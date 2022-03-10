俄烏戰爭推升國際油價，美國頁岩油公司卻因疫情負債、缺工缺設備，無投資增產意願

美國及其盟友宣布，禁止進口俄羅斯石油，推升國際油價走高。市場寄望頁岩油公司增產，進而穩定油價，不過，受到近年過度開採、缺工以及買不到設備等影響，各大頁岩油公司目前保守看待市況，坦言無投資增產意願。

市場寄望，頁岩油公司提高產量、穩定油價

美國總統拜登（Joe Biden）於3月8日宣布禁止進口俄羅斯石油，推升布倫特原油（Brent Crude）價格盤中一度漲至每桶133美元的高點。許多企業擔心違反金融制裁，或損害自身聲譽，紛紛迴避俄羅斯石油。

其中，歐洲能源巨頭殼牌（Shell）受到輿論波及，本周宣布了自己加入對俄羅斯石油和天然氣的抵制，並且為上周購買了一船俄羅斯石油而道歉。

俄羅斯是世界第3大石油供應國，日產原油約1000萬桶，其中有一半出口到全球各地，據統計今（2022）年1月，歐美各國今年對俄羅斯原油的日進口量約430萬桶。

Rystad Energy石油市場主管Bjornar Tonhaugen強調，這430萬桶都來到了歐洲大陸，而美國每日進口量只有20萬桶，英國則更少。不過，他估計，若全球原油日供應量少400萬桶，油價會漲到每桶200美元。

尋找替代俄羅斯石油的方式，成為近日市場熱烈討論的話題，許多人將希望寄託到美國頁岩油公司上。《華爾街日報》強調，石油成分的差異可能導致客戶，難以直接用頁岩油替代石油。

報導稱，在石油煉製過程中，美國墨西哥灣沿岸的煉油廠使用較重質的俄羅斯石油，不能夠輕易以輕質的頁岩油替代，再加上，近年美國頁岩油公司過度開採，營運不順，影響增產的意願。

頁岩油公司負債、買不到機器，無法增產

2020年3月，美國疫情來得又快又猛，暫停了非必要性商業活動，民眾在家避疫，不再開車上街，對於石油的需求大減，當時國際油價跌破成本價，美國頁岩油企業營運面臨沈重打擊。

當時，布蘭特原油近月期貨價格由每桶45.2美元，未料，後3週內快速腰斬至22.7美元，市場大受震撼。達拉斯聯邦儲備銀行（Dallas FED）調查，每桶原油成本落在50美元，等於說賣一桶賠一桶。

EOG Resources（EOG）是美國二疊紀盆地石油生產商中，排名第4，同時也是負債最少的公司；而西方石油（Occidental Petroleum）則是負債最多的公司，約有300億美元（新台幣8400億元）債務。

這些負債讓許多頁岩油公司變得保守。這些公司向《華爾街日報》透露，即使油價大幅上漲，也不會增加產量。西方石油執行長Vicki Hollub甚至說：「沒有必要、也無意為增加產量進行投資」。

另一方面，就算頁岩油公司想要增產，短時間也做不到，由於近來油價高漲，市面上的設備已經買不到、再加上人力短缺，都一再影響未來生產力。EOG運營官Billy Helms上周對此談言：「最高級有效率的鑽機，都已部署並投入使用，而市場上的新設備供應量所剩不多。」

台灣受到油價震盪，汽、柴油每公升已經漲0.6元。《關鍵評論網》詢問中油表示，維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.2元及2.6元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施。

中油張瑞宗發言人說，俄羅斯遭環球銀行金融電信協會（Swift）制裁恐使原油供應中斷、各國撤出在俄油氣等因素影響，導致油價大漲。中油協助穩定油價，累計2022年至2月底止，已吸收新台幣16億元。

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核稿編輯：翁世航