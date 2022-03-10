2022/03/10,
商業

美國商務部點名北京：中芯國際等中企若持續向俄羅斯輸入晶片，將遭受毀滅性制裁

美國商務部點名北京：中芯國際等中企若持續向俄羅斯輸入晶片，將遭受毀滅性制裁
Photo Credit: AP / 達志影像

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近年供應鏈問題開始顯現，尤其在ESG風潮下，許多未符合相關規範的廠商，遭到剔除，讓台灣許多業者措手不及，凸顯了供應鏈正在改變；而近年美中角力和烏俄戰事，讓業者更謹慎審視供貨情況。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）於3月8日點名北京，若無視歐美各國制裁，持續向俄羅斯輸入包含晶片在內等高科技產品，將擴大制裁中國企業及相關供應鏈。數據分析及整合公司鄧白氏（Dun&Bradstreet）台灣區總經理孫偉真強調，近年地緣政治影響大，檢視「供應鏈韌性」已成為企業重要考量。

美國強調若中方持續輸出晶片，將擴大制裁中企

《紐約時報》引述美國商務部長雷蒙多表示，針對俄烏戰事惡化，美國及其盟友進行金融制裁和出口管制，甚至禁止俄羅斯石油進口，打擊其重要經濟來源。

相對於歐美國家高強度的制裁，中國則顯得低調溫和。雷蒙多前（8）日點名北京，倘若中國企業無視美國要求，持續向俄羅斯供應「晶片」或高科技產品，將制裁這些中企或相關供應鏈，首當其衝的是中國晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）。

事實上，中國一直對歐美各國的制裁，睜一隻眼閉一隻眼。相關制裁監督人士告訴《華爾街日報》有證據顯示，中國官員有時會規避各國的制裁的措施。他以北韓為例，過去北韓受西方制裁時，無數的走私者，如何能躲開監控大國中國的管控，順利向境內商家交易。

白宮強調，除了美國業者要遵守這些措施，全球使用美國零組件、技術的企業都要遵循。然而，近年來俄羅斯逐漸脫離歐美的產業聯繫，試圖擺脫歐美牽制。《華爾街日報》稱，俄羅斯開始和中國貿易越來越緊密，恐成為這次首要求援對象。

檯面下的美中角力浮現，台灣業者也密切關注未來動向。全球商業數據分析領導業者美商鄧白氏台灣區總經理孫偉真強調，近年塞港斷鏈，導致企業發生危機，再加上全球供應鏈，受地緣政治影響漸增，「供應鏈韌性」已經成為企業重要考量。

全球37.4萬家公司依賴俄企，戰事弱化全球供應鏈

俄烏危機帶來的不僅是能源危機，背後更凸顯全球供應鏈的「蝴蝶效應」。鄧白氏調查指出，全球至少有37.4萬家企業依賴俄羅斯供應商；24.1萬家企業依賴烏克蘭供應商，衝擊範圍影響橫跨美國、加拿大、澳大利亞、中國和巴西。

鄧白氏以大數據分析，供應商穩定指數（SSI）、供應商風險評估（SER）、實質受益人（UBO）、制裁名單（Screening）等資料，推測出本次烏克蘭和俄羅斯主要出口產品的潛在替代供應商，綜觀產業多以能源、大宗物料為主。

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資料來源：聯合國商品貿易統計委員會、鄧白氏
烏克蘭和俄羅斯出口的主要產品的潛在替代供應商

鄧白氏指出，美國及其盟友對俄羅斯制裁，已經弱化全球供應鏈，後續因貿易路線中斷、運費上升，都見破壞經濟穩健成長，加劇通貨膨脹的壓力；另外，金融市場則影響上千家企業。孫偉真指出，這些也顯示企業端必須了解實質受益所有權，還有企業族譜的必要性。

鄧白氏透露，近年供應鏈問題開始顯現，尤其在ESG（E，environment、S，social和G，governance）風潮下，許多未符合相關規範的廠商，遭到剔除，讓台灣許多業者措手不及，凸顯了供應鏈正在改變；而近年美中角力和俄烏戰事，讓台灣業者更謹慎審視未來零組件供貨情況。

根據中國外交部公布，中國國家主席習近平於前（8）日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理奧拉夫蕭茲（Olaf Scholz）的影片峰會上強調，他支持俄羅斯與烏克蘭進行和平談判，以避免局勢失控，但並未對俄制裁上有著墨。

中國外交部發言人趙立堅昨（10）日表示，「中方堅決反對沒有國際法依據的單邊制裁」，至於美國商務部點名北京，若不遵守對俄羅斯的制裁將會採取措施，趙立堅強硬回擊稱：「不得以任何方式損害中方權益」。

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核稿編輯：翁世航


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