《邪惡植物博覽會》：小心只要吃下兩個罌粟小鬆糕，藥物試驗就可能過不了關

文：艾米．史都華（Amy Stewart）

Opium Poppy 罌粟

學名：Papaver somniferum

科名：罌粟科（Papaveraceae）

生育環境：溫帶氣候、日照充足、肥沃的花園土壤

原生地：歐洲及西亞

俗名：麵包子罌粟（breadseedpoppy）、牡丹虞美人（peony poppy）、土耳其虞美人（Turkish poppy）、母雞帶小雞虞美人（"hens and chicks" poppy）

罌粟是唯一能從園藝商品目錄訂購、在苗圃可看到、可在花卉展售會購買、並在自己的花床欣賞的二級管制麻醉藥（二級管制麻醉藥的定義為：極可能上癮，但可開立處方）。持有罌粟植株或乾罌粟草稈絕對違法，但地方的執法人員都心知肚明，比起老奶奶花園裡幾朵粉紅色、紫色的花，他們還有更大的問題要處理。能合法持有的只有罌粟子，因為罌粟子是常用的食物原料。

經驗老到的園藝家輕易就能分辨罌粟以及沒麻醉效力的罌粟近親。洩漏罌粟身分的是平滑、藍綠色的葉片和粉紅色、紫色、白色或紅色的大花瓣，還有肥厚的藍綠色蒴果。剛收成的蒴果用刀劃開時，會汩汩流出乳汁。這種乳汁能製成鴉片，其中含有嗎啡（Morphine）、可待因（Codeine）和其他可做止痛藥的麻醉成分。

在西元前三千四百年，中東地區就開始種植罌粟了。荷馬（Homer） 的《奧德賽》（Odyssey） 中寫到一種名為忘憂藥（nepenthe）的萬靈藥，讓特洛伊的海倫忘了她的悲傷，因此許多學者相信，忘憂藥是攙了鴉片的飲料。西元前460年，希波克拉底推行將鴉片當作止痛藥。而鴉片當毒品使用的記錄可追溯至中世紀。

十七世紀，鴉片和其他幾種成分混合後，製成名為鴉片酊的藥物。十九世紀初，醫生從罌粟萃取出嗎啡。而1898年拜耳（Bayer）藥廠從罌粟中製出效力遠高過於嗎啡的藥品後，成功推出最受歡迎的萃取劑。他們幫新產品取了什麼名字？就叫海洛因。拜耳把海洛因當作兒童與成人共用的咳嗽糖漿販售，雖然上市的時間只有十年，但毒品使用者仍發現了海洛因，並開始將海洛因當毒品使用。

海洛因使用量攀高的情形令人警覺，因此美國政府決意加以限制，至1923年全面禁止。然而，海洛因的使用有增無減，時至今日，據報有三百五十萬美國人一生中曾經使用過海洛因。依照世界衛生組織（The World Health Organization）估計，全球使用海洛因的人口至少有九百二十萬。

全球的鴉片大約百分之九十都由阿富汗生產，但美國吸毒者的貨源主要來自哥倫比亞和墨西哥。鴉片會產生一種愉悅感，同時抑制呼吸系統，可能造成昏迷或死亡。鴉片干擾腦中腦內啡（endorphin）的受器，使上癮的人無法利用這種腦中的天然止痛劑，導致難以戒除海洛因。上癮者入獄、被迫戒毒時，有時會不斷撞向欄杆，將注意力從肌肉劇痛中轉開。每株植物的嗎啡含量變化很大，所以即使是罌粟籽和蒴果泡的茶也有危險。在2003年，就有一位七十歲的加州人因為「天然」罌粟茶飲用過量而喪命。

典型的海洛因使用者每年需要的海洛因，得使用收成至少一萬株罌粟才能製成，不過對於想種罌粟的園藝家，法律毫不寬容。1990年代中期，美國緝毒署擔心罌粟籽容易取得，會使民眾自製海洛因，故要求種子公司不要主動在目錄裡放上罌粟籽。大部分種子公司不予理會，使得罌粟花在園藝家之間繼續廣受歡迎。若是用來烤東西的種子量少時並不會造成危害，不過若是吃下兩個罌粟小鬆糕，藥物試驗就可能過不了關。

Photo Credit: 臺灣商務出版

誰是它親戚

其他罌粟屬的植物包括東方虞美人（oriental poppy，又稱為鬼罌粟〔Papaver orientale〕）、虞美人（shirley poppy、flanders field poppy，P. rhoeas）、冰島罌粟（Iceland poppy，又稱為野罌粟〔P. nudicaule〕）。橙色花朵的加州罌粟（California poppy）是原生野花，學名為花菱草（Eschscholzia californica），和它們並無親戚關係。

致命的花束

1881年7月2日，查爾斯．吉托（Charles Julius Guiteau）槍殺了美國前總統詹姆斯．加菲爾（James Garfield）。要殺總統，他的槍法還不夠準，因為加菲爾又活了十一個星期。這期間醫生用著沒消毒的器具翻探他的內臟，找尋子彈，但子彈其實卡在他脊椎附近。吉托則企圖在他戲劇性的怪異審判中利用這個醫療糾紛，聲稱：「我只是開槍打了加菲爾，真正殺他的是醫生。」不過他依然被判處絞刑。

行刑當天早上，他姊姊為他帶了束鮮花，被獄卒攔截下來，後來發現花瓣之間暗藏的砒霜（arsenic）足以殺死好幾個人。雖然他姊姊否認在弟弟的花束中下毒，不過眾所周知吉托很怕絞刑的套索，想必會希望有別的死法。

不過，有加砒霜的必要嗎？其實吉托的姊姊只要計畫一下，就能做出一把能造成不少傷害的花束。

飛燕草 Larkspur and Delphinium

學名：Consolida ajacis, Delphinium spp.