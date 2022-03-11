2022/03/11,
歐洲

切爾西足球俱樂部老闆、俄羅斯富豪阿布拉莫維奇遭英國制裁，球隊還能比賽嗎？怎麼出售？

切爾西足球俱樂部老闆、俄羅斯富豪阿布拉莫維奇遭英國制裁，球隊還能比賽嗎？怎麼出售？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

阿布拉莫維奇於2003年以1.4億英鎊收購切爾西，此後該球隊共贏得5次英超聯賽冠軍，坐擁5座英格蘭足總盃冠軍，並於2012年和2021年在歐冠封王。

俄羅斯入侵烏克蘭軍事行動持續兩周，西方國家的制裁行動擴及到體育賽事。英國政府週四（10日）宣布將英超足球俱樂部切爾西（Chelsea FC）的老闆、俄羅斯大亨阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）加入制裁名單，作為對俄羅斯入侵烏克蘭的回擊，阿布拉莫維奇除了資產凍結、受到旅行禁令，其出售切爾西的計畫也受到中斷。

阿布拉莫維奇與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關係匪淺，在俄羅斯入侵烏克蘭後，各國相繼對俄祭出制裁時，阿布拉莫維奇本月初宣布他將出售切爾西，把所得收益將捐助基金會，用以資助烏克蘭戰爭的所有受害。

不過，英國政府週四在一份聲明中表示，將凍結阿布拉莫維奇的資產，並禁止他「與英國個人和企業進行交易」，打斷他出售球隊的計畫，這位億萬富翁同時面臨禁止進入英國的旅行禁令。

這是英國迄今最高調的一次制裁行動。英國政府表示，阿布拉莫維奇的資產淨值估計為94億英鎊。

阿布拉莫維奇是受到制裁的7位寡頭之一，另外還有6名俄國富豪受到制裁，包括俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）、俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）執行長米勒（Alexei Miller）、VTB銀行（VTB Bank）董事長柯斯汀（Andrey Kostin）、俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）總裁托卡瑞夫（Nikolai Tokarev）和俄羅斯銀行（Bank Rossiya）董事長勒貝迪夫（Dmitri Lebedev），倫敦當局表示，這7人資產淨值總額約150億英鎊（新台幣5588億元），且稱他們都是普亭核心圈的一員。

英國首相強森（Boris Johnson）表示，「今天的制裁是英國堅定不移地支持烏克蘭人民的最新步驟，對於那些支持入侵的人來說，不可能有安全庇護所。」

「我們對那些促成殺害平民、毀壞醫院和非法佔領主權盟國的人將毫不留情。」

制裁對切爾西球隊的影響？還可以出售嗎？

切爾西仍然可以出售，前提是出售不能讓阿布拉莫維奇或俄羅斯獲利，切爾西正在與政府討論下一步行動。

英國政府正在考慮允許阿布拉莫維奇申請出售切爾西的特別許可證，前提是他能證明他不會從出售中受益。

足球網站「GOAL」指出，至少有20位買家曾表態準備購買切爾西。

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切爾西還可以繼續比賽嗎？

根據制裁，切爾西足球俱樂部不能再出售任何比賽門票，其商店必須關閉，並且無法交易球員。不過英國政府已頒發特殊許可證，允許切爾西能完成賽程、員工工資得以支付、並讓手上有票的人仍能去看比賽（只有週四之前購買門票的球迷被允許去看球賽），並且禁止進一步的門票銷售。

英國政府也限制切爾西在比賽上的花費，前往客場比賽的旅費上限為2萬英鎊，俱樂部還必須證明這些費用是合理的費用。

球迷可以在這些比賽中購買食物和飲料，但前提是收益不能轉向切爾西。

切爾西還能買賣球員嗎？

切爾西不得簽下或轉會任何球員。切爾西也無法繼續和他們的球員續約，對於合約即將到期的短期球員來說，這些球員有權在賽季結束後自由轉會。

切爾西經費怎麼來？

因為受到制裁，阿布拉莫維奇不允許向切爾西俱樂部投入或取得任何資金。阿布拉莫維奇已為切爾西提供了數十億英鎊的資金貸款，目前不清楚支付球員的錢從哪裡來。

切爾西的球衣贊助商、英國電信Three已表示，他們已經要求暫時中止對切爾西的贊助，在英國政府制裁阿布拉莫維奇後，它正在審查其與切爾西的立場。

目前尚不清楚是否或何時取消制裁。特殊許可證自今（2022）年3月10日起生效，並於同年5月31日到期。英國政府可隨時更改、撤銷或暫停該許可證。

英超聯賽發表聲明表示，在英國政府宣布對阿布拉莫維奇實施制裁後，英超確認今晚諾維奇城（Norwich City Football Club）與切爾西的比賽將按計劃進行。

英超表示，英國政府已經頒發了許可證，使切爾西能夠在本賽季剩餘的時間裡繼續訓練、踢比賽並履行其義務。英超強調，聯盟將與切爾西和政府合作，以確保本賽季按計劃進行，並符合政府的意圖。

英國數位、文化、媒體暨體育大臣多里斯（Nadine Dorries）表示，政府現在的重點是讓那些使普亭政權得手的人承擔應有的責任。

她說，「我知道這給切爾西俱樂部帶來了不確定因素，但是政府將與英超和俱樂部合作，確保在足球運動得以持續的同時也打擊那些制裁對象。」她也強調，「足球俱樂部是文化資產，是我們社群的基石」。

阿布拉莫維奇於2003年以1.4億英鎊收購切爾西，此後該球隊共贏得5次英超聯賽冠軍，坐擁5座英格蘭足總盃冠軍，並於2012年和2021年在歐冠封王。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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