【疫情週報】5/7-5/13：輕症居家照護「7+7」、3類對象快篩陽即確診新制上路，本週重點一次掌握

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情於本週（5/7-5/13）持續升溫，單日新增確診數在本週突破6萬例。中央流行疫情指揮中心在本週修訂並簡化了多項防疫規範。

《關鍵評論網》彙整了一週以來的疫情發展與防疫新規，帶你快速掌握本週的重點內容。

本週重點概述 調整密切接觸者匡列原則，取消居隔者電子圍籬。

輕症居家照護個案實施「7+7」新制，並修訂確診者解隔條件。

居隔、居檢、自主防疫三類對象，快篩陽經醫事人員認定即確診新制上路。

壽、產險公會同意以「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利。

一週疫情發展概述

每日的單日確診數均在4萬以上，逾5萬例和6萬例的時間僅隔2天。與上週相較，本週在確診數總數、平均數和中位數，均有明顯的增長。

前一週新增的確診數總計為16萬7495例，平均數為2萬3928例，中位數是5月3日的2萬3102例。本週新增確診數已逾35萬，達36萬9259例，平均數為5萬2751例，中位數則是5月10日的5萬0780例。

重大防疫規範變化

【調整密切接觸者原則、解隔與確診條件】

指揮中心自8日起調整密切接觸者匡列原則，新制以同住親友（含住宿學生同寢室友）需匡列為居家隔離對象並進行3天居家隔離+4天自主防疫，同班同學、同辦公室或同工作場域密切接觸（九宮格）同事則屬於自主應變對象。

指揮中心也宣布8日起取消居隔者電子圍籬管制，惟確診者及居檢對象，仍維持電子圍籬。

指揮官陳時中表示，自主應變對象以不疫調匡列、不開立居隔通知書為原則，自實施日起舊案同步適用新制。

陳時中提醒，各機關、機構及事業單位出現確診個案時，仍應依照各公司「持續營運計畫」採取自主應變措施。當職場出現確診者時，指揮中心也提供相關原則供各機構或事業單位進行風險評估，如下所示：

指揮中心7日宣布確診個案解隔條件修訂，適用對象為檢驗陽性日為8日起的確診者，不回溯適用8日前檢驗陽性者。

居家照護者距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，並進行7天自主健康管理。

收治於醫院／加強版集檢所、防疫旅館，輕症確診解除隔離條件為無症狀或症狀緩解，且滿足「2次快篩陰性，或距發病／採檢達5天一次快篩陰性」、「距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔」任一條件，即可解隔並進行7天自主健康管理。

前段所述快篩限由醫事人員執行，若本身為醫事人員可自行採檢。輕症解隔以快篩為原則，因故無法快篩者則以PCR採檢確認。

中重症住院患者解隔條件修訂為症狀緩解且追蹤1次PCR檢驗陰性或Ct值≥30，可轉出隔離／專責病房。

指揮中心宣布自12日起，針對居隔、自主防疫和居檢3類對象，快篩陽性並經醫事人員確認視同確診。若民眾與醫師對陽性結果達成共識，以健保卡上傳陽性結果自動通報或至法傳系統通報，確診民眾在自家等待衛生局安排隔離地點。若個案沒有和醫師達成共識，則通知所在衛生所安排PCR採檢。

有關快篩陽性的視訊評估，民眾視訊前，需先行在快篩陽性的檢測片上寫上自己的姓名和檢測日期，同時和健保卡擺放在一起拍照，預約視訊診療時將照片上傳，在醫師視訊評估時出示使用。

陳時中強調，視訊診療評估主要針對以上3類快篩確診且行動不便的人，其他如果沒有行動上的困難建議還是前往社區採檢站進行PCR確認。

【增設兒童就醫綠色通道】

有鑒於兒童確診病例數增加，為提供學齡前兒童（6歲以下）優先照顧，舒緩醫院急診量、避免過多就診者排擠兒童之待診時間，指揮中心已請含教育部、國防部、衛福部立醫院等四大公立醫療體力，儘速配合開設學齡前兒童就醫綠色通道（防疫急門診），建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。

指揮中心13日公布，四大公立醫療體系設置學齡前兒童就醫綠色通道計有35家醫院，包括退輔會附屬榮民醫院15家、國防部所屬軍醫院13家、教育部所屬大學醫院3家及衛生福利部部立醫院4家，另衛生福利部部立醫院尚有13家將於5月18日前全數完成開設兒童就醫綠色通道。

【快篩試劑】

食藥署長吳秀梅11日表示，開放輸入個人自用的COVID-19快篩試劑進口，每人不得超過100劑，購買無須向食藥署申請專案核准，可直接由海關放行通關，期限到今年6月30日止。建議民眾購買以衛福部核准之EUA產品為主，若不符合無法作為配合防疫政策之判斷依據。快篩試劑嚴禁販售。

另外，首款唾液家用快篩「福吉美」12日開始在杏一、佑全等連鎖藥局開賣，每盒1劑，售價為175元。此款快篩適用於2-15歲的兒童及青少年，並且在家長的陪同下可使用。

【防疫保單】

由於確診人數持續攀升，許多民眾因投保防疫險需申請診斷書而湧入醫院。壽險公會10日上午表態，經協調各會員公司後，同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為COVID-19診斷證明書的替代文件，但保險公司仍可保留事後查核權利。

產險公會則在10下午召開臨時理事會討論，決議建議業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並請業者考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。

產險公會表示，建議產險業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並考量受理同一性質足以證明效力的數位證明文件。

金管會主委黃天牧日前為此親上火線，呼籲保險業採納數位新冠病毒健康證明理賠，12日晚最新統計，全台有銷售防疫險的12家業者全數同意，不過業者也強調，保留事後查核權利。

金管會10日公布，今年截至5月9日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達240萬件，保費收入18.51億元，理賠件數2.79萬件，理賠金額10.81億元。短短10日內，防疫險理賠金暴增2.06億元，更已達保險公司今年收下防疫險保費收入的58%。

【防疫授課規定】