日本服飾UNIQLO宣布暫停在俄羅斯業務，俄官員嗆把外國品牌統統「收歸國有」

俄羅斯入侵烏克蘭引發全球企業抵制，日本服飾品牌優衣庫（UNIQLO）週四（10日）宣布暫停在俄羅斯的業務，成為最新一個出走俄羅斯的企業。

UNIQLO 的母公司迅銷 （Fast Retailing）執行長柳井正（Tadashi Yanai）週一（7日）才為該公司繼續留在俄羅斯的決定辯護，表示儘管反對戰爭，但衣服屬於生活必需品，強調「俄羅斯人民和我們一樣有生活的權利」，決定繼續UNIQLO在俄羅斯的所有分店繼續營運。

此聲明立刻引來許多抨擊，社群媒體上出現 #BoycottUNIQLO 的標籤。

Right after a Russian tank ran over a mail delivery van near the Ukrainian village of Egorovka, killing a mailman and a mailwoman inside, UNIQLO's CEO Tadashi Yanai pledges to keep doing business with Russia. When will you have enough money UNIQLO? #boycottUniqlo #stopwar pic.twitter.com/3wrVpa4Rtm — Anton Gaia (@AntonGaia) March 9, 2022

在競爭對手H&M、ZARA等全球服飾零售商都因俄羅斯入侵烏克蘭暫停在該國的銷售後， 迅銷公司近期 面臨越來越大的壓力。儘管迅銷宣布向聯合國難民署（UNHCR）捐贈1000萬美元給烏克蘭難民救濟，另外還捐贈10萬件 UNIQLO的服飾冬裝，但仍未減外界對其留在俄羅斯的批評。

迅銷 週四發表聲明指出， 強烈反對任何敵對行為，並 譴責任何侵犯人權、威脅人民 生存的侵略形式。 聲明也提到，雖然該公司的使命是為大眾提供基本的、負擔得起的、適合所有人的衣服，但 由於俄羅斯入侵烏克蘭後衝突惡化，它面臨營運挑戰，決定暫停在俄羅斯的業務。

「我們的心與今天受苦的人們同在，在這些非常悲慘的時刻，我們將盡我們所能支持他們。 我們希望盡快恢復和平與穩定。」聲明指出。

UNIQLO在2010年打進俄羅斯市場，目前在俄羅斯有50間分店，是亞洲以外擁有最多門市的市場。這50間分店將於3月21日關閉，而在迅銷發出暫停營運的聲明後，俄羅斯首都莫斯科的UNIQLO擠滿排隊結帳的人潮。

⚡️In Moscow, lines lined up at the Uniqlo clothing store.



Despite the fact that a few days earlier the company stated that “clothes are a vital necessity,” the brand stops operations in Russia.



All 50 stores in Russia will close on March 21. It's probably temporary.



Source: RT pic.twitter.com/lY5styqg22 — Rupert Bumfrey 💙🖤🤎💚 (@rupertbu) March 10, 2022

UNIQLO為什麼一開始不打算離開俄羅斯？

為譴責俄羅斯入侵烏克蘭，越來越多的美國和歐洲品牌和零售商退出在俄羅斯的業務，繼上週Apple、H&M、NIKE、 Ikea 、LV、愛馬仕和香奈兒宣布暫時關閉在俄羅斯的門店後， 本週， Levi's、Adidas、麥當勞、星巴克、可口可樂公司也跟進。

同樣來自日本的汽車龍頭豐田（Toyota）也在上週宣布，在俄羅斯的唯一一家工廠將停止運作，並不再運送汽車至俄羅斯，不過原因是俄羅斯入侵烏克蘭後，供應鏈已中斷。

根據GlobalData的估計，UNIQLO在2020年俄羅斯市場僅佔總銷售額的1.3%，所涉業務規模相對較小，為什麼起初不打算離開俄羅斯？

《FORTUNE》指出，迅銷執行長柳井正 一向質疑公司是否應該被迫做出政治選擇。 柳井正在去年底接受《日經亞洲》訪問時被問到 新疆棉花爭議，當時他不願評論Uniqlo是否使用新疆棉，表示想在中美之間保持中立。他也提到，美國的做法是強逼一些企業「效忠」，而他「不會玩這種遊戲」。

《Business Insider》引述分析師意見，指出迅銷公司以不參與任何政治事務著稱。UNIQLO決定繼續留在俄羅斯，可能不想被視為親俄羅斯或親烏克蘭，更重要的是觀望中國的態度。中國目前沒有積極支持，但也沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

UNIQLO在中國的門市數量比其他任何國家都多，2020年在中國的銷售額佔全球總銷售額的30.2%，這或許是UNIQLO遲遲不願表態撤離俄羅斯的原因。

不過， 無論 UNIQLO 的動機是什麼，在大多數物流公司都停止向俄羅斯發貨的情況下， 在俄羅斯維持營業可能會變得越來越複雜，而且成本也越來越高。國際的經濟 制裁有可能削弱當地經濟和消費者支出，並使處理國際金融交易變得困難。

Uniqlo says it will temporarily suspend operations in Russia



The move is a reversal after Fast Retailing founder Tadashi Yanai earlier this week said clothing is a "necessity of life" https://t.co/MYTB2VAveE — Bloomberg (@business) March 10, 2022

沒有IKEA、沒有Levi's，對俄羅斯社會的影響是什麼？

俄羅斯政府在短短10天內，摧毀了與國際零售業建立了30年的所有聯繫， 《衛報》引述時尚記者 Katya Fedorova觀點 ，她認為 俄羅斯人處於震驚狀態，因為他們的世界正以閃電般的速度分崩離析，「許多人還不了解制裁將在未來幾個月內對他們和他們的日常生活產生多大影響」。Katya Fedorova指出，除了奢侈品牌，大眾品牌如果離開 了這個國家，幾乎沒有俄羅斯的替代品。

有學者認為，西方企業的出走，無法購買美國製造的牛仔褲或瑞典製造的家具，可能會為俄羅斯人敲響警鐘，他們在總統普亭（Vladimir Putin） 領導下面臨著一個封閉的國家，讓人們更加焦慮；但也有學者指出，歐美企業離開可能會加深「西方國家很可惡」的論述。

根據俄羅斯《消息報》，俄羅斯政府已經羅列了一份清單，其中列出了大約60家可能會被國有化的外國企業，如 Apple 、 Ikea 、 Microsoft 、 IBM 、 Shell 、 麥當勞 、 Toyota and H&M等公司，其資產和帳戶可能會被沒收，將針對這些企業引進外部管理。

目前還不清楚俄羅斯官方如何能銷售這些公司的產品 。 俄羅斯執政黨官員Andrey Turchak在網路上 呼籲，將離開該國的西方公司的業務國有化，表示「這是一項極端措施，但我們不會容忍背後捅刀子，我們將保衛我們的人民」。Andrey Turchak認為，這樣做有助於防止失業並保持俄羅斯在國內生產商品的能力。

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