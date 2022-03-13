《吉檀迦利》：我以愛的名義，正式向你們發出呼求——印度文豪泰戈爾1921年諾貝爾文學獎答謝詞

文：羅賓德拉納特．泰戈爾（Rabindranath Tagore）

泰戈爾於一九二一年的諾貝爾文學獎答謝詞

我很高興，我終於能夠如願以償，來到了你們的國家，可以利用這樣一個機會，向你們表達我對你們一直心存的感激之情，感謝你們授予的榮譽，通過這個諾貝爾獎，我長年的工作得到了肯定。

我記得是那天的午後。當時，我收到了英國出版商發來的一封電報，說這個諾貝爾獎是授給我的云云。彼時，我正居住在加爾各答郊外的聖迪尼克坦的學校裡面。這個學校想必諸位今日也是知道的。

那時候，我們正在趕往附近的一座森林裡面，要去參加一場派對。當我路過郵局的郵政辦公室時，一個人疾步跑來，到了我們面前，手中拿著那封自遠方來的電報。

在我的同一輛馬車上，還有一位來訪的英國客人，他剛好與我坐在一起。開始我不認為這個電報的資訊有何等重要的意義，故我當時只是習慣性地把它塞入了我的口袋，心想到達目的地時，我自然會讀它。

但我的這位訪客卻認定內容甚是緊要，催促我打開，說是一個重要的電報。於是，我便打開了它……就這樣，我閱讀到了這個連我自己也幾乎不敢相信的消息！

最初一讀，我以為是此電報的語言可能存在問題，致使我生出了一種僭妄的誤解，但最後，我確信這是一件真事！而且，你們也頗是容易理解，這個消息，對於我的學校和我的老師們，對於我們的那些孩子，這又該是何等重大的驚喜啊！

它比其他任何的事情都更深刻地觸動了當時的我，我曾為這些愛我︑同時又被我深愛著的孩子們感到驕傲，他們對這份意外的獎金亦是滿揣敬意。我意識到我的同胞們也將會與我一同分享此份被授予的榮耀。那天下午的其餘時光，人們可以想像，我們都在這種激動的心情中度過，直至夜晚臨到。

當我一個人時，我獨自坐在了露臺上，不禁捫心自問，究竟是什麼樣的緣故，使我的詩歌被西方的世界所接受，並得到了這份殊榮？儘管我們分屬不同的種群，自小又被海洋和巨大的山脈分隔開來。我可以向你們保證，那時我並不是基於起初的那份興奮，而是對我自己真實內心的一份質疑，我在那一刻，的確是充滿了謙卑。

我還記得，自我甚為年輕的時日起，我的工作是怎樣發展與起步的。二十五歲左右，我曾經在孟加拉的鄉間，坐落於恒河河畔的一座船屋裡，過一種離群索居的隱遁生活。我唯一的同伴，想必就是那來自喜馬拉雅山的聖湖裡於秋風中飛翔的野天鵝了。

在這樣的孤獨中，又是如此開闊的天地，明媚的陽光如同美酒，我似乎是飲醉了，流動的河水常做低吟的耳語，與我訴說著種種祕密的情話，告訴我自然的真相。而且，我在這份夢境一般的孤獨中，時光飛逝。後來，我把這種經驗訴諸形象，通過雜誌和報紙，將我於大自然中漸次學得的思想，傳遞給了加爾各答的公眾們。

你們完全可以明白，這是一種與西方的文明世界截然有別的生活樣態。我雖然不太確定，你們西方的詩人或作家是否也是通過這類絕對的隱居方式，度過自己青年時代最為重要的時光。但我幾乎可以肯定它是稀罕的，因為隱居與獨處本身，在西方的文明世界中並沒有什麼地位。

而我的生活就是這樣過來的。那些日子，我對於大多數的同胞來說，都是以一個模糊的人存在著。我的意思是說，我的名字在我自己所屬的孟加拉地區以外，幾乎無人知曉。但是，我十分滿意於這種狀態，它使我避開了人群的好奇與時代的喧囂。

然後，我又來到了另外一個階段，我的心開始感到一種焦渴，我想從孤獨中走出來，為我的同胞們做一些有益的事情。而不僅僅是為我自己的夢塑造種種形狀，冥思自家生命的謎境，不是的，我想通過一些更為明確的工作，一些固定的事業對我同胞們的服務，來表達我的人生理想。

其中，來至我腦海裡面的一樁事情，一份工作，就是對孩子們進行教育。這倒不是因為我特別勝任於這樣一份教育事業，原因也許恰恰起於我自己沒有享受到常規教育的好處。有一段時日，我曾猶豫著要不要當真從事這樣一份工作。但我覺得，因為我對自然懷有深愛，所以，我也自然會喜歡上那些孩子。

我啟動這所學校的初願，正是想給予人類的孩子以充分的快樂、充分的生活，以及充分的與大自然交融的自由。在我自己年幼的時候， 我曾遇到了大部分男孩在上學時遇到過的障礙，而且，我不得不接受那種機械刻板的教育，那種教育使得孩子們對快樂、對生命的自由不可扼制的渴望受到了深度的壓抑。而我的教育之初心與啟念，其目的正是為了還給人類的孩子以自由和快樂。

於是，我的身邊便有了這麼一群孩子，我教育他們，我試圖讓他們開心。我既是他們的玩伴，也是他們的朋友，我分享和參與著他們的生活，我甚至覺得自己是這個群體當中最老的小孩，我們彼此都在這種自由的氣氛中，一起長大、一起成熟。

孩子們的快樂與活力，孩子們的閒聊與歌唱，全都充滿了歡樂的精神，在那裡，我每個白日都在啜飲著這份歡樂。而在傍晚，日暮時分，我又經常一個人獨坐著，望著林蔭道的樹木灑下了陰影，在那種靜默中，我還可以清晰聽到孩子們於空氣中一直流盪不已的回聲。

在我看來，這些喊聲、歌聲與歡笑的聲音，就像那些高大的樹木，它們是自地心中生長出來的，如同生命的噴泉一般，直指天空那無限的懷抱。它是一種象徵，它鼓舞了我的思想與意志，人類生活中的一切呼喚——從人類的心靈，到這個無垠的蒼穹，把人的所有歡樂和願望都一起表達了出來。