愈到近代愈把自己畫得東倒西歪——該如何欣賞「自畫像」的美？

1889年，在法國小鎮阿爾勒，有個造型奇特的畫家正躲在自己的小臥室裡給自己畫自畫像。

說他造型奇特，主要是因為在那個年代還不流行Cosplay。左側臉頰捆了一大卷紗布的他顯得非常時尚，尤其是少了一隻耳朵的造型，更是前衛的不得了。在此之前他的歇斯底里才剛把另一位才華橫溢的後印象派大神高更給嚇跑。高更嗷嗷直叫的跑回家，提上行李溜之大吉，留下這位左耳包著紗布的可憐畫家呆愣在原地，一臉委屈的靠畫畫來慰藉他受傷的心靈。

在那幅《自畫像：包扎過的耳朵和煙斗》裡，這位畫家一臉的迷茫和委屈。他不知道自己做錯了什麼，一如一隻怯生生的小羔羊，又好像一隻犯錯的哈士奇。他的肩膀鬆垮垮的，像是隨時要坍塌。抽著菸斗，橘紅色的背景襯托著他的拙里拙氣。他的眼神無助而沮喪，似乎很吃力的在理解著剛剛發生的一切。

他不理解這個世界，這個世界也沒空理解他。

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這個倒楣人的名字叫梵谷，順著他這條線索，我們來聊聊如何欣賞自畫像。

說到繪畫，一般人的反應都是漸行漸遠，有多漸就能行多遠。由於藝術的抽象，這讓繪畫十分難以走進普羅大眾的生活中，並成為一個人精神世界不可或缺的一部分。總而言之，藝術和生活，一邊一國，沒有什麼九二共識可言。因為藝術的費解，一般人選擇判藝術無期徒刑，能夠避而不見就避而不見，能居家隔離就居家隔離。

在家多看兩部肥皂劇不好嗎，為什麼非要花錢買門票進美術館看畫找罪受？就算真要促進民間經濟，鱸肥菰脆調羹美，蕎熟油新作餅香，花錢吃一頓豐盛的晚餐幸福感沒有比較低啊，我們幹嘛沒事往美術館跑呢。

相比於夜耿耿而不寐，沾繁霜而至曙的繪畫，寫程式和算數學就好理解多了。只要計算成果正確，或是系統運行起來沒有崩潰，大家都能拍手鼓掌：「好。」

繪畫的素質，有沒有一個標準呢？

什麼時後我們可以拍手鼓掌：「好！」呢？繪畫屬於師父領進門，瞌睡在個人，能不能看懂，都是天意和緣分。

但其實藝術也沒有這麼難理解，藝術的神秘莫測，主要是因為普羅大眾對藝術表達的陌生。在欣賞一幅畫時，畫家作畫的「動機」時常被忽略。這種忽略，才造成了理解的困難。

動機是一個很重要的元素。一些費解的動機包括：為啥畫家什麼不好畫，偏偏要畫自己？日照香爐生紫煙，遙看瀑布掛前川。畫一點壯觀的風景不好嗎？而且看看那些畫家本人，多麼挺拔英俊的小生，多麼眼眸清亮的花旦，這些畫家怎麼就不好好依樣畫葫蘆的重現自己的樣貌呢？

看看孟克的《吶喊》，再看看他本人的照片，完全就卡夫卡的《變形記》了。

但別擔心，我們今天就來聊聊自畫像。是日也，天朗氣清，曉風和暢，今天就來說說怎麼看懂畫家的自畫像。

藝術史評論家巴克森德爾（Michael Baxandall）在《15世紀意大利的繪畫與經驗》（1972）裡提出過一個很重要的概念，也就是「時代之眼」（The Period Eye），呼籲重視藝術家們所處的時代背景，以便更好的理解一幅畫。

Photo Credit: Sotheby's 法蘭西斯・培根的自畫像

如果一個人足夠細心會發現：自畫像到了近代，越來越不像了。

看法蘭西斯・培根（Francis Bacon）的自畫像，不知道的人還以為他是廣島原爆的受難者。

到底畫家們都經歷了什麼？確實，畫家們以前還是記得怎麼好好畫畫的。提香・韋切利奧（Tiziano Vecellio）的自畫像一臉老成；拉斐爾白皙憂鬱，還用蕭邦的眼神凝望著你；喬托（Giotto）抬起下巴，嘴角藏著雷霆萬鈞的氣勢。

他們的共通點是：畫得像。

至少從線條裡看的出來是個人吧。但到了19世紀以後，尤其受立體分析主義出現的影響，很多畫家的自畫像就變得有點《聊齋誌異》。

這中間發生了什麼？到底是哪裡搞錯了？

或者說，也許藝術家沒有搞錯。

藝術家們很理直氣壯的把自己畫得東倒西歪，他們或許還會反問你：「不好意思，請問什麼叫作『像』？」

這時一個很刁鑽的天問。關於這點，我們還是要一把抓著藝術史學家巴克森德爾（Michael Baxandall）的衣服，一起戴上時代之眼，一起往故事的開頭跳過去。

怎麼樣叫做「美」的藝術？

自柏拉圖的《理想國》以來，藝術的「模仿論」大行其道。「模仿論」賦予藝術的任務是重現、是複製、是描寫。怎麼在畫布上原原本本的重現人事物的樣子，是繪畫的天職。反正就是要畫得像，當年又沒有照相機，畫家就是要負責Cosplay照相機。

但關於模仿，有兩個德國人顯然不太同意。康德在他的《判斷力批判》提出：審美不是模仿，而是一種主觀的心情愉悅。審美不應該帶有任何功利性的目的。在康德看來，所謂的審美就是一種真誠的喜悅：沒有歪腦筋，沒有欺詐與做作、更沒有多餘的絞盡腦汁。也就是說，審美不是在比賽看你畫得多像，然後依據相似程度幫你拍拍手，而是單純為了藝術而開心的模樣。

雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤。人間有味是清歡。

烹羊宰牛且為樂，會須一飲三百杯。讀到這首詩，如果你和李白一起感到幸福，那麼恭喜你，你的狀態就是審美。而像我這種機關算盡、孜孜不倦的思考怎麼把詩詞歌賦放進文章裡進而讓用字遣詞盡可能顯得流暢優美的猥瑣小人，從康德的標準看來就肯定沒有什麼審美能力。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

康德在《論優美感與崇高感》裡重新定義了「美」。至於他認為「美」分成哪兩種，他不小心把答案寫在書名裡了。康德把優美和崇高當成美的外在表現形式，最後上升成為道德。