產配置，在現在的最低息環境，回報率在扣除股息稅後也大約有6%（NZF退全部股息稅、PTY／FFC退部份股息稅）。比例方面可依個人喜好調整，沒有主意就先採用1:1:1:1或2:1:1:1的比例。假如想要加上一點增長性，可適量加入VOO／QQQ。假如想在REITs類別中加入地域因素，可酌量加入加拿大房地產信託基金ETF的ZRE、新加坡房地產信託基金ETF的CLR或其他國家的REITs ETF，甚至是全球房地產信託基金ETF的REET也無不可。

不做槓桿的話，這種投資配置不一定要在IB做，只要有任何一個美股戶口就可以實行了，簡單實際。

為何不應該選擇債券ETF？

經常有網友問及投資債券ETF可以嗎？債券ETF可以代替投資直債嗎？會這樣問的網友，通常都是自覺資本少、想分散投資、不懂小額投資債券的途徑或對自己投資的能力沒有信心。

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贏面的分析

在股票市場，以ETF為工具的被動化投資（Passive Investing）隱隱然已成主流。被動化投資幫投資者用最簡單的方法，取得合理的回報，過程不需要做研究、不需要做分析，任何人都可以簡單辦到，所以也被稱為「懶人投資法」。

事實上，過去幾十年的實踐證明，股票ETF戰勝了八成以上代表主動選股的主動型股票基金，一般人很容易就將此概念套入債券投資上，覺得投資債券ETF也會比主動選債優勝。

筆者可以大膽地說，這絕對是謬誤！

我們先來分清楚投資股票與債券的本質。投資股票，是看好該公司未來可以不斷發展，盈利帶動股價不斷升值而帶來的價差利得。可惜在現實上，80／20法則同時也適用在股市中——20%的公司，貢獻80%盈利。

所以，股票指數的長期上升，其實只由兩成公司貢獻，其餘上市公司要不是毫無寸進，就是苟延殘喘。換句話說，只有選中了這20%真正有增長的公司，才可以跑贏大市。因此，主動選股先天的贏面，只有兩成，這也是為何八成主動型基金跑輸大市的一個主要原因。

在輸面高達八成的情況下，放棄進攻，以被動化投資獲取市場的平均回報，是可取的。

可是，債券剛好相反。投資債券並不是要求企業成長，只是要求企業到期前不要倒閉、不要違約，就已經贏了。筆者也不去說投資級別債券，只以垃圾債級別的Ba3債券來說，過去十年的違約率大約是20%。

也就是說，假設同時投資同一間企業的股票與十年期債券，同樣投資十年，只論機會率來說，股票的輸面是八成，債券也是八成——不過是贏面。

你知道輸面有八成，所以利用ETF轉化為不輸不贏，這很合理。但你知道贏面是八成，竟還要轉化為不輸不贏？而且，你還要另外交錢（基金管理費與行政費用）給別人，去降低你的贏面，傻的嗎？

很多人會說，債券兩成的輸面，可能使你損失所有本金呀！對，所以筆者才一再強調要減低集中性風險。當投資者懂得以行業性去分散投資債券，且數目達20隻以上，集中性風險已經大大減低了，與投資一百隻、一千隻的債券ETF其實相差無幾。表面上，20隻債券會使違約率開始接近平均值，但懂得選債，會增加贏面。門檻方面，以在IB投資債券為例，20隻的最低消費只是20,000-40,000美元，如用同類型的ETD與優先股代替部份，則消費更低。

當然，前提是投資者要有能力選擇並管理20隻債券／ETD／優先股，但不會比投資股票要求的技術難。所以如果問筆者，要贏面還是要分散風險？——小孩子才做選擇，我、全、都、要！

債券與債券ETF優勢對比

大框架分享了，接下來我們來講講債券相對債券ETF的其他一些優勢：

可靠的現金流與到期還本：這是債券最無敵的優勢。可靠的現金流這點不必多說，大家都可以領會。至於到期還本，遠不止是保本這麼簡單，還可利用債券梯（Bond Ladder）為基礎，作為規避利率風險的利器。舉例，在加息周期時，債券ETF就只能不斷跌價來維持息差，投資者必需「硬食」價格虧損。而做了債券梯的投資者，則是每年或定期都有保本後的資金回籠，可以折價投資於因加息而價跌的同等風險債券之上。