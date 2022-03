聖世與俗塵：極繁美學作為義大利精品設計的文化養分

文:無鴉片評論

去(2021)年約莫10月底跟公司請了趟假期,乘坐約莫三小時的飛機,去了義大利。這趟旅程背後除了工作放空,主要也是趁勢拜訪義大利舊識,以及朝聖最近幾年在設計上煥然一新的義大利精品品牌。這趟旅程算是我作為商業評論寫作者,在疫情後首次有機會重啟消費體驗的旅程,加上我對義大利藝術的熱愛,很有文化巡禮的意味。

雖然目的明確,在愜意的旅程中,也有不少意想不到的日常體驗。比如,正因為與義大利舊識見面,藉由她的帶領,我可以直接進到純正義大利社群的週末社交活動,近距離觀察地主國的文化地景。

這些日常觀察,無論行為或是物件,有時與俗世裡的社會風氣與中產生活有關,有些則與羅馬作為天主教權力頂峰的威權地位有關。不過,無論以何者作為切角,義大利人在行禮如儀的日常服飾習慣,以及他們在配飾與顏色上具有指標性的創意呈現,都與其千年來的文化遺產相互呼應甚至共構。

這一趟旅行下來,可謂是我對於義大利美學的新一層認識。或甚至有諸多時刻,也是剎那之間的沈浸體驗,才讓我有了靈光一閃的頓悟時刻。

以下即以俗塵和聖世為名,來一起回味我這趟行旅的絢麗記憶。

俗塵:沈浸恆久,靈感自成

當其他歐洲國家的深秋景色,是灰濛的遠景配上黑漆的枯枝,羅馬因為氣候和煦,可謂枝繁葉茂。這樣的和煦背景佐以自成一格的豔麗服飾選色,就使羅馬街道上的景色更加生氣蓬勃。

當我走過大街上的服飾店,原本我只先震驚於百花齊放的西裝外套:桃紅色、蔥綠色、亮紫色、鵝黃色,更厲害的卻是服裝店店員隨手服務客戶時的巧思,隨手拿出一套上下身搭配,要不是對比色;要不即是或是相近色大花紋。

大膽、繁複、熱情。我看著這些處變不驚的義大利店員用各種方式與客戶對話,我原先還很焦慮於這麼互相搶色的服飾配件終將成為一團迷糊仗,卻發現這麼突破的搭配反而精巧,讓我原本相對恬淡的法國式淺色衣著在一旁相形失色。

而義大利朋友團的男女秋裝也是讓人看得賞心悅目:一位幹練的女性金色長髮中分,配上紫紅色口紅,再穿駝色落肩大衣,並以淺紫色寬腰帶繫出腰身,黃色與紫色的色譜深深淺淺的相互映照,最後再以一雙颯爽的黑色皮短靴作結。

而她身旁的男伴,據說出身義大利空軍,則是棕色平頭,內襯羽絨保暖衣,外面罩上修身剪裁的深藍色立領大衣,最後裹以淺灰色圍巾與深色皮鞋。顏色皆是黑灰藍等冷硬顏色,但藉由相對應的剪裁與稍微溫和的毛料,遠看真是一對儷人。

先前曾看時裝從業者說:秋冬裝的核心要領,在於「上下重量平衡」與「裡外層次分明」。秋紅色的背景下看這兩位鮮明卻平衡的人物走在街道上,實在不得不說,這畫面讓人心情舒爽。

顏色之外,大量花紋紋路的交疊也是義大利式物件的特色。以模特職業起家的北美網路評論曾說:「相比於北美地區偏好衣著上的大型色塊,歐洲人對細碎的花紋疊穿倒是情有獨鍾。但也別因為想要模仿歐洲人就輕易嘗試,因為花紋疊穿其實並不容易駕馭。」

住在歐洲快要三年,當時看這評論我還沒有太明確的領悟,直到這次義大利之旅,重新看了各種巔峰時期的藝術、建築作品,真是不得不說,唯有這些經歷長期富庶,且物件大幅度精緻化的歐洲國度,才撐得起「極繁主義」(Maximalist)的洗禮,並遊藝其中,成其大氣。

且看老牌博物館,或甚至是如今還有人煙的富貴之家:當整面牆擺滿畫作;整個宮殿地板皆是色彩紛陳的大理石;而其上的地鋪紅毯針織質地各異;物件更有金銀燭光。這麼多色彩濃厚的要件在手,要平衡且不落風塵是困難的。

極繁主義看似僅是「繁」與「多」,背後要求的,卻是非常長期的感官體驗。也只有長期被這樣環境孕育的人,才有辦法不被這些過量(excessive)淹沒,謹守「繁複」與「俗爛」之間的微妙平衡。

義大利在兩千多年前歷經羅馬帝國之豪闊,又在幾百年前見證文藝復興的藝術巔峰,其作為巴洛克(Barocco)藝術的起源,也完全是情理之中。

而這樣的文化背景,不僅在過去,是義大利中產或上流階級的美感指標,現今起緣於義大利的精品時裝品牌,如 Dolce&Gabbana、Gucci、Versace也繼承了對於花紋、顏色的鮮明個性。這些品牌就算年輕化,也常見其設計充滿「貴族情懷」。這種復古式的華美風格作為承先啟後的文化要素,成為設計靈感自然就不是奇事。

以Gucci為例:其新任設計總監,來自羅馬的Alessandro Michele上任後,即以文藝復興(Rinascimento)為靈感泉源,將這些過去華美的義大利藝術元素轉譯,以清新的姿態帶進百年老店。

根據Michele在開雲集團上的自述,他的父親熱愛古典雕塑、而他的母親熱愛電影,在羅馬長大成人的他更在新舊交融的後龐克羅馬街頭吸取諸多養分,而這些既古典又當代的參差展示,也正是他如今可以將同樣來自羅馬的百年品牌年輕化,卻同時走出風格的要素之一。(He took part in the vibrant youth culture of post-punk Europe, and his interest in street style lives on in his designs today.)