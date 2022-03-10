俄軍轟炸兒童醫院釀3死，車諾比核電廠舊址斷電恐影響核能安全

文：梅緣緣

烏俄之間的戰爭中途已經超過兩週，今（10）日又傳出俄羅斯轟炸烏克蘭東南方城市馬里烏波爾（Mariupol）的一座婦幼醫院。馬里烏波爾當局稍早在網路上，公開了一段當地醫院遭轟炸毀損的影片，指控俄軍於空中投擲炸彈的行為嚴重違反停火規定。馬里烏波爾政府更指出：「遭空襲的婦幼醫院已經完全被炸毀。」

據《CNN》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）形容這場攻擊是俄羅斯「殘忍」的暴行，因俄羅斯與烏克蘭日前協議在烏克蘭開闢約6條人道走廊，並同意遵守12小時的停火協議，讓還滯留在危險地區的烏克蘭民眾有機會撤離。同時，澤倫斯基也再次請求北約（NATO）軍事聯盟，儘速宣布在烏克蘭領空劃設禁航區，以避免不必要的傷亡繼續發生。從兩國開戰至今，已有超過140萬烏克蘭民眾跨越邊境至波蘭避難。

俄違反停火協議突空襲，烏克蘭東南部婦幼醫院遭炸毀

在馬里烏波爾遭俄軍轟炸後，馬里烏波爾所在的頓內次克州（Donetsk Oblast）警方公布，經初步了解這次空中攻擊造成至少17名醫護、婦女等民眾受傷，整個馬里烏波爾據知已有超過1300名平民死亡。

對於俄羅斯對烏克蘭境內婦幼醫院的攻擊，國際難民救援組織（IRC）執行長大衛・米勒班（David Miliband）對此強力譴責，並直指俄軍行徑嚴重違反國際人權法；聯合國發言人表示醫療機構「無論如何都不應該受到攻擊」，而其他國家如英國與美國等，也對俄羅斯的行為表達強烈不滿。

不過根據《以色列時報》（The Times of Israel），俄羅斯外交部發言人瑪莉雅・扎哈羅娃（Maria Zakharova）對外則指稱，當地的醫院早被烏克蘭民族主義份子清空，作為攻擊俄軍的據點。

根據《路透社》（Reuters）報導，俄羅斯也否認將炮火對準平民，宣稱所使用的武器已經過精準校正。只是美國消息來源指出，俄羅斯軍隊攻打烏克蘭所使用炸彈，多為無精準設定攻擊目標的啞彈（Unguided Bomb）。針對這次的馬里烏波爾婦幼醫院空襲事件，是否同為啞彈所致，美國官方則表示因無法得知俄羅斯的飛彈鎖定過程，未能對此進行確認。

《半島電視》（Al Jazeera）後續更新，在這場醫院轟炸中至少造成3人死亡，其中包括一名女嬰。根據英國《天空新聞頻道》（Sky News）報導，世界衛生組織（WHO）證實自俄羅斯對烏克蘭實施特殊軍事行動起，烏克蘭境內已有18座醫療機構傳出遭俄軍攻擊的消息。

俄軍違約攻擊「人道走廊」釀死傷，烏克蘭再控車諾比核電廠遭斷電

在俄羅斯軍隊的入侵及佔領下，烏克蘭西北部部分城市的民眾只能加緊腳步逃離。

據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）日前宣布，俄羅斯與烏克蘭於9日協議同意在烏克蘭境內6區停火12小時（當地上午9點至晚間9點）。開放讓避難民眾透過安赫德（Enerhodar）與馬里烏波爾（Mariupol）至札波羅熱（Zaporizhzhia）；沃爾諾瓦哈（Volnovakha）至波克羅夫斯克（Pokrovsk）；伊久姆（Izium）至洛左瓦（Lozova）以及蘇梅（Sumy）至波塔瓦（Poltava）5條人道走廊，離開烏俄兩軍交火嚴重的地區。

不過在協議停火的期間，卻傳出俄軍違反承諾依然持續進行砲擊，導致約有8輛卡車及30輛公車，無法前往基輔（Kyiv）載離欲前往其他地區避難的民眾。

烏克蘭除了面臨陸海空的砲擊威脅外，近期被俄軍攻下的車諾比及札波羅熱核電廠，也面臨著核能安全上的威脅。根據美國《CBS》報導，烏克蘭能源公司（Ukrenrgo）指出，遭俄軍攻擊的車諾比核電廠傳出全面斷電的消息，相關的電力系統更因受損程度嚴重已無法修復。國際原子能總署（IAEA）回應，雖然斷電違反標準，但應不至於對安全產生嚴重衝擊。

另外，國際原子能總署總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi），前幾天於烏俄戰爭有關的談話中提出警告：「如果這次有核災事故，原因不再是因為海嘯或是大自然的反撲，而是人類明知故犯所導致的失敗。」同時，格羅西也點出，俄羅斯攻打烏克蘭核電廠的行為，不僅為核安危機增添變數，也將危及烏克蘭及周邊鄰近的國家，連俄羅斯也不例外。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範