【書評】《本命，燃燒》：將自己的生命寄託在他人身上，終究是遊牧的人生

文：許菁芳

「本命」一詞是日本追星族常用的字，意指最喜歡、最中意的對象。《本命・燃燒》一書的主角正是追星的高中少女，她為了本命不顧一切，奉獻出時間、金錢，可說是完全投入了整個生命的能量與焦點，把生活寄託在本命上。

對於沒有追星過的人而言，為本命瘋狂的粉絲是很奇異的存在。當本命發表新的專輯或作品時，率先預購並大量購入。不只是為了自己欣賞，還要買一份收藏、再買一份與他人交換；如果演唱會販售特殊收藏版，咬咬牙仍然會再購入一份。其他週邊商品更不在話下，只要是有本命的產品，都會心甘情願地奉上荷包君。

日常生活也完全環繞著本命打轉：早上起來先看看本命的星座運勢（而不是看自己的星座運勢），上學途中跟同樣喜愛本命的粉絲們互傳照片、打氣、交換本命新聞與訊息，下課後趕到打工場地，賺錢是為了存取下一次本命演唱會的門票費用，覺得喪氣時只要想到這是為了本命努力，就可以繼續前進。看到本命的唱片排行榜不如預期，還會相當自責，如果能夠多打一點工、多買一點就好了啊，可以為本命加油打氣是最幸福的事情，是生命的意義。

生命失去了自身的重量，變成一片淺薄的影子，只剩下對本命的投射。這是相當危險的選擇——自願交出靈魂，讓別人為自己活自己的人生。本命的成功與失敗成為粉絲個人的成功與失敗。從這個角度說，「本命」這個字也別有深意，我的命已經不是我的命，本命才是我的命的根本。

為什麼選擇將自己的靈魂完全投射到外，讓「本命」來決定我的喜怒哀樂，來取代我生活的核心？《本命・燃燒》的女主角提供了線索：因為活自己的人生實在太辛苦，充滿挫折，而本命的人生如此燦爛美好。放下自己的人生，讓本命成為我人生的重心，能夠帶來一種幻象，一種錯覺，我的生命也能擁有那樣高尚的美好燦爛。

小說中的女主角身體不很健康，平常經常心悸、頭暈，在校生活不算有收穫，休學後有一搭沒一搭地打著工——如果不是為了要賺錢支持本命，恐怕連打工的意願都很薄弱。在家裡常感覺自己被姊姊比下去，而媽媽也不能諒解輟學的自己。坦白說，這樣的生活當然稱不上愉快，但是也稱不上罕見。事實上，很多人恐怕都有過這一段慘白迷惘的青春。迷惘是人之常情，迷失自我的中年人也不在少數啊，訴諸酒精、性愛者比比皆是，更不要說那些逃避到工作裡的高成就者。誰沒有迷惘而看輕自己生命的時刻呢？

閱讀那些被本命安慰的段落——「初次聽到這首歌的我只覺一片藍色光海，偶像用溫暖的光包覆我們」——而這樣的溫暖卻稍縱即逝。本命演出的曲目結束，就會覺得背脊發涼，體溫急速下降，亢奮過後寒意倍增。本命引退如同世界末日；而本命醜聞浮上檯面時更是天崩地裂。對於已經將生命完全寄託在本命身上的粉絲而言，本命的殞落是自我的消亡。如果本命走下神壇也只是個平凡人，過著與我同樣平凡的日子，那麼，我所渴求的燦爛美好不就煙消雲散？

將自己的生命寄託在他人身上，是多麽危險的一件事啊。因為那終究是無法自主的人生，是遊牧的人生，必須從這一場歡愉移轉到下一場歡愉，而快樂的泉源永遠在外。其實，將靈魂投射在外，也不只是追星的粉絲獨有，人人或多或少都有同樣的投射。有過一場投射的幻夢也不是壞事，但完全活在幻夢當中，以求逃避自己渺小而挫折的人生——借光的星體終究只有短暫的週期；而在光芒消散之後，還是必須面對自己渺小而挫折的人生。像是邱吉爾對張伯倫的批判：「在戰爭與屈辱之間，你選擇了屈辱；但在屈辱之後，你還是必須面對戰爭。」

人生有時候確實是場戰爭。從軟弱與卑微當中掙脫出來，這是無庸置疑的奮鬥。躲避這場戰鬥，隱藏自我否定，對自己唱衰乃至投降；然後期待本命的光芒能夠照亮卑微的自己。我想我的本命，還是會設定為我原本的生命。原因無他，這確實是我自己的生命。我可以選擇自己成為發光的星體，為自己的本命燃燒，為自己的生命發光。

書籍介紹

《本命，燃燒【芥川賞受賞作！文學三冠王達成！最衝擊普世價值之話題作品】》，悅知文化出版

作者：宇佐見鈴

譯者：楊明綺

第164回芥川賞受賞作！

2021日本最暢銷文學小說！

難以憑一己之力生存時，

至少，還有我推「本命」！

震撼年輕世代，話題騷然，

多彩且強韌的衝擊作品！

掌握當今時下趨勢，

洗鍊的文字與高度文學性，亦深獲國外藝文界好評。

「尊」、「心累」……這是用於偶像或演員等「本命」身上的詞彙。

穿著本命色調的裝扮前往演唱會、打造祭壇、自己用蛋糕慶祝主命的生日……當奉獻出愛、金錢與時間等一切事物的人，碰到本命炎上時，又會發生什麼事呢？

人生已經過不下去，之所以能夠活下去，全是因為「本命」。

我想描寫這種「為本命而活」的人。我認為不單是主推，就連推上主推這件事，也是一樣「尊」且「心累」的事。

——宇佐見鈴

本命（推し）

一般來說，是指支持喜歡的對象或物件。這不一定是實際存在偶像或演員，也能是二次元的動畫或遊戲角色，涵蓋的範圍非常廣泛。與「迷戀」、「追求」、「親衛隊」等詞彙在語感上略為不同，在精神層面的涵義上，「本命」可說是粉絲生存的糧食，也是無法取代的執著與熱情，甚至深植於生活之中。