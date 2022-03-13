《戲劇藝術之發展及其原理》：從希臘時代至今，一切戲劇題材都是描寫人類意志的鬥爭

文：趙如琳

戲劇發展的四個主要型式

第一型：描寫個人與運命鬥爭

一切戲劇的題材都是描寫人類意志的一種鬥爭。從希臘時代起直至現代為止，一共創造了四種型式。這幾種型式，就其與人物意志對抗的勢力之性質，而生出區別。

戲劇發展的第一型，描寫個人與運命抗爭，希臘戲劇可為代表。希臘三大悲劇家之一的索福克勒斯，他的代表作是《伊底帕斯王》。故事是這樣的：

古希臘「甲」國國王，生了一個兒子。他便興高采烈地跑到神壇去祈問這個孩子的將來的命運。神在空中回答，說這個孩子將來會殺死自己的父親，娶自己的母親，和篡奪父親的王位。

這個預言如像一盤冷水似的潑在國王的頭上，他忙跑回宮中，把神的意旨告訴王后，覺得這小孩既然交了這種惡運，與其留下來會犯大逆不道的罪惡，倒不如趁早把他結果了，杜絕禍根。於是便令廷臣抱了這個小孩子到荒郊把他殺掉。

廷臣奉命抱著那小孩子跑到荒郊，眼見得這小孩子生得英俊伶俐，不忍下手殺死他，便把小孩放在一塊木板上，用釘釘住他的雙腳，丟在一棵大樹底下，以為到晚上一定會給豺狼野獸喫掉。於是回宮覆命，說是已經完成了任務。

到了傍晚時分，有一個「乙」國的牧羊人正趕著羊群從郊外回來，聽到樹林裡有小孩的啼哭聲，走前一看，發現了這個用黃綾裹著的肥白可愛的嬰兒，心想一定是貴族人家的私生子，便把他救起來，抱返家中。

剛巧乙國國王年老無子，牧羊人便把他送給國王。國王見了這個孩子生得相貌堂堂，喜出望外，便立他為太子，留在宮中，悉心調養，取命為伊底帕斯，原意是腫腳的意思。因為他腳的釘子雖然拔了出來，但是傷處卻腫了。

伊底帕斯在宮中長大成人，因為教養得好，文才武藝都非常出眾，滿朝上下都非常喜歡他。到了二十歲的時候，依照慣例，也跑到神壇去預卜將來的命運。不料神的答覆竟然和二十年前對他的生父的預言一樣，嚇得他膽跳心驚，垂頭喪氣地跑回宮裡。

到底他是一個善良的人，怎樣忍心做這些大逆不道的事，便決定漏夜出奔，遠離國土，想逃出命運之神替他安排下的陷阱。因為他一向不知道自己的底蘊，以為乙國國王就是他的親父哩。

話分兩頭。當時出現了一隻人首獅身鷹翼的怪物，叫做「斯芬克斯」，出沒於荒郊甲乙兩國交通的孔道，喫人纍纍，弄到行旅裹足。原來這隻怪物每逢見到有人過路的時候，總出來攔住，出一個啞謎叫過客們猜，猜得中的便可以通過，猜不中的便給牠喫掉。

可憐那些商旅一個一個地都成了牠的犧牲品，整個國家鬧得雞犬不寧。甲國國王只得高懸王榜，招募勇士去為民除害。如果有誰能把這隻怪物除掉，便把王位讓給他，王后嫁給他。王榜揭示多時，還是沒有人敢輕於嘗試。

再說，伊底帕斯逃出了王宮，獨自個遠走天涯。一路上道聽塗說，都是關於怪物為患的消息。他心裡想，橫豎自己交了惡運，已是了無生趣，不如拼了這條命去猜猜斯芬克斯的謎語。猜不中也就一死算了；假如猜得中，為民除了一個大害，也許蒼天憐憫他而減輕他的罪過。

於是他走到怪物的面前，怪物果然照例對這來人說出一個謎語。牠說：「有一種動物，早上是四條腿，中午時候是兩條腿，到了晚上便成了三條腿，這到底是甚麼東西呢？」伊底帕斯想了一會。回答說：「這是『人』。因為人在初生的時候，好比一天的早晨，兩手兩足都在地上匍匐爬行。

到了長成，好比一天的中午，他已經能直立步行了。到了晚年，好比一天的晚上，他要拿一根手杖走路，不是成了三條腿麼？」斯芬克斯的「人生之謎」，果然給伊底帕斯猜中了。牠還想逃走，怎知劫數難逃，給伊底帕斯拔劍殺掉，推落山崖，跌成粉碎。

殺了怪物之後，伊底帕斯滿懷歡喜，得意揚揚地朝著「甲」國走去。走到一條狹路的時候，剛巧迎面而來有一乘轎子，侍衛們前呼後擁，高喝伊底帕斯讓路。伊底帕斯自小長大宮闈，正是嬌生慣養，怎受得人家頤指氣使？於是一言不合，便打起上來。前邊的侍衛都給伊底帕斯砍倒，他殺得性起，順便一劍向轎子裡刺去。可憐轎裡那個老頭子，無辜地便歸了西天，後邊的人急忙跑回去報訊。

伊底帕斯就在這不知不覺中，應了神的第一句預言。原來轎子裡坐的正是「甲」國的國王，這天因為了國家的憂患未已，便輕車減從，到神壇去祈福，不料給他的兒子攔途刺殺了。

這個時候，甲國朝廷給這一件高興的事和一件悲哀的事鬧昏了。高興的是大憝已除，國家從此安樂；悲的是國王給人謀殺了，兇手無從弋獲。只得一邊開喪，一邊由王叔暫時攝政。好容易才發現伊底帕斯是殺死怪物的功臣，又忙著實踐前王的諾言，奉伊底帕斯為新王，把王后嫁給他。可憐伊底帕斯一一應了神的預言，他自己還懵然不知。

這個故事匆匆經過了廿多年，伊底帕斯和他的母親結婚以後，已經生下了兩個女兒。這一年各地鬧大瘟疫，死人無數。國王和百姓都不明白為何上天如此降罪，詢之神靈，神答曰，除非緝獲刺殺前王真兇，大難不止。於是舉國上下至誠祈禱，一面出重賞緝拿真兇。時適乙國國王病危，臨終時亟欲一晤伊底帕斯，因為他早已偵悉這個腫足的孩子做了「甲」國的國王，便派了一個使臣來宣達王旨。

伊底帕斯想起了神的預言，堅決地回絕。使臣便把原委告訴他，說他並不是「乙」國國王的親生兒子。這個洩露激起了伊底帕斯的懷疑，便窮加追問。這時那個抱伊底帕斯丟在荒郊而且釘了他的雙足的老臣還不曾死，真相終於大白。