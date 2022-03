駁斥「北約東擴威脅論」（下）：與古巴導彈危機中的美國對比，更顯俄羅斯蠻橫粗暴

第六,烏克蘭加入北約在可見的將來都不現實

前面討論到,在克里米亞被奪和頓巴斯戰爭爆發之後,烏克蘭就希望加入北約,2014年8月,總理亞采尼克(Arseniy Yatsenyuk)宣佈將向國會提出加入北約的路線,又和美國商議如何獲得「非北約主要盟國」(major non-NATO ally)的地位。2014年10月,烏克蘭大選,總統波洛申科(Petro Poroshenko)更把加入北約提上優先事項。

2018年,烏克蘭國會通過修憲,把加入歐盟和北約訂為目標,2019年2月正式寫入憲法。自此,烏克蘭加入歐盟和北約就成為「憲政責任」。

然而,無論加入歐盟還是加入北約,都不是烏克蘭一廂情願就可以成事的。就北約而言,一個國家加入北約通常經過「三步走」,先加入「北約和平夥伴計劃」(Partnership for Peace),在滿足一定條件後再被邀請加入「成員國行動計劃」(Membership Action Plan),然後才有資格開始加盟北約的入盟對話(Process of Accession)。同時在加入北約的談判中,每個成員國家都有一票否決權。在外長簽字批准之後,還要各國國會批准才能做實。

進入北約必須有幾個基本條件。這些條件有軍事性的,包括必須承諾以和平方式解決紛爭,必須有意願和能力在軍事上對北約有貢獻,候選國和鄰國不能有領土爭端,國家內不能有外國軍事基地,武裝力量結構和裝備應符合北約標準等。也有政治性的,候選國必須是文人政府(國防部長只能由文職人員擔任)、必須是民主國家、必須實行市場經濟、必須平等對待少數族群等等。

這個過程是冗長的,以2017年加入北約的蒙特內哥羅為例,它在2009年被邀請加入成員國行動計劃,但直到2016年才被批准加入。現在烏克蘭在哪一步呢?還停留在「北約和平夥伴計劃」階段,連「成員國行動計劃」都沒到。

除了烏克蘭之外,還有好幾個國家一直熱切想加入,但因為種種原因至今未成事。比如波士尼亞,在2008年就被邀加入「成員國行動計劃」,但至今尚未正式加入該計劃,因為境內有軍事基地問題未能達到北約要求。

比如喬治亞,早在2008年,北約領袖就認為喬治亞一旦滿足條件就可以加入,喬治亞甚至開始參加了一些北約的維和行動。但至今,主要由於喬治亞境內有兩個受俄羅斯支持的「獨立共和國」的關係,喬治亞依然未能進入。

比如北馬其頓(原名「馬其頓共和國」),它長期因為和北約成員國希臘關於「馬其頓」國名的爭議,被希臘行使一票否決權。後來北馬其頓改了國名,最終於2020年3月27日加入北約。

烏克蘭要加入北約面對不少困難。最主要的就是和喬治亞一樣,存在和俄羅斯的領土爭議,包括克里米亞以及烏東頓巴斯兩個「獨立共和國」。烏克蘭現在連「成員國行動計劃」也未能被邀,更遑論進一步的實質性磋商了。其實別說北約了,就連美國的「非北約主要盟國」身分,烏克蘭也尚未得到。

就在這輪危機中,不少北約國家政要已多次公開說過,烏克蘭加入北約在可見的將來都不可能成事,這裡說的「可見的將來」是20到25年。

第七,北約無法白紙黑字保證不能接受特定國家

既然如此,那麼北約為什麼不答應「不接受烏克蘭」呢?確實有不少人認為,美國答應不讓烏克蘭加入,不就沒事了嗎?

關鍵之處在於,俄羅斯不是要求北約承諾不讓烏克蘭加入,而是要「白紙黑字地承諾永遠不讓烏克蘭加入」。當中的分別就大了。

美國人和歐洲人對「白紙黑字」很看重,因為依條約辦事是西方傳統。這和一些國家動輒把「白紙黑字」當成「歷史文件」完全不同。因此,白紙黑字,無論是什麼形式,都不是想給就給的。

北約組織的名稱來自「北約」,全稱《北大西洋公約》(The North Atlantic Treaty),它不但是「白紙黑字」文件,還是正式條約,經過30個國家國會批准生效和接受。在美國體系中,這種經過國會批准的條約與國會制定的國內法一樣,處於憲法之下的法律位階。

在北約第十條規定「The Parties may, by unanimous agreement, invite any other European State in a position to further the principles of this Treaty and to contribute to the security of the North Atlantic area to accede to this Treaty.」,即公約成員國可以(may)邀請「任何歐洲國家」加入。烏克蘭是歐洲國家,所以北約可邀請烏克蘭加入。如果總統(或政府)給出「白紙黑字」承諾不讓烏克蘭加入,就有違反法律之嫌。在其他北約國家也有類似的情況。

在實踐上,北約也一直主張自己是一個「開放」的組織,或稱為「開門政策」(open door policy),其法源就是北約章程第十條。在這幾個月與俄羅斯的交涉中,北約也反覆重申這種「開門政策」。如果北約公開地用「白紙黑字」承諾,不讓烏克蘭加入,就違反了自己的開門政策,也違反了自己的章程。