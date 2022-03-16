【專訪】斜槓藝文撰稿人盧穎：進入藝術圈工作之後，發現離「藝術」這件事好遠

文：漫遊藝術史編輯部

盧穎是「漫遊藝術史」創立初期至今，多產的撰稿人之一。寫作的題材從博物館的展示到風俗畫裡的豬膀胱、從中世紀的醜獅子到盧本斯人物繪畫的橘皮，皆帶些有趣又無俚頭，加之生動又平易近人的文字書寫，使文章點閱率居高不下。

盧穎目前任職於當代藝術館展覽組，業餘時身兼不同平台的撰稿人身份，讓人意外的是，盧穎就讀中央大學藝術學研究所之前，其大學專業竟與藝術完全搆不上邊。

如此跨界的求學與多樣的職涯，如同她在自介中提及自身擁有許多的分類標籤，讓小編不禁想一探撰稿人獨特的生命經驗，以及如何擁有趣味的寫作靈感。

Photo Credit: 漫遊藝術史提供 盧穎

Q：什麼樣的原因讓您踏入藝術史（學）的領域呢？

大學專業原為「植物病理學」，升大四的暑假實習，幾乎待在台南的溫室裡面，接種細菌讓小蕃茄生病，接著觀察小蕃茄生病的狀態，對於日復一日面對眾多的小蕃茄們，及高溫的環境，不禁懷疑自己是否適合田間的工作。

大學畢業後，由於自身對閱讀的興趣，便至出版社工作，而此職業的發展限制，以及其不同於原先大學的專業，使這段時間的我對未來感到十分迷茫，因而也讓自己嘗試不少的事物，像是下班後身兼業餘的寫手、上電腦繪圖、參加藝文講座。

高中到大學期間，很喜歡去看藝術展覽，又看展覽時不滿足展場提供的知識，會想知道藝術品好看以外的原因，想更深入理解其歷史成因與更為知識性的東西。對文字的喜愛及對藝術知識的渴求，使我萌生了念藝術史的想法。

Q：您為漫遊藝術史書寫的多篇文章，多數從西方的古典繪畫出發，文字更是幽默有趣。通常書寫的題材靈感來源為何？

一開始的幾篇文章書寫靈感來自學校課堂的作業，像是〈風化還是俗畫？從風俗畫的演變看庶民力量的崛起〉、〈推倒這堵牆！無國界博物館〉等等。

也曾跟老師一起發想寫作的內容，例如〈聽你在吹□□〉一篇，歷經了三、四個月的書寫，文章的主角「豬膀胱」除了作為畫面的元素外，也能從器物的角度出發，看見它影響了印象派的作畫模式。

題目的構想有時來自非藝術領域的閱讀，像是〈魯本斯：女神與橘皮〉一篇的靈感，來自一次從國外網站，閱讀一篇談論身體保健的文章，文章最後剛好放了一件魯本斯的作品圖，便讓我激起了魯本斯女性繪畫與橘皮的連結。

而〈圖不為「像」：中世紀醜獅子的象徵意義〉則與那陣子於推特上的迷因圖有關，網友們於網路上分享了一堆奇特的中世紀圖像，並多以取笑的態度看待之，但我卻好奇為什麼中世紀的獅子是長這樣子？因此找了相關的文章解惑。在圖書館或是網路的隨性瀏覽，常會有意想不到的全新發現，也能提供寫作題材有趣的靈感。

每個讀者閱讀漫遊藝術史，目的都不盡相同，也並非所有作者的文章都筆調輕鬆或帶有趣味性，但讀者在其中多多少少能得到什麼，並想繼續深入，我認為這便發揮了網站成立的價值。

Q：什麼類型的藝術作品會吸引您？

研究所時期，喜歡街頭的塗鴉藝術。然而，進入藝文產業工作後，有時會覺得藝術品離我很近，可藝術這件事卻離我好遠。有一次，為了要拍一張街區的藝術品照片以趕上下班前進行核銷，我拼命地走至藝術品的位置，過程中看到了正駐足欣賞藝術品的群眾，突然意識到自己竟然很久沒認真去「看」一件藝術品，也相當久未感受到被藝術品吸引的感動。

Q：您如何進入當代藝術館工作？也想請您為讀者分享目前於當代藝術館的工作內容。對於此工作感興趣的讀者，您有什麼樣的建議嗎？

當初透過面試進入當代藝術館，展覽組較重視行政實務的熟悉，而非完全學術性質。當代藝術的展示非常多元，藝術館必需將藝術家天馬行空的想法實體化，其中許多瑣碎的工作都可能是展覽組會執行的工作內容。

若對此方面工作有興趣的學生，會建議在求學時期開始接觸相關的實習工作，不論什麼領域的工作多是如此，我們在學校學的知識跟職場的工作內容通常有很大的落差，尤其一開始通常是很基層的工作，因此提早實際體驗，較能夠感受現實與理想的差異，接著去思考自己是否未來能夠在這個職場中繼續走下去。

Q：藝術史的學習如何為至今的工作加分呢？

藝術史的訓練目前最大的助益是能快速地了解作品的概念，過去在藝術產業工作的時候也比較有內容可以跟上司、客戶、觀眾、合作的藝術家溝通。最重要的還是面對不同身份的人可能要思考一下怎麼跟對方討論，像客戶與藝術家他們關心藝術的角度就會不一樣。

若說與藝術史的學習有更直接關聯的，應該是跟陳澄波基金會的「名單之後」寫作計畫。對方會提供當時曾經入選或參與台府展有關的人名或作品照片，之後便由寫者自行搜集資料，每個寫稿人的策略都不盡相同。在資料缺少的狀況下，我會先就現有的資源去連結，或是尋找所寫人物的後代子孫。

例如，之前寫過一個日本畫家，他在回到日本後作了教師，也編了教科書，我會想辦法從日本的網站買他所編寫的教科書，就算是一點點線索也好。

也曾有過，在網路搜尋資料的時候，發現一位畫家的後代在網路上分享了他爺爺的作品圖片，我便趕緊去聯繫這位後代。相當感動的是，當看到了那位畫家的作品尚未有人做藝術史的整理，會令我覺得很有成就感，也在溝通的過程，讓家屬能夠理解這些作品的歷史價值，從而協助他們轉介至適合的機構，使作品能持續並深入被研究。

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈從微生物到藝術史，分類標籤無框架。專訪撰稿人盧穎〉

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