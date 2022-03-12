2022/03/12,
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讓安潔莉娜裘莉念念不忘的國度，「疫常時代」柬埔寨旅遊業尋求永續發展的解方

讓安潔莉娜裘莉念念不忘的國度，「疫常時代」柬埔寨旅遊業尋求永續發展的解方
柬埔寨吳哥窟。Photo Credit：Lucy Chang

我們想讓你知道的是

2002年安潔莉娜・裘莉領養了一位高棉男孩，並持續贊助參與柬埔寨各項慈善發展工作，獲得柬埔寨榮譽公民殊榮。柬埔寨就是有這樣的魅力，讓見過她的人們，久久難以忘懷。

2022年2月21日，一名遊客走在靜謐的吳哥古城，引起了一陣騷動。好萊塢影星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）攜子女同遊吳哥窟，並出席聯合國教科文組織與APSARA管理局合作的婦女培力生態保育養蜂計畫啟動典禮。

這不是她第一次造訪柬埔寨，2000年在此拍攝的電影《古墓奇兵》讓她聲名大噪，也牽起了她與柬埔寨的羈絆。2002年她領養了一位高棉男孩，並持續贊助參與柬埔寨各項慈善發展工作，獲得柬埔寨榮譽公民殊榮。柬埔寨就是有這樣的魅力，讓見過她的人們，久久難以忘懷。

此時柬埔寨仍在Omicron新增感染人數增加期，藥局湧現抗病毒藥物搶購潮，但邊境管制已經鬆綁，開放接種2劑COVID-19疫苗的旅客，免除14天隔離。吳哥考古國家公園，雖然恢復了些許遊客蹤跡，但跟過去的人聲鼎沸相比，仍只是九牛一毛。比其他國家更早鬆綁的邊境控管，也是為了盡快讓經濟復甦的不得不然。

柬埔寨觀光旅遊業的挑戰

觀光旅遊是柬埔寨四大經濟支柱之一（其餘為成衣、營建、農業），貢獻將近2成GDP，也是主要外匯來源。2020年全球疫情爆發，柬埔寨國際遊客人數比前一年驟降80%，而最著名景點吳哥窟所在城市暹粒，旅遊業衰退最嚴重，2020年4月單月到訪國際旅客緊縮了99.6%。暹粒頓成空城，餐廳、旅宿、按摩會館吹起熄燈號，7成業者完全歇業或僅維持低度運作。暹粒街頭，除了下水道工程揚起的滾滾紅沙，更多的是無限期歇業，以及店面轉讓、物業租售的招牌。

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Photo Credit：Lucy Chang
疫情期間首都金邊原本車水馬龍的街道，寂靜得只剩鳥叫聲。

此外，疫情也導致房地產及旅遊業的外國直接投資驟減，期望外國業者引入資金技術帶動本地產業的大規模發展方式，也開始受到反思。

例如：中國大型資本熱錢投入沿海名勝西哈努克港，造成仕紳化（Gentrification），高昂租金物價驅走本地居民，而大量觀光人潮製造的垃圾與廢水污染了白沙藍海。此外，具規模之旅宿餐飲業者，大多使用進口商品，較難發揮帶動在地週邊產業鏈的效果。

除了始料未及的疫情衝擊，疫情前柬埔寨旅遊業也早已受到國際競爭壓力。除了暹粒、金邊、西港等大城市之外，柬埔寨因基礎建設不足，導致符合國際水準的景點不多，國際遊客停留在柬時間短，蜻蜓點水之後就轉至鄰近越南、泰國。且到柬國際遊客多為初訪（80%以上為初訪，17%為再訪，相較泰國國際遊客有50%以上為再訪），較難吸引再訪者。

隨著國際遊客人數大減，柬埔寨旅遊業者轉攻國內旅遊市場，以減低依賴外國遊客的風險。開發國內遊客的政策，早在2005年就已提出，隨著柬埔寨疫情前的高速經濟成長，都市中產階級興起，帶動國內旅遊需求。尤其柬埔寨假期多，每逢連假攜家帶眷、呼朋引伴一同出遊，暫時脫離每日勞動，嚐嚐「有閒階級」滋味，知名景點的旅宿經常一房難求。

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Photo Credit：Lucy Chang
用家庭旅遊慰勞勤肯工作的辛勞

因此，研究指出，為了開發柬埔寨觀光潛能，除了利用「笑臉」區域的豐富自然與人文資產，開發其他景點、旅遊產品分殊化，是未來旅遊產業成長的新動能，包含發展社區基礎旅遊（Community-Based Tourism，CBT）、生態旅遊（Ecotourism）、農業旅遊（Agritourism）、文化旅遊等。疫情的衝擊，成為柬埔寨旅遊業不得不轉型的催化劑，也開啟了另類旅遊的想像。

觀光旅遊的另類選項：責任旅遊、永續旅遊

2020年席捲全球的新冠疫情，讓匆忙的交通嘎然暫停，旅遊活動驟減的同時，自然生態與地方生活也獲得喘息。原本遊人如織的海灘讓位給海龜與企鵝，觀光喧嘩的京都街道回歸幾許在地氣息。譽為「無煙囪工業」的觀光旅遊業，一直被視為低污染的經濟發展方式，然而疫情史無前例的非季節性大規模旅遊停滯，讓觀光業隱藏的生態與社會成本顯露無遺。

1990年代全球興起新自由主義風潮，向外發展型成長受到重視，國際旅遊業成為國家成長戰略，特別是開發中國家，因為他們擁有尚未破壞的自然人文生態，能以此賺取外匯、創造就業機會。1960年代以前，研究傾向認為開發中國家擴展旅遊業是一件好事。到1970年代，隨著學術界開始討論大眾觀光（Mass Tourism）的衝擊，尤其是土地開發的迫遷與生態破壞，以及觀光排擠在地生活需求，這種觀點開始轉變。

責任旅遊（responsible tourism）、永續旅遊（sustainable tourism），作為相對於大眾觀光的替代概念，其定義為：透過旅遊活動，讓旅遊目的地社會文化、地方經濟及自然環境平衡獲利，進而使當地旅遊資源及事業得以長久維繫。

儘管大眾觀光帶來的經濟效益無庸置疑，但「涓滴」到當地小企業與人民的財富，經常相當有限；背包客與另類旅行者創造的經濟利益雖然規模不大，但對當地社區有顯著賦權（Empowerment）效果，例如：鼓勵當地居民學習適當技能自力更生，並培養社區成員與外界打交道的信心。

在這樣的趨勢下，社區旅遊（community based tourism，CBT）興起，旨在將旅遊帶來的效益，盡可能導向在地社群。CBT以居民所有、社區參與、利害關係人協作為核心精神，透過多種小規模企業實踐，例如：餐飲住宿、旅遊導覽、手工藝小型作坊等。這些商業活動創造在地收入，將財富留在當地而非外流；並且與政府及非營利組織協作，改善地方基礎建設與教育培訓，以強化旅遊發展環境。


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