柬埔寨的永續旅遊典範，全球7大「為時已晚前必訪」生態旅遊景點之一的Chi Phat

文:Lucy Chang、Vutha Srey

Chi Phat是一個位於柬埔寨西南方的村落,座落在中南半島著名的生態熱點—豆蔻山脈(Cardamom Mountains)。這片東南亞大陸第二大原始雨林,茂密森林從山頂綿延到海岸,2300種植物、全柬200種鳥類的半數以及全球14種瀕危哺乳動物,都以此為家。這片森林同時也是重要水源地,支流向北流向洞里薩湖,供應超過3萬多人用水,並滋養稻田與魚類,保障鄉村貧民食物安全。然而這片生態豐富的森林卻因人為因素,受到史無前例的破壞。

2016年,Chi Phat被國際生態旅遊協會(The International Ecotourism Society)選為全球七大「為時已晚前必訪」(must see before it’s too late)的生態旅遊景點之一。Chi Phat擁有茂密森林、豐富動植物、平緩溪流與瀑布,可以提供森林縱走、山地自行車、划船賞鳥、划橡皮艇、農事體驗、探尋蝙蝠洞、動物觀察宿營等活動。同時,Chi Phat也有文化遺址,例如古代的木棺與瓦罐墓葬群。與柬埔寨其他社區生態旅遊(Community-based Ecotourism,CBET)景點相比,Chi Phat發展出更多元的遊程,依照體能負荷、所需時間,提供遊客多樣選擇。

Photo Credit:Lucy Chang Chi Phat被譽為「為時已晚前必訪」的生態旅遊景點之一。

生態與生計的兩難

Chi Phat社區人口規模數約為630戶,總共2500人,68.5%家庭種稻米,12.6%家庭種植蔬菜、香蕉、捕魚和飼養牲畜。這個山村曾是紅高棉軍事據點,因此直至1990年以前未受開發活動侵擾,保有大片原始雨林,村民大多為貧農,以刀耕火種(slash-and-burn)傳統方式耕種。1990年代隨著內戰結束、貿易開放,政府將森林土地以特許方式出售或長期租賃給伐木、採礦和農業公司,以求戰後經濟快速發展。

柬埔寨戰後經濟產值43%來自木材出口,是當時世界上對伐木依賴程度最高的國家,因此位於森林中心的Chi Phat,除了本地原住民之外,吸引了大量失去土地遷移來此務農或務工的高棉人、財力雄厚的外來商人,成為伐木與野生動物交易熱點。2000年以後,隨著NGO倡議、南豆蔻山國家公園設立,大型開發案已經減少,但居民既有狩獵伐木與耕作方式也受到禁止,居民生計與生態保育成為零和的兩難抉擇,而保育行動也受到當地居民反彈。

山村居民經常因為刀耕火種、狩獵伐木的生活方式,背負著破壞森林的污名,然而實際情況是,肥沃耕地因大型開發案徵收,迫使居民遷居到森林深處開闢新家園,直面衝突與法律邊緣。居民原本只是為了維生有限度取用自然資源,後來中間商出現,將山村與非法動植物市場串連起來,木材才成為商品,打獵才變成生意。

環境保育與經濟發展的衝突,實際上是階級需求的衝突、城鄉差距的縮影,亦即都市消費的經濟規模,以及鄉村維生的永續規模之間的衝突。至今,雖然柬埔寨已經脫離低收入國家,躋身中等收入國家之列,高速經濟成長的果實,很少涓滴到鄉村地區。柬埔寨都市化程度正好與台灣相對,台灣8成人口住在城市,而柬埔寨則是近8成住在鄉村。鄉村吸納了全柬9成貧窮人口,三分之二鄉村人口,經常面臨食物、乾淨飲水、醫療與教育資源短缺問題。

如果我們將生態的定義擴大,森林不僅是生物多樣性天堂,也是社會安全網。高棉人認為「土地即生命」(ដីជាជីវិត),對住在森林附近的居民而言,木材與非木材森林資源(Non-Timber Forest Product,NTFP)是除了農產品之外的主要收入來源。聯合國糧農組織2010年研究指出,鄰近森林的居民,比不在森林附近的居民生活條件更好,他們可以從森林中獲得野生蔬果、肉品、藥用植物、木材、菇類、蜂蜜,營養來源比單獨依賴農作物(大多為稻米)更多樣,並且除了自用,也能出售換取現金。因此森林對大部分柬埔寨人而言,不只是食物與收入的保障,更是社會安全網,在農作歉欠收時節,還能從森林取得物資,扮演減少貧困風險的重要角色,而因此生態環境退化,不僅危及動植物棲地,居民維生也會受到衝擊。

Photo Credit:Lucy Chang 高棉人認為「土地即生命」,新鮮採收的蔬果即為盤中飧。

雙贏的調解策略

儘管柬埔寨政府制訂了環境保育法規,然而由於缺乏執法資源,實務工作經常仰賴國際NGO資助。2002年,野生動物聯盟(Wildlife Alliance,WA)著手豆蔻山森林保護計畫(Cardamom Forest Protection Program),與柬埔寨環境部、皇家憲兵隊協力成立護林隊,巡守140萬公頃林地,制止掠奪土地,拆除非法伐木和偷獵者營地,扣押非法木材和車輛,阻止人們砍伐森林,扣押推土機、挖掘機,清除陷阱拯救野生動物。自2006年以來,荳蔻山的大象偷獵數量降為零,使豆蔻山成為東南亞生態保育最成功的保護區之一。

Photo Credit:Lucy Chang 一隻馬來熊正在大快朵頤,牠是棲息在豆蔻山的易危物種之一。

然而,國際NGO的計劃目標以外國捐款人價值為導向,與當地居民需求優先性不一定相符,於是產生了生態與生計的兩難取捨。在這樣的落差之下,CBET成為理想的調解策略,保護天然資源的同時,也能創造社區替代生計(Alternative Livelihood)。2007年起,野生動物聯盟於Chi Phat展開CBET計畫,目標是透過落實執法與經濟誘因,改變居民既有耕作狩獵習慣,改採更永續的森林利用方式。計畫首先確立森林劃界,區分核心區、保護區、永續利用區、聚落區,明訂分區使用規範及罰則;第二,協助居民另謀生計,從事生態旅遊、改行永續農法、協助小型創業。

CBET的改變理論與設計方法