《懶系投資法2》：研究公司再投資，如何十秒完成財務分析？

十秒完成財務分析

在上一本《懶系投資法》中，筆者闡述過懶系選債法的五大步驟：

步驟一：了解業務與背景

步驟二：檢查公司評級

步驟三：檢查股價與派息

步驟四：分析財務報表

步驟五：搜尋公司新聞

其中步驟四，分析財務報表，是最重要但也是最複雜的。論到財務分析，那可算是懶人大敵，大多數人對著厚厚一本公司財政年報或季報，看不到3分鐘就會懨懨欲睡。

當然， 我們可以使用一些工具，去代替直接研究財務報表內的數字。在《懶系投資法》一書中， 筆者的建議是應用Morningstar網站去研究公司三大財務報表（Income Statement、Balance Sheet 與Cash Flow）的數字，自行計算其收入利潤比率、資產負債比率與自由現金流的分布及走勢等等，從而大致了解該公司大致的營運與財務狀況，再推斷其違約或倒閉的機率。

但即使如此，這步驟也是懶系投資中較繁複、較需要花時間去做的。而且，不同行業的特色都不同，我們還需要與同業比較。尤其是投資美國公司發行的債券時，大部份公司我們都不認識、不熟悉，更需小心研究其財務報表。

如果，這些水磨功夫已有人幫你做了，你只需拿取其結論呢？那就是十秒內完成的事。

確實有這樣的好事。

這就是筆者最近常用的Gurufocus網站。

GuruFocus在2004年創立， 主要理念是投資者若從著名權威持有的股票中選擇投資標的，可減少犯錯的機率。「Guru」這個字就是指「宗師」、「專家」、「權威」的意思，所以這個網站的賣點，是提供名家、權威與投資機構的選股、投資組合變化及其最近發表的言論。但這些名家追蹤功能大部份都是要付費的，我喜歡的，是其免費、易懂、強大、經過分析總結後的個股資料畫面。

但作為懶系投資者，筆者當然對繁多的數字與頁面自動視而不見，只看以下六個指標：

Financial Strength——最好大於3。 Debt-to-Equity——不要過高。 Debt-to-EBITDA——不要過高。 Piotroski F-Score——不要過低，最好在4 或以上。 Altman Z-Score——短債不要低於1.81，長債不要低於2.99。 Beneish M-Score——中間偏左，越左越好。

以下是六大指標的簡介：

Financial Strength：公司的財務實力總結。 Debt-to-Equity：債務與股東權益的比率，股東權益可視之為淨資產或股本，此指標代表了公司的財務槓桿程度。 Debt-to-EBITDA：EBITDA 是Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization的縮寫， 泛指毛利率。Debt-to-EBITA即營業額債務與營業毛利的比率，亦代表了公司的還債能力。 Piotroski F-Score：以9項公司基本面指標計算出來的皮爾托斯基（Piotroski）分數，分數愈高代表公司潛力愈大，通常用來挑選潛力股。Piotroski的計算比較複雜，有興趣的讀者可自行詢問Google大師。 Altman Z-Score：用以衡量一個公司的財務健康狀況，並對公司在兩年內破產的可能性進行診斷與預測。在定義上，分數低於1.8為破產區，1.8至2.99為灰色區，高於2.99安全區。不過，我的經驗是這分數很是嚴格，發行高收益債券的公司大部份都處於破產區（尤其是能源或船運公司，分數低得出奇），嚴格遵守大概就只能買投資級別債券了。 Beneish M-Score：公司操縱財務盈餘的可能性，換一句話說，就是財務狀況的真確性。

在GuruFocus，並不是所有公司都有齊六大指標，投資者需自行斟酌。如想進一步了解公司財務狀況，GuruFocus提供了直覺性的圖表資料，例如收入與純利比較、現金與負債比較、自由現金流分布等等，還可以選擇以年份或季度來觀察其趨勢。如下圖：

至於其他數據，包括盈利能力、財務比率、股利收益、估值、波動率等等，GuruFocus也一應俱全，有興趣的投資者可再深入研究。

不過，gurufocus網站的指標有其局限性，就是完全沒有考慮到公司的行業、地位與護城河等基本因素。例如，福特汽車（Ford Motor Co.）在gurufocus網站的分數偏低，Altman Z-Score進入了破產區，但如果考慮其市值、行業地位、護城河及新技術帶來的獲利能力，又完全是另一回事。因此，gurufocus網站只能幫助投資者分析公司現行與歷史財政狀況，不可以代表選擇債券的全部過程。

書籍介紹

本文摘錄自《懶系投資法2—實戰攻防》，天窗出版

圖片來源：天窗出版社

作者：風中追風

出版社：天窗出版社

知名投資博客風中追風，憑自創的一套「懶系投資法」，著重放眼全球優質資產，實踐「多元現金流」資產配置，每月穩袋豐厚的被動收入，早已達至財務自由。

承接暢銷書《懶系投資法》第一擊介紹「懶投」理論及工具後，作者在此新作聚焦實戰心得，帶讀者進入實踐園地，讓你在適當風險管理下，「懶懶地」坐享每年高至15%回報的穩定現金流。

《懶系投資法2》一書，繼上冊介紹9種投資工具後，今次進一步手把手教授大家實戰心得，讓入門者、中級甚至進階投資者都找到適合的懶投之道。

對於初學者，作者認為可以債券CEF（封閉型基金）作為起點，再逐步建構「債券梯」，讓投資組合定時定候有現金流入，並教你如何在十秒完成必需的財務分析、尋找公司債務高峰期、查看公司數簿及拆解評級機構的評級。書中並分享各種好用的分析工具，例如以IB（Interactive Broker盈透證券）平台，以及網上債券計算機，輕易為各類投資產品找出需要的回報評估。

書中並提及一些進階投資工具，例如MLPs企業（Master Limited Partnership）、加拿大優先股、加拿大股票分置基金及mortgage REITs （mREITs），為「懶系」投資者，打開更廣闊的投資視野，擺脫日日追市、擔驚受怕的日子，優雅、閒適、「懶懶地」成為現金流富者！

作者簡介：風中追風

學生時代第一次投資股市開始，一直執意尋找最懶散、機械化而又有穩定回報的投資方法，為此試遍各式投資工具與方法，歷數年全職投資生涯與無數經濟風浪後，終於領悟出一套懶系投資法，以最閒適方法帶來穩定而持續不斷的被動收入，從此踏上財務自由之路。

2017年，在痛失摯愛的妻子後，攜女兒移民台灣，展開新的生活。

風中追風同時是著名的財經Blogger與財經作家，其網誌「懶系投資法」流量早已超過兩百萬。上一本著作《懶系投資法》，更長期佔據香港財經書藉暢銷榜前列位置。

2020年6月，在短暫封筆後，風中追風正式在新平台Patreon開立了「單親爸爸撞牆記@懶系投資法」，繼續全力分享其投資心法、投資理念與經濟觀。

相關書摘：《懶系投資法2》：為何不應該選擇債券ETF？

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！