《成人漫畫沒告訴你的性愛真相》：「活塞運動」愈激烈愈好？那話兒愈大女孩愈舒服？

文：Post Media編輯部

成人漫畫二三事：活塞運動激烈，高潮永不停歇？

打從一開始就把活塞運動的油門到底，奮力地腰擺臀，讓女孩子淫聲蕩漾。只要像馬達那樣迅速激烈地抽送臀部就沒問題，就算毫無性技可言，靠這年輕新鮮的肉體也能彌補一切！

Photo Credit: 台灣東販

香豔度★★★★

房間的震動度★★★★★

常見度★★★

可信度20％

不要那麼激烈，反而比較舒服！

會這麼說的原因很多，但坦白來講，動作過於激烈其實弊大於利，毫無舒適感可言。更何況男孩子動作若是太猛，反而還會讓自己面臨腰部受傷的風險。為了兩人的安全著想，想要暴衝的慾望還是稍微克制一下比較好。

在爽之前，就已經飽苦頭！

活塞運動太過激烈弊大於利，不僅會對身體造成負擔，疼痛感覺也會愈來愈強烈。就算真的想要一展雄威，狠狠地狂抽猛幹，時間也不要太長，動作上要有緩急之分。另外，抽這個動作反而比插還更容易讓女孩子得到快感，所以在抽插小弟弟時，也要多加留意這點。要是女孩子會痛，哪怕只有一點點，也要先停止，問問對方是否無虞，這點也很重要。

活塞運動過於激烈的缺點

愛液會滲出來

陰道會疼痛

抽插的過程會讓體表破皮……等等

活塞運動要緩慢確實

女孩子的陰道有個特色，那就是會配合插入物改變形狀。但活塞運動要是過於激烈，陰道就會來不及改變形狀，如此一來兩者的緊密程度就會不夠服貼。

就算頂到讓對方感到舒適的地方，要是馬上抽離，這份快感就會難以持續。為了不讓活塞運動破壞這份緊密貼合的性福感，男孩子要一邊確認對方的舒爽點，一邊緩緩抽插，才能讓彼此陷入銷魂的情慾世界。

排除激烈生猛的緩慢性愛

不疾不徐地進行活塞運動的其中一例，就是緩慢性愛。基本上這是不以射精等高潮為目的，純粹為了滿足心靈、確認愛意而進行的做愛手法，所以未必會有激烈的活塞運動，有時甚至連插入也沒有。既然花了這麼一段時間確認彼此之間的愛，就算沒有高潮，也能性滿意足，舒爽銷魂、頭昏目眩的感覺更是無與倫比。

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緩慢性愛的大致流程

以吻及擁抱，提高性致：不要撫摸女性的生殖器或胸部，以親吻及擁抱使對方興奮。光是這階段有時就要花上10～20分鐘。 花點時間，愛撫對方：花點時間溫柔地愛撫乳頭及陰蒂，同時還要親吻對方，將她擁入懷中。 插入之後不要立刻抽動：插入後不要馬上抽動，先維持插入的姿勢靜止10分鐘，讓陰道隨著男性生殖器的形狀服貼包覆。

成人漫畫二三事：那話兒愈大，女孩就愈爽？

東西大，用起來就爽。也就是說，東西的好壞在於大小，太過寒酸是不行的。所以不管是什麼樣的女孩子，當然會渴望遇到一根令人欣喜若狂的大。我這樣的尺寸可以嗎？

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香豔度★★★★

有點不安度★★

常見度★★★★

可信度30％

堅持巨砲至上主義的只有男孩子？

有人認為那話兒粗長一點會比較好，但基本上女孩子似乎不是很在意男性生殖器的大小。「我的雞雞這麼小，恐怕沒有辦法⋯⋯」其實大家不需如此垂頭喪氣，將自己最真實的一面展現出來就好了！

最重要的是硬度？粗細？還是長短？

女孩子若是不在意小GG的尺寸，那重視的是什麼呢？其實女孩子在乎的通常是那話兒的功能。比起物理上的長短與粗細，性行為的時間長短反而比較重要，而且她們評價男性生殖器的角度也與男孩子不同。許多女孩子都覺得小弟弟的尺寸夠用就好，只要不是繡花針，她們通常都不會太在意。就物理上的功能來講，她們比較關心這根屌是否硬挺到能頂到令人舒適的敏感部位。

女孩子在乎的重點

持久度

恢復力

龜頭與冠狀溝的高低差

顏色……等等

太大反而惹人嫌？

有些女孩子討厭巨屌。理由因人而異，但是尺寸不符合對方陰道的小弟弟，通常都會得不到女孩疼愛。雖說陰道多少都有點伸縮性，但硬是把大鵰塞進洞裡的話，得到的痛感恐怕會蓋過快感。雖然成人漫畫大肆讚揚巨根所帶來的壓迫感，但在現實生活當中，這樣的壓迫感反而會惹人厭，可見太大也會有問題的。

討厭巨根的理由

純粹因為痛

飽滿的壓迫感讓人痛苦

看起來很可怕……等意見

最重要的是一體感！

之前提到女孩子在乎的男性生殖器要素，追根究底，其實就是「適不適合自己」。不管是大鵰還是小鳥，都有機會讓女孩子飄飄欲仙。插入時若是沒有感受到一體感，那麼不妨再多等一會兒，讓陰道有時間配合插入物調整形狀。因此兩人結合後先不要急著抽動，以愛撫及親吻度過這段等待的時間，如此一來，和女孩的一體感就會更加強烈。

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書籍介紹

本文摘錄自《（限）完全實用版成人漫畫沒告訴你的性愛真相》，台灣東販出版

作者：Post Media編輯部

譯者：何姵儀

你從成人漫畫得到的性知識說不定誤導你了！？

成人漫畫經常出現的描述都是真的嗎？逼近經典場景，揭曉真假，了解女孩身心的性愛指南書誕生了！

成人漫畫則誠如其名，也就是以「漫畫」形式呈現的黃色書刊。黃色書刊主要是透過視覺來得到性興奮，而成人漫畫除了視覺，故事情節也不容忽視。漫畫屬於一種創作，因此現實生活中難以隨心所欲的夢幻行為，通常都能透過這個媒體展現出更加風流放蕩的畫面。

本書將揭穿成人漫畫經常描繪的性表現之真偽，希望能幫助大家了解女孩子身心，並在未來對實際的性行為有所助益。

Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航