東協尋求重新安排與美國特別峰會日期，成員國在緬甸危機也一直存在分歧

白宮上個月宣佈在今年的3月28日至29日在華盛頓（Washington，D.C.）舉行美國與東協特別峰會，而東協今年的輪值主席國柬埔寨和美國東協協調方印尼的官員，本周四（3月10日）表示，東協正尋求重新安排與美國總統拜登的峰會。

柬埔寨外交部發言人春·桑利（Chum Sounry）在星期四發出的一份聲明中解釋說，提議的峰會日期「對我們的領導人來說不方便，因為他們各自的議程都很繁重」。柬埔寨是東協今年的輪值主席國。

印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）週四在印尼首都雅加達說，美國提出的在華盛頓舉行的這次特別峰會的日期，無法使所有政府領袖出席。

他說，印尼作為東協與美國的協調方，仍在尋求找到一個對所有各方都合適的日期。

白宮上個月在宣布舉行這次特別峰會時說，這是美國展示對東協承諾的一個機會，也是紀念美國與東協建立關係45週年。華盛頓仍尚未對有關推遲這次峰會的消息發表評論。

美國總統拜登2021年10月26日以線上方式參加了與東協集團的峰會，重新啟動了中斷數年的與東協的最高層關係。拜登在峰會上宣布提供最多達1.02億美元的資金，以擴大美國在印太地區的戰略合作夥伴關係。加強與東協的關係被視為抗衡日益強勢的中國的關鍵。

Photo Credit：AP/ 達志影像 美國總統拜登去年（2021）10月參加東協線上峰會。

東協的10個成員國是汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南，而自去年2月緬甸軍方推翻了民選的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府以來，緬甸一直遭到暴力騷亂的破壞，東協成員國在緬甸危機問題上也一直存在分歧。

東協正尋求為緬甸實施一項去年達成的五點計劃，該計劃強調對話、人道主義援助和結束暴力。但緬甸執政的軍事委員會推遲了該計劃的實施，儘管該國已經陷入了一些聯合國專家所說的內戰局面。

Photo Credit：AP/ 達志影像 今年2月17日東協外長非正式會議於柬埔寨金邊舉行

緬甸缺乏合作導致東協去年禁止其領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）參加東協的年度峰會，這對該組織來說是前所未有的舉措。它在隨後的會議上也採取了類似的政策，稱將只允許緬甸派非政治代表參加會議。

東協成員國歷來避免公開批評彼此，而是通過共識行事，因此這個在緬甸問題上的僵局對東協來說幾乎是前所未見。

本文經美國之音授權刊登，原文請見：柬埔寨和印尼官員：東盟尋求重新安排東盟美國特別峰會日期

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒