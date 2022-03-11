誰將對戰國民黨許淑華？民進黨拍板南投縣長黨內初選，蔡培慧和陳紀衡民調決勝負

年底將舉行地方大選，國民黨在去年10月就已拍板由立委許淑華出戰南投縣長；而民進黨則遲遲未決定，昨（10）日下午民進黨中央與有意參選的前立委蔡培慧和集集鎮長陳紀衡開會，拍板將在3月19日前進行民調決定由誰出線。兩人都表示會尊重選對會的決定，盡力衝刺，並且也會支持黨最後徵召的人選並全力輔選。

民進黨選對會南投縣徵詢協調小組召集人林錫耀、成員黃承國、何志偉，昨天下午經與有意參選的蔡培慧和陳紀衡開會，獲兩人同意後達成共識，由黨中央在3月19日前自行擇定1日進行電話民調，民調結果揭曉日會通知兩人，指派監票員到場，以確定由誰出線。

民進黨稍晚也發布新聞稿說明，民進黨表示，陳紀衡、蔡培慧兩位有意參選者皆同意由南投縣徵詢協調小組自即日起至下週末前擇定民調執行日期，由中央黨部民調中心執行民調，並於民調執行當日通知雙方；雙方都表明，基於翻轉南投的共同目標，支持黨最後徵召的人選並全力輔選。

蔡培慧在開完會後表示，基於翻轉南投的共同目標，支持黨最後徵召的人選並全力輔選，唯有團結戰線，才能贏得大選，這是基層支持者和黨務人士全體共同的願望。而她個人也會全力衝刺，爭取支持。

陳紀衡和蔡培慧各有強項

陳紀衡1985年出生，原本在亞洲光學當研發工程師，父母都沒有政治經驗；受到318運動的啟蒙，開始關注並投入公共事務；2014年以樹黨黨籍投入集集鎮鎮長選舉，一舉擊敗國民黨籍的時任鎮長嚴鴻邦，成為當時全台灣最年輕的鎮長，當時年僅29歲。

2018年再以無黨籍身分參選投入集集鎮鎮長選舉，在11月24日投票當天，得票數2664票，以171票之差驚險連任。在集集鎮長任內，陳紀衡主要關心教育、文化、青年、農地、環保、都市計畫等相關議題。

2020年5月陳紀衡加入民進黨；「退出樹黨是因為理念不合」，因為樹黨堅持不砍任何樹，但他身為地方鄉鎮首長，發生颱風路樹壓死鎮民的事故；有些老樹病入膏肓不能不處理，這一點與樹黨同志不合，樹黨後來也在內政部登記解散。

陳紀衡雖然僅有鎮長經歷，但這次打算「越級打怪」直接投入南投縣長的黨內初選，據了解，雖然有人認為他應該先選地方議員、或是至少區域立委，再來考慮挑戰縣長；不過陳紀衡企圖心十足，面對民進黨已投入不少資源輔選的對手蔡培慧並不退卻；確認初選後，陳紀衡也在臉書上拜票，請民眾在民調中支持，強調自己是「青年、清廉」。

蔡培慧生於南投縣魚池鄉，曾任世新大學社會發展研究所副教授、台灣農村陣線發言人，長期關注農村議題，並投入「苗栗大埔反土地徵收」的社會運動，曾率群眾在遊行後佔領內政部，要求土地徵收制度改革。2016年時，被延攬進民進黨擔任不分區立委，社運圈和學術圈都極為關注蔡培慧在國會的表現，民進黨極具爭議的《勞基法》修法砍七天國定假日爭議時，蔡培慧曾因為聽從黨團指令遭到學生質疑批評，後來表決時未出席。

雖然是不分區立委，蔡培慧任立委期間就在南投設有鄉親服務處，2020年蔡培慧投入南投的區域立委，但未能當選；立委卸任後，擔任行政院中部聯合服務中心執行長，開始深耕南投，積極投入各種地方事務，以彌補自己從政經歷不長，在地方上缺乏知名度和政績的弱勢，也透過行政院中部聯合服務中心，幫地方爭取資源和建設計畫、經費等。

現在蔡培慧主打「南投要升級」，並強調自己是台大博士、大學副教授、南投農家子弟等；爭取鄉親在黨內初選的民調中支持她。

回顧歷屆南投縣長選舉，民進黨僅拿下過一屆，即2001年的林宗男，其餘皆由國民黨執政。從2005年至今，藍營連續三連勝，與苗栗縣並列中部深藍選區，該縣選民結構藍大於綠，藍綠基本盤約55%比45%，泛藍在各項選戰中得票皆領先泛綠；2018年的「韓流旋風」更是帶動全台選情，南投縣破天荒開出6比4的差距。

不過也有分析指出，近期已呈現藍綠五五波的態勢；當地政治生態主要由三大勢力主導，即泛藍的舊派、無黨派的新派、及泛綠的山頭勢力。就地域而言，新派及泛綠票源在平原較為集中。舊派的經營則較為扎實，在全縣均有穩定的票源分布，尤其在山區優勢更為明顯。泛藍得票率較為穩定，泛綠表現則較不穩定。由於泛綠長期面臨內部整合問題，選舉常呈現分裂的狀態。

這次民進黨又將舉辦黨內初選，能否如願「翻轉南投」，黨內初選後雙方能否團結對抗實力堅強、有全國知名度的藍營候選人許淑華，將是重要關鍵。

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核稿編輯：翁世航