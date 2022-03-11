烏克蘭21歲數學家擔任志工助居民、動物逃離，卻遭俄軍轟炸身亡

曾於歐洲女子數學奧林匹亞（European Girls' Mathematical Olympiad, EGMO）競賽獲得銀牌的烏克蘭年輕數學家Yulia Zdanovska，8日在哈爾科夫（Kharkiv）擔任人道志工時被俄軍轟炸身亡，離世時年僅21歲。

烏克蘭外交官奧歷山大．謝爾巴（Olexander Scherba）9日在推特上放了一張黑白照片。

This is Yulia Zdanovska. She was 21. One of Europe’s best young mathematicians, a winner of European Math Olympics in 2017. She died under RU shelling in Kharkiv the other day.#StandWithUkraine #PutinWarCriminal #PutinsKrieg #россиясмотри pic.twitter.com/U5Gu070TV3 — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) March 9, 2022

「這位是Yulia Zdanovska，離世的時候才21歲。」奧歷山大．謝爾巴寫道，Yulia是全歐洲最厲害的年輕數學家之一，卻在俄羅斯的轟炸下不幸過世。

科學網站《UniMath》也分享這則心痛的消息，並分享Yulia Zdanovska的生平。

Yulia Zdanovska曾於2017年參加歐洲女子數學奧林匹亞競賽，獲得銀牌。Yulia Zdanovska大學主修資訊科學，並參與Teach For Ukaraine的義工服務。3月8日，Yulia在哈爾科夫擔任人道志工時被俄軍轟炸身亡。

歐洲女子數學奧林匹亞為歐洲地區限定女子參與的數學競賽，規則與數學奧林匹亞（International Mathematical Olympiad, IMO）相同。此比賽自2012年起舉辦，目前共有60餘國參與。2019年的主辦城市為烏克蘭首都基輔（Kyiv）。Yulia於2017年參賽時年僅16歲，在打敗來自44個國家、上百位的數學好手後獲得銀牌。

義大利《訊使報》（Il Messaggero）報導，這位年輕又傑出的數學家，於烏克蘭城市哈爾科夫遭受砲擊。在不幸發生的當下，她正在協助居民及動物逃離。

戰事發生後，俄羅斯持續轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫，造成許多平民喪生，死者包括孩童。《BBC》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱俄羅斯轟炸哈爾科夫是「戰爭罪」。有目擊者稱，俄軍在對哈爾科夫的持續攻擊中，平民被蓄意攻擊。社群媒體上分享的影片顯示火箭降落在哈爾科夫，一些國防分析人士稱，這是對密集城市地區的典型集束彈藥襲擊。

曾任加拿大駐烏克蘭大使的外交官羅曼．瓦斯恰克（Roman Waschuk），也在推特上表達哀悼，並提到Yulia於戰爭期間留下擔任人道志工，卻被無情的炮火殺害。「普亭（Vladimir Putin）無情的空中攻擊，正粉碎烏克蘭年輕人的未來。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範