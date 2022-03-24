《歷史的轉換期6：1571年．白銀大流通與國家整合》：十六世紀做為世界史的轉換期，可說是「近世」的開端

文：岸本美緒

總論 白銀大流通與國家整合

「近代」、「近世」概念與十六世紀

長久以來，十五世紀至十六世紀一直是公認的歷史重大轉換期。現在常見的「上古－中古－近代」三段分期法出現於文藝復興時期，之後「modern」等衍生自拉丁語「modo」（現在、最近之意）、含有「近代」之意的語詞取代「中世紀」，成為人們指稱自身富含嶄新人文精神時代的名詞。

先不管論述是否嚴謹，就一般常識而言，現今歐美地區不管是英文modern或是法文moderne，皆用以指稱十六世紀之後的時代。不過若將範圍擴大到歐洲以外的地區，從世界史的角度來看，「近代」一詞的用法就顯得相當複雜。有關時代劃分的問題，將在本系列第七冊《一六八三年．近世世界的變貌》的總論深入探討，然本冊亦希望在此加入部分討論。

十九世紀以降，非歐美地區在歐美影響下形成的歷史學，該如何在各自的歷史中劃分出「近代」？方法有好幾種。第一種，是以當地是否出現類似歐洲「近代」的現象做為分期基準。然而，根據選取的近代現象做為判定標準——例如中央集權化、商業發展，或是民主主義思想等某項或某幾項指標——所產生的分期結果，實際上會相當多樣。

第二種，當地的內部狀況雖然與「近代」歐洲相異，但彼此存在接觸、交流或支配關係（例如殖民統治），因而將該時期視為「同一個時代」。換言之，此種分期法將重點放在「共時性」，認為彼此存在於同一個時期，擁有密切關係，因此同樣屬於「近代」。不過，彼此的接觸、交流及支配關係要到達怎樣的程度才算具有共時性，也沒有一定基準。

以世界史的尺度範圍來進行歷史分期，是否真的可行？這個難題多年來一直困擾著歷史學者們。若以第二種分期方式來檢視本書所討論的十六世紀，毫無疑問地，十六世紀具有極其重要的劃時代意義。以拉丁美洲為例，受西班牙與葡萄牙統治，在政治、經濟、社會和文化方面產生激烈變動的十六世紀，無庸置疑是拉丁美洲歷史上重大的轉換期。

華勒斯坦（Immanuel Wallerstein）認為自十六世紀起，以西歐為「核心」的資本主義世界體系將拉丁美洲等其他地域納入附屬的「邊陲」地區，並逐漸擴大勢力範圍。根據他的理論，這個涵蓋了「核心」與「邊陲」地區的「近代世界體系」，便是誕生於十六世紀。另一方面，十六世紀東亞的中國及日本等地也因為與歐洲的接觸而受到相當程度的影響，但衝擊力道和拉丁美洲相比根本微不足道。一直要到十九世紀，中國及日本才真正遭遇「西方的衝擊」。

日本直到十九世紀才正式開始效法歐美的「近代化」，即嘗試達成前述第一種的「近代」。如此說來，十六到十九世紀的這三百年間，對東亞而言應該怎麼稱呼？對於此一疑問，永井和認為這是「東亞史的『近世』問題」。永井在思考華勒斯坦的「近代世界體系論」時，即指出東亞在「含攝」入此體系之前，有著三百年的長期時間差。

安土桃山時代至江戶時代，也就是西元一五六八年至一八六七年，這三百年間在日本史上稱 為「近世」，與明治維新後的「近代」有所區別。此種分期法在二次大戰前已被廣泛接受，是故永 井提出的「東亞史的『近世』問題」，從表面的稱呼用詞上來看，可以說是已經解決。然而，通行於日本史的「近世」概念只是一種習慣性用法，並不是因應永井的提問才形成的研究成果，而「近世」一詞亦未在日本以外的亞洲各處落地生根。在這樣的狀況下，永井主張以十八世紀末至十九世紀前半為界，重新將世界史上的廣義「近代」劃分為「近世」與狹義的「近代」。

另外也須注意，歐洲史裡十六至十八世紀的這「三百年」，也同樣遇到了稱呼用詞的問題。近藤和彥論述如下：

根據以往的教科書大綱，在文藝復興、人文主義與宗教改革的影響下，中古時期被否定，近代 的「人文主義」及「個人」概念也應運而生。然而將近三百年後，因階級制與封建特權而充滿 限制的舊制度再次成為問題，所產生的異議最後在一七八九年引發法國大革命，透過人權宣 言，「近代」得以確立。（中略）若上述近代皆屬於同樣的時代，那麼從「成立」到「確立」 的三百年間，又究竟是怎麼一回事？ ——《世界史手冊一一四 近世歐洲》

提出上述疑問後，近藤建議將世界史上的十六至十八世紀劃為一個重要的時代，以便與工業革命、法國大革命後的狹義「近代」有所區別，也就是「近世」（early modern）。如今這樣的時代分期法在西洋史學上亦廣泛運用。

若以上述區分「近世」與狹義「近代」的觀點來看，十六世紀做為世界史的轉換期，與其說是「近代」的開端，更應該說是「近世」的開端。由於「近世」與「近代」的字面含義相去不遠，看起來或許像是文字遊戲，可能也有人認為「近世」不過就是歷史過程中逐漸演化至「近代」的早期階段，刻意區分「近世」與「近代」好像沒什麼太大意義。然而這裡該關注的是，「近世」與「近代」並非僅是指涉的時代不同，此二詞在使用上也有極大的差異。

「近代」並非只是用來指稱從西元幾年到幾年，表示時間區段的詞。就如同「近代性」、「近代化」等詞語，在使用時多半代表著普遍且具共通性的指標——民主主義、理性主義精神、高度的科學技術、蓬勃發展的工業、資本主義等等。當然，要強調其中的哪一項指標因人而異，但諸如「你的想法太不近代了」、「期望走向近代化」等措辭，總得對「近代」的含義有所設想，這些句子才得以成立。

因此，「近代」同時也乘載了某種價值觀，但這個價值觀並不像是「近代性」或「近代化」，不一定具有正面的意涵。比如在當今日本，「近代主義者」便可以用來揶揄將近代西方模式奉為圭臬者，帶有些許負面意味。這也是由於「近代」一詞混雜了許許多多受西方衝擊，因而邁向「近代化」的非西歐地區人們的憧憬、焦慮、自卑感等五味雜陳的情緒。