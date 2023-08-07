深耕多年終於等到生成式AI爆發，傳鴻海拿下超微、蘋果等大廠伺服器訂單
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近年來廣達、緯創等伺服器代工大廠獲得市場青睞，而鴻海的股價則處於平穩，不過根據其財報顯示，受惠於人工智慧（AI）熱潮，伺服器業務已經翻倍成長。
鴻海（Foxconn）受惠於生成式人工智慧（Generative AI），去（2022）年伺服器業務已經翻倍成長。如今，再傳將收穫超微（AMD）、蘋果等大廠伺服器訂單，預計將保持強勁的成長動能。
鴻海傳搶超微、蘋果訂單，帶動伺服器業務增溫
受惠於Generative AI熱潮，圖形處理器（GPU）雙雄輝達（NVIDIA）、超微帶動全球大商機。而根據媒體報導，日前超微執行長蘇姿丰來台，已經密會鴻海高層，洽談未來深度合作。不過，鴻海也不評論市場傳聞或單一客戶業務訊息
目前，鴻海在電子代工服務領域（EMS）排名全球第一，市占率超過四成，範圍涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域。
據聞，鴻海旗下工業富聯（FII）、鴻佰科技是輝達與超微AI伺服器供應商，隨著AI需求攀升，外界看好鴻海業績將跟著攀升，還有FII位於越南的生產基地，也將會獨家出貨AI伺服器給蘋果。
根據2023年第1季財報顯示，以消費智慧產品領域為主要營運主力佔比達到56%；其次是雲端網路領域產品佔比為22%；接著是電腦終端產品領域為17%；最後，元件及其他產品領域是5%。
鴻海董事長劉揚偉日前強調，疫情後奠定了商業活動的雲端服務趨勢，再加上電動車興起，助長高速運算和數據中心的需求，早在2020年鴻海在伺服器的業務上年營收已經突破新台幣2兆大關，也是全球最大的伺服器製造商。
鴻海的雲端網路領域產品分為伺服器和網通產品，由於超高速運算中心（HPC）、5G網路和邊緣運算產業鍊成形，企業已經近年逐步提高伺服器的採購需求，甚至衍伸混合雲商業模式。
鴻海去年AI伺服器業務已經翻倍
鴻海強調，近期因為聊天機器人ChatGPT所引領的風潮，鴻海已經深耕多年，早在2022年雲端網路的業務已經翻倍成長，今（2023）年則有強勁且持續的動能。
值得注意的是，伺服器客戶對於「區域化生產服務」的需求大幅提高，且針對生產地、供應鏈有更多不同的要求。鴻海認為，這些正是集團相較於其他競爭對手具有優勢之處，而規模化的營運模式也是未來持續領先的關鍵之一。
此外，電動車領域也是鴻海的發展重心。劉揚偉指出，AI和電動車，此兩領域可以相輔相成，可以使電動車中的電機更有效率，也提升電車整體驅動系統的效能。
展望鴻海在AI領域的未來，許多企業已經脫離「實體圍牆」，將資料轉到雲端平台業者身上，而運算也委託給雲端服務業者，企業伺服器的換機潮，是未來產品保持高度成長的重要原因。
最後，鴻海強調，各國正大舉推動4G、5G和光纖設備，強化基礎設施。而為確保流量順暢雲端服務且降低回應時間，市場仍會擴張，是屬於健康的發展趨勢。
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核稿編輯：翁世航
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由台中捷運藍線見前瞻預算分配之荒謬
我們想讓你知道的是
台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交 通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
近來，審計部公布前瞻計畫第三期特別預算審核報告，前瞻預算共補助地方 5358 億元，其中六都當中高雄獲得 1256 億元，佔了總金額四分之一，接下來 依序分別為新北市 927 億、桃園市 748 億、台南市 294 億、台中市 228 億以及 最後一名的台北市獲得 184 億，其中身為目前全台灣縣市當中人口第二大城的 台中，拿到的補助款甚至比非六都的嘉義縣 243 億還要來得少，反觀全台灣縣市人口總數第三名的高雄，卻享有更多的資源，不禁讓人質疑前瞻預算分配的 合理性？是否看不到地方需求，只見地方執政的顏色？
對此，台中區域立委同時也是立法院副院長的蔡其昌給出的說法是「前瞻計畫 是競爭性的預算，市府必須提出完整計畫爭取補助。」弔詭的是，關於台中捷運藍線綜合規劃已送至交通部審查，卻六度被退回！從 110 年至今，就已延宕兩年的時間不只，時任行政院長的蘇貞昌對此回應：「台中捷運藍線路線大改， 經費暴增新台幣 633 億元，中央本來就要更加審慎。」對於公共建設的預算發 放審慎評估，無可厚非！然而反觀高雄市的前鎮漁港原先爭取 3,000 萬的改建 經費卻徒增至 81 億以及新竹市的新竹棒球場原先是 3,700 萬元整建計畫，後續卻增加預算直至 12 億元，甚至工程有所瑕疵導致選手受傷，都是中央審慎評估之後的決策嗎？令人不禁打上大大的問號。
對於六都唯二人口正向成長的都市-台中，又坐擁全台灣第二多的人口，相比其 他縣市而言，其實更有理由率先拿到相對應的經費進行交通建設，依據交通部 公路總局統計：台中市為六都當中汽車擁有總數最多的，若加上機車的數量也 僅次於新北以及高雄，而如今高雄市已落成兩條捷運，第三條高雄捷運黃線於 109 年 03 月 31 日提送交通部審議，卻已於 110 年 12 月 20 審查通過…
反觀台中捷運藍線綜合規劃規劃 110 年 3 月 4 日送審，行政院未核定的狀況之 下，中央已超過 883 天未核定，台中捷運綠線延伸可行性研究原先規劃於 109 年 7 月 4 日交通部通過，結果遭行政院退件導致延宕超過 1129 天！
高雄捷運黃線落後台中捷運藍線提出，卻搶先通過！這也難怪台中市長盧秀燕 說：「台中人真的很委屈、很心酸」，道出了台中市民滿滿無奈的心聲，從國家 整體發展與台中捷運藍線建設的關係，先對應到中央喊出 2050 年淨零碳排以及整體平衡各城各市的發展，完善公共運輸於人口較多的台中，都該是當務之急：首先，根據環保署統計境內空氣汙染來源占比最多的便是移動汙染源，而自行 使用汽車、機車移動不只造成空氣汙染，碳足跡更是遠超使用公共運輸，在整 體路網還沒有建構完整的台中，將更難去協助中央落實減少碳排、空汙的國家 願景。
其次，台中地理位置坐落在台灣中心，更是南北的重要樞紐，對於人口已然不堪負荷的雙北，台中誠然會是移居、宜居的其中一個選擇，這也是為何唯獨台中市、桃園市人口還在正向成長的原因，考量各個地區均衡發展，完善台中交通網絡，增加人口移入的誘因並改善台中交通問題將更有助於國家發展。
最後，雖然每一座城市都有建設的需求，但就如同民眾黨主席柯文哲所言：「軌道運輸有一定標準，且要符合成本效益，『難道想在玉山蓋捷運？在阿里山蓋高鐵？』，不要太多政治干擾經濟」，在整體預算由中央分配的狀況下，應當考量到各種客觀因素並分得清楚輕重緩急。
綜上所述，一再遭遇退件的台中捷運藍線以及台中市在前瞻預算僅分配到總預算的 4%更是僅有高雄的五分之一，再再顯示了前瞻預算分配之荒謬，然而身為 區域的立法委員如蔡其昌、林靜儀之流，沒有幫助其所該服務的台中爭取，反 而矛頭對內，更顯荒誕！希冀前瞻計畫的預算分配必須更加合理地考慮各地區 的發展需求，特別是對於人口增長的城市，應該給予更多的支持和資源，以實現國家的均衡發展目標，同時也望台中捷運藍線能及早通過並開始動工，完善 台中市整體的交通，畢竟台中市民早已盼望很久了。