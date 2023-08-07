深耕多年終於等到生成式AI爆發，傳鴻海拿下超微、蘋果等大廠伺服器訂單

鴻海（Foxconn）受惠於生成式人工智慧（Generative AI），去（2022）年伺服器業務已經翻倍成長。如今，再傳將收穫超微（AMD）、蘋果等大廠伺服器訂單，預計將保持強勁的成長動能。

鴻海傳搶超微、蘋果訂單，帶動伺服器業務增溫

受惠於Generative AI熱潮，圖形處理器（GPU）雙雄輝達（NVIDIA）、超微帶動全球大商機。而根據媒體報導，日前超微執行長蘇姿丰來台，已經密會鴻海高層，洽談未來深度合作。不過，鴻海也不評論市場傳聞或單一客戶業務訊息

目前，鴻海在電子代工服務領域（EMS）排名全球第一，市占率超過四成，範圍涵蓋消費性電子產品、雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他等四大產品領域。

據聞，鴻海旗下工業富聯（FII）、鴻佰科技是輝達與超微AI伺服器供應商，隨著AI需求攀升，外界看好鴻海業績將跟著攀升，還有FII位於越南的生產基地，也將會獨家出貨AI伺服器給蘋果。

根據2023年第1季財報顯示，以消費智慧產品領域為主要營運主力佔比達到56%；其次是雲端網路領域產品佔比為22%；接著是電腦終端產品領域為17%；最後，元件及其他產品領域是5%。

鴻海董事長劉揚偉日前強調，疫情後奠定了商業活動的雲端服務趨勢，再加上電動車興起，助長高速運算和數據中心的需求，早在2020年鴻海在伺服器的業務上年營收已經突破新台幣2兆大關，也是全球最大的伺服器製造商。

鴻海的雲端網路領域產品分為伺服器和網通產品，由於超高速運算中心（HPC）、5G網路和邊緣運算產業鍊成形，企業已經近年逐步提高伺服器的採購需求，甚至衍伸混合雲商業模式。

鴻海去年AI伺服器業務已經翻倍

鴻海強調，近期因為聊天機器人ChatGPT所引領的風潮，鴻海已經深耕多年，早在2022年雲端網路的業務已經翻倍成長，今（2023）年則有強勁且持續的動能。

值得注意的是，伺服器客戶對於「區域化生產服務」的需求大幅提高，且針對生產地、供應鏈有更多不同的要求。鴻海認為，這些正是集團相較於其他競爭對手具有優勢之處，而規模化的營運模式也是未來持續領先的關鍵之一。

此外，電動車領域也是鴻海的發展重心。劉揚偉指出，AI和電動車，此兩領域可以相輔相成，可以使電動車中的電機更有效率，也提升電車整體驅動系統的效能。

展望鴻海在AI領域的未來，許多企業已經脫離「實體圍牆」，將資料轉到雲端平台業者身上，而運算也委託給雲端服務業者，企業伺服器的換機潮，是未來產品保持高度成長的重要原因。

最後，鴻海強調，各國正大舉推動4G、5G和光纖設備，強化基礎設施。而為確保流量順暢雲端服務且降低回應時間，市場仍會擴張，是屬於健康的發展趨勢。

鴻海新聞稿

鴻海新聞稿

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核稿編輯：翁世航