這次信息戰，普京是要輸了？

文：TaJ

由克里姆林宮控制的俄羅斯媒體近日指美國政府正同烏克蘭當局合作，在烏俄邊境地帶設置生化武器實驗室，美國政府立即否認，並警告俄羅斯可能會在烏克蘭使用化學或生物武器。華府這種即時反駁兼還擊的手段，可以說是多年吃大虧後終於學乖了。

眾所周知，在信息戰方面，俄羅斯與中國向來是長勝將軍。美國中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）在國會聽證會上說：「我當上外交官的這些年來，實在看到太多與俄羅斯的信息戰中輸掉的事例。」「這次信息戰，我想普京是要輸了。」為應對混淆視聽、黑白顛倒的信息，美國採取先發制人策略，選擇性公開情報，務求在假消息假新聞廣泛散播前搶佔言論空間，終於明白「damage is done」傷害有多嚴重，事後澄清有多無奈。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

科技巨企也加入戰團，Facebook宣布對俄官媒施加限制，Google刪除部分由俄羅斯控制的新聞網站。微軟、Netflix、TikTok、Sony等公司紛紛暫停在俄的運作。普京政府隨即還擊，宣布封鎖Facebook及Twitter。

在俄羅斯境內，總統普京管控資訊的力度有增無減，早在未入侵烏克蘭之前的個多星期，克里姆林宮就封殺超過200 個網站，300家外國公司因為擔心俄羅斯終有一日封網而撤離。本月4日，普京簽署法案，凡報俄軍「假消息」者，最高刑罰監禁15年，簡單如將俄軍在烏克蘭的「特別軍事行動」說成「戰爭」足以墮法網，這招令幾乎所有獨立媒體都不能生存。近日網上流傳兩份被指是俄羅斯聯邦通訊與大眾傳媒部發布的文件，顯示當局希望國有網站採取措施，以「協調行動保護互聯網上的傳信服務」。

Here's the rough translation of two widely shared documents related to measures of protecting Russian government websites (not disconnecting Russia from the Internet) pic.twitter.com/JlsEzuViQi — Oleg Shakirov (@shakirov2036) March 7, 2022

然而，自戰爭於2月24日爆發以來，俄羅斯的VPN（虛擬專用網絡）應用程式下載量暴升，單以本月5日為例，下載量相當於平時的近12倍。據Top10VPN的數據，過去30日，縮寫「VPN」的搜索流量增加1092%。AppFigures的統計顯示，2月24日以來，當地VPN軟件下載量由以往平均每日1.6萬次增至超過70萬次，增幅是4375%。反映為了避開當局審查，愈來愈多俄羅斯人使用VPN以保持對外信息的渠道開放。當然，政府可以限制使用VPN，但審查訊息老手如中國，VPN仍是非常流行，俄羅斯在這方面遠未夠班。

周三（9日）俄軍轟炸烏克蘭南部一所兒童醫院，舉世震驚憤怒，據外媒報道，事件造成至少3人死亡，當中包括一名6歲兒童，另有17人受傷。當地氣溫只有零下4度，救援人員通宵搜救，一名面部受傷的孕婦被拍攝到挺著大肚子逃難。俄羅斯卻聲稱醫院早已被軍隊接管，指責是西方散播「假新聞」，俄羅斯外長Sergei Lavrov指空襲時醫院內並無病人。駐英俄羅斯大使館在Twitter發帖，指該名孕婦是假扮的，Twitter後來把帖文刪除。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

在俄羅斯，有人仍然選擇相信官媒報道——在烏克蘭的流血暴力衝突都是烏方的責任，平民死傷的影像是烏方在擺拍，戰爭沒有發生，俄軍只是在執行軍事行動，針對躲在平民背後的「新納粹分子」。然而，隨著愈來愈多人透過VPN撓過官方封鎖，透過Telegram等加密傳訊軟件接收外地資訊，透過與在外親友通話，以至俄軍傷亡數字的上升，真相可以永遠被鐵幕封鎖嗎？

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex