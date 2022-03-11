盼降低對俄國能源的依賴：G7召開臨時能源部長會議，呼籲各石油、天然氣生產國增產

7大工業國組織（G7）昨（10）日舉行臨時能源部長會議，討論如何降低對俄羅斯的能源依賴。11日G7能源部長在聯合聲明中指出，呼籲石油與天然氣生產國增加產量。

不過針對禁運俄國石油，各國立場不一，會中尚未達成共識。

G7召開臨時能源部長會議，發布聲明：呼籲天然氣及石油生產國增產

《路透社》報導，G7能源部長在10日會面，討論西方國家該如何降低對俄羅斯石油及天然氣的依賴。會後發表聯合聲明，呼籲石油與天然氣生產國增產。

《共同社》報導，美國、日本、英國等7大工業國組織（G7）今（11）日發表臨時能源部長會議聯合聲明。聲明中呼籲天然氣以及石油生產國「負責任的行事」，並檢視增加國際市場供應量的能力，同時期待石油輸出國組織（OPEC）增產，請求OPEC「留意應當發揮的重要作用」。

聲明中也指出，降低歐盟國家對俄國天然氣的依賴，是特別緊急的課題。同時表示，透過增加液化天然氣的供應，將能降低俄國中斷供應歐洲天然氣的風險。

在美國、加拿大、英國相繼宣布抵制俄國石油及天然氣後，導致能源價格飆升。對此G7能源部長更強調：「針對天然氣、石油的價格攀升，必須商討出有效的措施因應，停止價格上漲。」也指出發展中國家遭受最大的波及。同時希望能增加能源供應各項環節，諸如供應、路線以及運送方式的多元化，也強調液化天然氣的重要性。

禁運俄羅斯石油，尚未達成共識

《France 24》報導，英國在10日便呼籲G7各國禁運俄羅斯石油。指出對於制裁俄羅斯，G7必須祭出比其他國家更嚴厲的措施，其中便包含「抵制俄國石油與天然氣」。

英國外交事務大臣特拉斯（Liz Truss）認為，目前西方各國對俄國施加的經濟制裁有效，也表示這些制裁目前已經「嚇到俄國總統普亭（Vladimir Putin）」，因此應該要進行進一步制裁，確保普亭停止入侵烏克蘭。對此8日英國為了懲罰俄國入侵烏克蘭，已經宣布會在2022年底前逐步停止進口俄國石油，並考慮抵制俄國天然氣。美國與加拿大也宣布禁運俄國的石油及天然氣。

不過G7中，並非每個國家都贊同立即禁運俄國石油及天然氣，法國、德國、義大利以及日本都還沒宣布禁運。其中德國更指出，如果各國普遍制裁俄國石油，歐洲能源會出現危機。

因此對於禁運俄羅斯石油，G7各國能源部長並沒有在臨時會中達成共識。只在會後指出，有些國家已實施禁運俄國石油的措施，而其他國家正努力在能源上「自給自足」。

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範