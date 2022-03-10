2022/03/10,
醫療

香港晚報：衛防中心指疫情「似乎已見頂」

香港晚報：衛防中心指疫情「似乎已見頂」
Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

香港新增31,402宗新冠病毒確診個案，包括24,390宗經核酸檢測個案及7,012宗快速抗原測試呈報陽性個案。

1）衛防中心指疫情似乎已見頂

香港新增31,402宗新冠病毒確診個案，包括24,390宗經核酸檢測個案及7,012宗快速抗原測試呈報陽性個案。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今午（10日）在疫情記者會表示，觀察過去的數據，3月2日至4日經核酸檢測的個案每日超過5萬宗，3月5至6日已回落至每日3萬多宗宗；過去4天幅度回落至每天介乎2.5萬至3萬宗，以這個趨勢所見，疫情似乎已見頂，個案沒有進一步上升，並有回落迹象。

歐家榮表示，快速抗原測試的數據顯示，3月6日後每日的呈報個案平均1萬宗左右，較為穩定。

他對疫情走勢感樂觀，但提醒市民不能鬆懈，須堅守防疫措施，讓個案數字能逐漸減低。

2）林鄭籲市民勿關閉電話緊急警示

政府昨日首次使用緊急警示系統發送實時信息，通知伊利沙伯醫院轉為新冠患者定點醫院，不少市民表示「受驚」，更表示要關閉電話上的相關功能。

林鄭今早開記者會，林鄭指所有緊急警示「都唔會有心理準備」，亦不希望市民關閉接收，「令到佢自己，當全人類係香港都收到訊息，佢就收唔到呢個訊息，對佢自己一啲都無利」。

林鄭指明白市民對警示或許有「少少焦慮」，但指「第一次用永遠有好多唔同反應」，又稱亦看到市民在其他平台稱「幾好喎」。

對於有市民表示伊院列為定點醫院的消息早已公布，質疑港府昨日是濫用系統作測試，林鄭指系統何時啟動「有程度問題」，她認為昨日的訊息適合目前抗疫情況。她解釋指伊利沙伯醫院急症室平日相當繁忙，加上伊院歷史悠久，不少居民亦會到伊院，而將伊院轉為新冠醫院後，如市民不知道相關訊息，或會繼續到伊院急症室。

3）謝振中指往後方艙醫院改用坐廁

由中央援建的青衣社區隔離設施早前完工，惟設施不設獨立廁所，並同時設有踎廁及座廁。

新任保安局首席助理秘書長謝振中表示，多個大型臨時社區隔離設施即將落成，格局大致相同，均不設獨立廁所；但聽到市民意見後，得悉香港人不習慣使用踎廁，故從新田「方艙醫院」開始，往後所有相關設施均改用坐廁。

對於有市民批評隔離設施的支援並不完備，謝振中指社區隔離設施在很短時間內建成，以解決隔離設施不足的燃眉之急，硬件上屬「應急標準」。他又稱香港欠缺經驗管理大型臨時社區隔離措施，工作人員正盡力改善服務，政府亦已招聘旅遊業界人士協助。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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