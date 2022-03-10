「裴偉和裴偉簽約」？民眾黨立委質疑政治力介入《鏡電視》高層人事異動，NCC承諾調查釐清

國家通訊傳播委員會（NCC）今年1月19日通過《鏡電視》新聞台申設案，並於同年2月9日網路試播。不過還沒正式開台，《鏡電視》本月初就傳出人事大地震等爭議；原任董事長陳建平、總經理李玉佩遭撤換，傳出綠營英系推薦民視副總經理蔡滄波接任總經理，紙風車劇團創辦人李永豐接任董事長；另外還違法支付「顧問費」給前董事長裴偉，以及《鏡週刊》百餘名員工被迫移轉勞健保到《鏡電視》等。

民眾黨團質疑：政治力介入新聞媒體

民眾黨3位立委今天早上在立法院表示，《鏡電視》有諸多爭議。邱臣遠說明，《鏡電視》在2019年12月12日向NCC提出新聞台的經營申請，能申請通過是因NCC要求，包括《鏡電視》與《鏡週刊》集團必須各自獨立營運；裴偉應辭去《鏡電視》董事長，不得擔任《鏡電視》有給職務及參與公司營運。

邱臣遠說，《鏡電視》在2021年7月9日表示，裴偉已辭去董事長一職，無擔任職務，亦無影響公司營運決策，但實際上，裴偉是在8月18日才辭去董事長一職。

邱臣遠也拿出《今周刊》報導，指裴偉本人聲明：停雲管理顧問公司和《鏡電視》簽約費用，包含董事長薪資，從2019年8月籌設規劃《鏡電視》，2020年4月正式成立，一直到2021年5月，《鏡電視》一共支付給「停雲」1340萬元。且前董事長陳建平上任後，公司「依約」仍然持續支付，裴偉就是媒體報導的「每月持續領150萬顧問費」的那位顧問。

邱臣遠質問NCC，《鏡電視》的說明、裴偉的承諾是否屬實？裴偉是《鏡電視》董事長，同時也是「停雲」公司的董事長，為什麼裴偉可以和裴偉簽約？嚴重違反公司治理、同時涉及刑事背信，並侵害《鏡電視》股東、員工權益。

立委蔡壁如也說，這很明顯這是政治力介入鏡新聞。「裴偉和裴偉簽約」，如此明顯的違法行為，「NCC為什麼選擇看不見？是誰去關說、有沒有人施壓？」就算NCC無視《鏡電視》違反NCC自己要求的獨立性，對於裴偉違反NCC禁令，介入《鏡電視》經營視若無睹，更可怕的是有人舉發後NCC卻不予調查，快速表決通過。

蔡壁如強調，「《鏡電視》新聞台」申請案，7位NCC委員當中，最後以4：3通過，但其中2位專業媒體出身的委員，包括王維菁委員、林麗雲委員都提出不同意見書，特別點出「該頻道之實質控制人隱晦不明，公司治理有潛在風險」。

蔡壁如表示，NCC應該要向國人說明，鏡周刊和《鏡電視》的關係、裴偉的角色，還有是哪些綠營高層向陳耀祥關說？為何陳耀祥堅持護航到底？

賴香伶則質疑，為何鏡周刊有150名員工掛在《鏡電視》、領薪水；是否違反當初對NCC的承諾；之後又全數移回，5位董事是否知情。如此大規模員工集體離職、移動，有無向勞動局申報？若沒申報，則違反勞動局「大量解僱」必須申報的相關規定。

賴香伶指出，台北市勞動局前往勞檢發現，《鏡周刊》和《鏡電視》這兩家公司仍有部分勞工相互調任，最近一次調動是今年2至3月，從《鏡電視》調動至鏡周刊。這是很多中小企業的手法，把勞工的勞保轉來轉去，甚至沒經過勞工同意，時間拉長，事後計算資遣費會造成勞工工作年資受損，損害勞工權益。

賴香伶表示，她要問NCC，《鏡電視》公司在2021年10月31日當天高達113人退出勞保，理由為何？113人從何而來？又去何處？113人離職，有沒有進行大量解僱通報？她也想問NCC內容處處長黃文哲，是否知道有100多人掛在「《鏡電視》」領薪水，實際上在「鏡周刊」、「鏡文學」上班？

NCC：會進行調查，釐清新聞自主是否遭到干預

《中央社》報導，NCC主委陳耀祥表示，他絕對沒護航，也沒有違法，他個人也不認識裴偉，這都可以去查證。NCC是獨立機關，每位委員有各自想法，對於不同意見書都予以尊重，這是合議制的精神。NCC從未說不可有新的新聞台，最重要的考量是專業性及個別的合法要件。

陳耀祥說，NCC對《鏡電視》的申請經得起考驗，而相關的檢舉案件，NCC也都有去調查。對於《鏡電視》更換董事長與總經理人選，陳耀祥表示，NCC是要求裴偉不得擔任《鏡電視》董事長，至於公司內部的安排，則尊重公司治理，他個人也是看到媒體報導才發現撤換董事長，這部分NCC會去調查，昨天下午也有收到《鏡電視》董事長申請案，會以正式的行政程序進行調查。

《中央社》報導，NCC副主委暨發言人翁柏宗昨天則表示，相關議題牽涉兩部分，董事會改選屬於公司治理範圍，依照《衛廣法》規定，公司高層人士異動要提營運計畫變更，執照內容若有變更，要在變更15天內報來，目前NCC尚未收到《鏡電視》營運計畫變更。

媒體關注外傳有高層介入新聞因此被撤換，是否可能違反取得執照時NCC相關附款內容。

翁柏宗表示，NCC關注維護媒體專業自主部分，當時附款也很清楚，包括精鏡傳媒董監事與經理人不得參與該公司任何營運；董事長、總經理與持有該公司已發行股數5%以上的股東，應先與新聞部員工推派之代表簽署編輯室公約，不能介入新聞製作等。

另外，《鏡電視》附款提到《鏡電視》要在許可3個月內、即今年5月中旬前，資本額從新台幣13.5億元現金增資達20億元，高層換人是否會影響增資進度也會了解。NCC官員表示，屆時《鏡電視》如果提出營運計畫變更後，NCC會依照衛星廣播電視事業負責人監督管理辦法作為審查要件，也會審視是否有違反相關附款情形。