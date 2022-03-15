全台大停電一再發生，提升「韌性」的前瞻性能源政策刻不容緩

文：吳建忠、林威志、吳瑟致

3月3日全台大停電，讓台灣一度以為缺電問題再次浮現。不過，經過調查後，確實是人為操作疏失導致；縱然如此，對民生帶來的影響，以及地方民怨，政府確實有責任給予國人合適的回應。

台電高層為此辭職下台，這是針對督導不周的行政慣例，而且王美花部長也自請處分，外界無限上綱的要求及謾罵實在沒有必要。對台灣來說，更應當思考如何檢討維護電力安全的流程及整體用電規劃，畢竟這攸關民生及經濟發展，更與國家安全息息相關。

大停電不能頭痛醫頭，腳痛醫腳

民進黨上任以來，以改善「能源安全」為能源改革的推動重點。相較於過去國民黨執政時期將電力供給單押在核能發電，輕忽電廠及電網的改善，如今全台大停電，正好凸顯台灣長期以來電力輸送網路、基礎設施韌性不足的問題。

去年底進行四大公投，其中「重啟核四」與「三接遷離」都是關係到台灣的能源布局，所幸投票結果顯示，讓台灣可以同步於國際能源轉型的趨勢。「不同意票」高於「同意票」，顯示國人對台灣朝向能源轉型發展的認同。

穩定供電確實影響著產業經濟發展，找出能源與環保之間的平衡方案，這是國家發展的重要課題。尤其是長期面對南電北送的問題，在核四不可能重啟的前提下，第三天然氣接收站正是符合台灣能源長期發展的對策。

Photo Credit: 中央社 立法院會8日邀請行政院長蘇貞昌（右）率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，經濟部長王美花（左）也針對303大停電鞠躬道歉。 中央社記者王飛華攝 111年3月8日

能源政策不僅是中央問題，地方也責無旁貸

當然，政府不能迴避停電問題對經濟發展帶來的傷害。該如何克服，除了技術上改善之外，提出具前瞻性的能源政策必須有可操作性，這不只要由中央來推展，也必須從地方的角度來去思考。

從近幾次的停電經驗，台灣的整體供電系統必須有完整性的改善，特別是「風險管理」及「供電韌性」，以及建立有效的「能源供輸及配置機制」，以避免因為人為疏失導致單一事故，卻造成全國性、區域性的供電衝擊影響。

現實來看，產業發展存在地方性及群聚性，台灣每個地區都有其特殊的產業結構。當要研擬能源與產業的任何備案或方案時，不能以單一面向來討論，必須融合國際、區域及中央地方的各種視角。這更不是開個高層級的能源會議，或設置能源指揮官就能輕易解決，而必須有完整的政策思維，也就是展開更具創新的治理模式。

能源議題的面向相當廣，不僅關乎民眾生活使用，也不只是涉及產業發展，更對於國家安全有著重要的影響。當前的國際情勢，幾乎都會衝擊到能源供給的穩定。單就近期爆發的俄烏戰爭，就可以衍生出俄羅斯的天然氣問題，這對全球的能源供需勢必造成一定程度的影響。

從台灣一再出現停電的事件來看，政府當然需要對內究責，但檢討「國家整體用電」情形，以及提升全台能源基礎設施的「韌性」，相當重要，而這有賴於「前瞻性治理」的「能源政策思維」；換言之，涉及到能源政策，不是只有涉及經濟部的主管業務，必須有跨部會的治理思維，包括國發會、國安會等單位都要有相應的角色與功能，例如國發會必須就國家能源議題有長期的規劃，國安會則需要從國家安全的角度來看待能源穩定對策。

持平而論，這場全台大停電雖然是人為操作不當所引起的，但是這樣的疏失確實也對國我政府的能源政策敲起警鐘。如果就當前台灣所面臨的區域威脅來看，這次停電事件已是嚴重的國家緊急狀態，不是嗎？如果從地方治理的角度來看，這次的停電也凸顯出中央地方在用電督導上的失靈，不是嗎？

基於此，政府應當從這次的偶發事件中記取教訓，痛定思痛找出真正的問題，並提出解決方案。從前瞻治理的角度進行跨部門的治理調整，在決策圈內納入對於能源、產業、地方發展、安全的思維，上述所提及的單位更是需要。

Photo Credit: 中央社 興達發電廠3日人為疏失造成全台大停電，影響549萬戶；高雄市長陳其邁4日表示，市府將全力協助商家向台電求償，包含各大工業區、鋼鐵業者等。圖為興達發電廠內一景。 中央社記者董俊志攝 111年3月4日

中央不能只由經濟部主其事

最後，政府團隊應當有動態調整。一來避免組織運作過久，而出現行政僵化的問題，其次，必須擺脫對於重大議題過度依賴的現象，而必須有走向進步的政治高度，就算曾獲得高度的施政評價，仍要保有施政的活力及創新，否則這次大停電事件所凸顯的根本問題恐怕還會再出現。

所以，本文建議經濟部、國發會及國安會都應該列入國家能源發展的權責單位，從各自所賦予的功能來提出支持台灣長期發展的能源規劃，同時需要融入具地方治理的經驗與思維，並由總統及行政院長來統籌領導，擘劃國家整體能源方向，不要等到選後才來進行內閣調整，而是現在就要整頓準備，且是刻不容緩。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航