基於區塊鏈設計的「碳權交易」機制，會更有效率還是多此一舉？

新的話題總是比較容易引起注意，特別是剛好碰上輿論炒作，市場風口的時候。

區塊鏈科技，從幾年前一路紅到現在，期間以ICO、STO、Defi、NFT等形式「蠱惑」市場，風靡程度不在話下。另一方面，搭上永續議題，舉凡企業社會責任、ESG、氣候相關財務揭露（TCFD）等，也因為諸如COP26的高峰會，成為百家必爭的標籤，先搶先贏話語權，哪怕只是沾個邊過個水。

即便，短期來看仍是成本大於獲利，不過只要賽道選對了，長期發展自然也大有可期，把兩股風潮捏在一起，能否創造1加1大於2尚且有待評估，但話題性肯定十足。

用區塊鏈技術，結合碳權交易的商業論述，也在2021年開始大量湧現，追隨者們言之鑿鑿，好似一個融合先進科技與環境永續的新時代，就此要被這群看似「專家」與「先知」們，揭開序幕。

區塊鏈最近或許「長得太快」，但不表示他因而無用

在深入探討區塊鏈與碳定價（carbon pricing）市場之前，想先來聊聊這股有趣的心態與趨勢。對於創新（Innovation）領域來說，這股夾雜著投機狂熱與技術發展的勁頭，歷史上屢見不鮮。大部分的新興科技都會歷經成長，炒作，泡沫，然後持續發展，也只有能跨過死亡幽谷，真正符合市場需求的那些產品與服務，才會存活下來。

而且有時候，會以不同的方式影響著人們的日常生活。

物聯網（IoT）就是個很有趣的例子，早在約莫10年前就開始炒作的話題，一票相關的技術與商模也順勢如火如荼，當年最火的「萬物連網」，「智慧居家」等，如今到底誰家真的買了會上網的冰箱？或一台能跟你對話的微波爐？不是技術做不到，也不是沒有廠商投入量產（LG就真的有出過幾款IoT的家電產品，但賣相極差），而是大環境與市場不買單，且（暫時）沒有打中消費者的需求。

但你說IoT胎死腹中了嗎？也未必，在汽車自動駕駛，或是農業，工業管理方面，物聯網確實但演了積極角色，台灣某知名牛乳品牌，便是透過廣布傳感器，標籤並24小時追蹤每一頭牛的活動狀況，適時調整飼養的環境與策略，整體的牛乳產量也因此大幅增加。

回到區塊鏈與碳權/碳交易的討論，兩者個別的核心概念就不多贅述了，但要截長補短結合各自的需求與優勢，確實讓很多新創團隊不停的腦力激盪，希望在這兩個話題的風口上，既能吸引創投的目光，又能真正解決實際的問題，而非「為了區塊鏈而區塊鏈」，或「為了碳權而碳權」這般強詞奪理。

區塊鏈可以為防止氣候變遷做些什麼？

全球趨勢下的碳定價機制勢在必行，所謂碳定價，亦即污染者付費，企業與廠商在經濟活動的過程中，所產生溫室氣體（GHG）排放，是造成全球暖化最大的污染源，自然也該為此「外部性」付出合理的代價。

根據世界銀行的統計，全世界已有65個國家或地區，實施了碳定價政策 [1]，包含財政手段的「碳稅」，行政方法的「碳費」，或是採取自由市場機智的「總量管制與碳交易」等等，隨著COP26大會的落幕，締約國紛紛面臨更為緊迫且強制的「國家自主貢獻額度」（nationally determined contribution，NDC）要求，而那些使命感較高的發達地區與企業，亦設定了更早達到碳中和的目標。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 ＣOP26會議期間，美方氣候代表凱瑞（John Kerry）與中國代表解振華

包含微軟，谷歌，蘋果等大廠，不僅要求自身做到淨零碳排，也同時要求其上下游供應鏈，必須符合相關規範，並落實符合國際標準 [2] 的具體作為。

碳權與碳定價雖已成趨勢，但要大規模推廣，仍存在不少的障礙，例如政府法規，碳金融基礎建設，在大多數地去都尚未完善。又因為「碳」本身虛無飄渺，碳權也有其盤查與驗證的複雜度，故建立一套全球通用的簿記和交易機制實屬不易。

區塊鏈科技的導入，確實在幾方面「可能」有所幫助：

1. 價格發現

碳價在多數的市場，無論是強制市場還是自願性市場，都存在不小的落差。

在北歐，一單位的碳當量，可能高達100多美金，但在發展中地區，有時往往僅值個位數字，如果區塊鏈搭建的去中心化交易所，能夠上架碳資產的話，或許有機會減少過程中的不透明，促進價格發現（Price discovery），以及吸引更多用戶進場交易。

不過，這一切要運作順利，仍有不少前提須滿足，包含跨國的碳交易市場制度需確立，以及各個主權地區對於碳盤查，碳定價與碳資產管理的認定，也需要有國際標準。

2. 分散式帳本的碳資產管理

雖說在碳權的市場，是否真的需要用到去中心化管理，有待商榷，但若能建立起各地的簿記系統，利用加密註記與時間戳記的功能，一般來說有助於全球碳權市場與碳定價的整合，同時促進跨國界的交易效率。

此外，無論是碳揭露專案（carbon disclosure project, CDP），減排認證（certified emission reduction, CER）專案，或是碳匯（carbon sink）等，讓具有信度的第三方機構扮演區塊鏈上的驗證節點（node），讓每一筆紀錄可以在某種去中心化的狀態下完成登記與交換。至於，這會比用中心化的方式方便多少？成本孰高孰低？就需要市場來證明了。

3. 將碳權發行成NFT

非同質化代幣，又稱NFT，雖說原本是為數位藝術而生的識別機制，但坦白說，如果與有價商品綁定在一起（無論是藝術，內容創作，還是更為具體的股票與房產），那坦白講有那麼點當年STO的延伸 [3]，繞過當代大部分的金融監管，發行名義（或功能）上類似的有價證券型商品。如果碳權可在報表上被視為是資產，在越來越多人參與這塊市場的情況下，碳權被賦予金融資產的屬性，確實可以用NFT來補足最後一哩路，也能讓全球更快的進入「碳金融」的時代。