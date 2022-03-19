2022/03/19,
影劇

【影評】短片《黑風箏》：影帝莫子儀所說的「自由與平等」，正是靠著前人血淚換來的

【影評】短片《黑風箏》：影帝莫子儀所說的「自由與平等」，正是靠著前人血淚換來的
Photo Credit: 公視

我們想讓你知道的是

如果說，《牯嶺街少年殺人事件》裡小四「真正長大」的那一刻，是親眼見到曾經正直不屈的父親殘弱的向現實低頭，那麼《黑風箏》正是透過那聲槍響，徹底擊碎女孩的童年。

文：黃彥瑄

莫子儀站在第57屆金馬獎頒獎台上表示，他要將這一份獎項獻給為生活努力的人們：「致自由，致平等，致天賦人權，致電影，致創作，致生活」。

與此相對的是，由李怡慧執導的短片《黑風箏》將背景設定在1960年代高壓統治下的台灣，在這部片中，莫子儀飾演一位在白色恐怖期間被威權政府迫害的知識份子——這也彰顯了莫子儀所說的「自由與平等」，也正是靠著前人的血淚所換來的。

殘弱的知識份子形象

電影由童稚的視角出發，天真無邪的小女孩看著父親被軍車載送回家，尚不清楚爸爸究竟發生了什麼事。甫回到家的父親卻顯得暴躁、敏感、不安，彷彿時時刻刻都害怕著什麼。

導演談到這部電影時表示：「痛苦會傳染、然後創傷會轉移，轉移到哪裡去？常常就是轉移到最親近的場域，也就是我們的家庭。」在女孩的眼裡，形象高大的父親只是「生病了」，她和朋友偷偷燒了符水要倒進父親的杯子裡，讓父親快點好起來。又或是在家門前升起一團火，好讓父親「過火」，以去霉運。

但這些作為，非但不能讓父親從惶恐的生活中振作起來，反倒使他更加疑神疑鬼，認為有人正無時無刻的監視著他。在楊德昌執導的《牯嶺街少年殺人事件》中，主角小四的父親也是在白色恐怖中被迫害的知識份子，他被帶到空曠的房間裡，一遍又一遍在紙上寫下自白書，接受著沒日沒夜的審判，以至於最終精神耗弱、對現實感到疲倦。

原本正直勇敢的父親，在經歷過政治審判後卻顯得異常渺小，失去了臉上原有的神采。

無形的高壓政治

電影開場沒多久，觀眾看到的是女孩與鄰居家孩子在家門前嬉戲的場景，原應是充滿歡笑、無憂無慮的童年卻染上一層難以抹滅的陰霾。正在這純樸而閒適的鄉村裡，一種龐大的、肅靜的政治高壓正籠罩著所有人。只見在背景裡，象徵權威的政治人物肖像爬滿了牆面，而在肖像上那雙銳利的眼睛正監視著每個人的一舉一動。

緊接著，當鄰居媽媽聽到了家附近軍車開近的聲音，立刻警戒的將孩子帶回屋內，關上貼著「百事和好」的大門，也只有當全家遠離政治紛爭時，所有人才能如願的「百事和好」。

為此，鄰居媽媽多次警戒自己孩子不要靠近女孩，將其視為危險的政治犯。這是高壓統治下最有效的招式，藉由渲染恐懼與焦慮，讓民眾害怕被牽連而相互監管，又或是相互鬥爭。

黑風箏承載的自由與愛

在那物資匱乏的年代，女孩以手工風箏作為珍貴的玩具，與朋友在家門前嬉戲。當女孩的風箏破了洞而無法使用時，父親在夜裡用著自己的曾寫過的手稿，為女兒做了一隻風箏。因為害怕以手稿糊成的風箏會透光而讓人發現紙上的字句，於是用沾著墨水的筆反覆塗抹在紙張上。

正如同父親本人小心翼翼地隱藏著自己的心聲，不被他人聽到。在歷經政治迫害後，作為知識份子的父親卻因此失語，彷彿被殘酷的政權剪去說話的舌頭一般。

於此，「風箏」作為本片中最重要的隱喻，既是透過其隨風飄揚的形象象徵對自由的嚮往；另一方面，由父親之手親手製成的風箏，也是沈默父愛的表現。

結語

電影的結尾，女孩在遠方聽見駭人的槍響，但卻不知道父親究竟怎麼樣了。如果說，《牯嶺街少年殺人事件》裡小四「真正長大」的那一刻，是親眼見到曾經正直不屈的父親殘弱的向現實低頭，那麼《黑風箏》正是透過那聲槍響，徹底擊碎女孩的童年。

「致自由，致平等，致天賦人權，致電影，致創作，致生活」——在走過那段暗黑的歲月裡、在父輩的集體記憶裡，一種屬於時代的創傷需被銘記，等待傷痛逐漸癒合。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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