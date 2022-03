從「花美吸血鬼」到「硬派蝙蝠俠」，活在暮光世界的羅伯派汀森有什麼獨特魅力？

「我們活在一個暮光世界,垂幕無援。」(We live in a twilight world. There are no friends at dusk. )——《天能》

靈感擷取自美國無韻詩之父華特惠特曼(Walt Whitman)的《草葉集》詩篇〈暮光之歌〉,導演克里斯多夫諾蘭(Christopher Nolan)《天能》開門見山的首發台詞即是:「我們活在一個暮光世界。」

諾蘭以「暮光」同時象徵了時間與黑暗,但是「Twilight」一詞卻喚起影迷猜想,大抵是諾蘭在《天能》中用文字遊戲來揶揄飾演救援者尼爾,因《暮光之城》系列在影壇爆紅,享譽全球的羅伯派汀森(Robert Pattinson)。而這名優雅的吸血鬼,也在今(2022)年上映的新版《蝙蝠俠》擔任蝙蝠俠,藉此機會,透過本文窺探這名英國才子的演藝生涯。

Photo Credit: AP / 達志影像 羅伯派汀森

羅伯派汀森的崛起

1986年出生,全名羅伯・道格拉斯・湯瑪士・派汀森(Robert Douglas Thomas Pattinson),父親為古董車商,母親任職於模特兒經紀公司,上有兩位姊姊,在12歲時便以本名羅伯派汀森擔任時裝模特兒。他當時曾抱怨過自己趕流行走中性打扮,但是下頜輪廓分明、高挺鼻樑稍有歪斜的剛陽味外表,使其接案量停滯不前。

羅伯派汀森銀幕處女作為2004年改編自北歐史詩《尼貝龍根之歌》的電視電影《黑暗王朝:魔域屠龍》,他在其中飾演年輕版勃艮第國王。爾後,在《浮華新世界》戲份全數刪減,又遭英國皇家宮廷劇院無預警解僱後,羅伯派汀森一度認為自己演藝生涯失敗,準備「啟動玩樂團後備計劃」。

而到了2005年,羅伯派汀森在《哈利波特:火盃的考驗》中飾演三巫鬥法大賽的鬥士之一西追迪哥里,雖然戲分不多且葬身在佛地魔手中,其矚目度也不如其他同劇演員來得高,但是俊美憂鬱、能文能武、以及優雅的倫敦腔調,被《時代雜誌》喻為「英國明日之星」。

在《哈利波特:火盃的考驗》開場魁地奇世界盃一景,初次與巫師粉絲團見面的橋段,妙麗與金妮相互使了個俏皮的暗號,榮恩不用分說又翻了一次大白眼,就足以表述羅伯派汀森的帥氣破表,魅力無限。

改編自史蒂芬妮梅爾(Stephenie Meyer)的小說《暮光之城》,羅伯派汀森從約5000位試鏡者脫穎而出,飾演擁有老成靈魂,卻行動迅速、琴棋書畫樣樣通、青春永駐的吸血鬼愛德華庫倫。

2008年聖誕檔期《暮光之城:無懼的愛》全球上映後,羅伯派汀森旋風式獲選為《時人雜誌》2008年全球最性感男士之一、《娛樂周刊》2008年最佳表現藝人、《滾石雜誌》2008年爆紅男演員以及《LA時代雜誌》2008年最突破明星等等殊榮。

雖然在公開訪談中,羅伯派汀森不時戲謔他自己 「完全搞不懂《暮光之城》的世界觀」,也因為是正港英國倫敦出生,對美式棒球一竅不通,因此拍攝《暮光之城:無懼的愛》庫倫家族棒球比賽橋段時,在片場鬧出不少笑話。

Photo Credit: 《暮光之城》

崛起之後,八卦與緋聞

隨著《暮光之城》系列全球大吸金,話題破表,雖然電影系列評價褒貶不一,但是羅伯派汀森的舉手投足、一顰一笑,時而憂鬱神秘、時而口無遮攔,與清麗迷人的「暮光女」克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)在戲中微妙的合作默契,延燒到戲外的天作之合,牽動全球影迷們亦步亦趨、狗仔兒們的緊追不捨、編導們的爭相合作。

羅伯派汀森在迷妹粉絲們尖叫分貝超標的紅毯首映會,總是神色自若,輕鬆幽默地與採訪者開玩笑,但是極度重視個人隱私的羅伯派汀森,始終不願高調大談特談戀情生活,直到2009年8月,小報狗仔一瞥金童玉女在Kings of Leon溫哥華演唱會座席上卿卿我我,拍攝《暮光之城:破曉》時又在巴西里約熱內盧沙灘上激吻,驚聲尖叫的粉絲團們還結合才子佳人,取了個Robsten的暱稱,八卦報導銷售一飛沖天。

而自幼學琴玩吉他的羅伯派汀森,在《暮光之城:無懼的愛》原聲帶中甚至參與了〈Never Think〉與〈Let Me Sign〉的創作,《時人雜誌》2011年11月號還發行了《暮光之城》特刊,整整80頁從Robsten的拍攝劇照、人物報導、幕後花絮、劇組八卦、時尚穿搭等等鉅細彌遺,周邊商品大熱賣,《暮光之城》電影五部曲系列全球票房累計超過26億美金。

羅伯派汀森戲中閃閃發光、脣紅齒白,具有超能力,戲外才華洋溢、造型帥氣,加諸穩重優雅的英國紳士氣質,2009與2012年,《浮華世界》與《Glamour》雜誌總評羅伯派汀森為「全球最性感男士」;2010與2012年,《GQ》及《Glamour》雜誌同時盛讚「年度最佳衣著男士」,BBC電台一連頒發2010年「年度最佳衣著」及「年度最佳演員」獎項與羅伯派汀森,如日中天的英倫才子,其俊俏挺拔、惟妙惟肖的蠟像甚至常設於倫敦和紐約市杜莎夫人蠟像館。

Photo Credit: AP / 達志影像 (左)羅伯派汀森、(右)克莉絲汀史都華

愛情破滅,失意的情場才子

緊隨《暮光之城》的最終章,克莉絲汀史都華在2012年7月,首次正式公開承認跟羅伯派汀森的情侶關係後不久,旋即被《Us Weekly》雜誌與《赫芬頓郵報》刊登了她與《白雪公主與獵人》導演魯伯特桑德司(Rupert Sanders)的私情報導。

即使克莉絲汀史都華於《時人》雜誌向羅伯發表了公開道歉,但是極度沈默的羅伯派汀森,直到2012年8月在美國《Life & Style Weekly》與英國《衛報》報導中,才稍稍提及原本打算向「暮光女」求婚的計畫已經中止,而心碎的羅伯派汀森只想迴避無謂的爭吵——「總覺得有人逼我搭上了失速列車」(I feel like someone has put me on a runway train)。