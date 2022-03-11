美國佛州通過「不說同性戀」法案引起示威抗議，迪士尼噤聲態度引起員工不滿

身為全球最知名企業之一的迪士尼，終於在日前跳出來公開談及佛州通過的「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案。根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》獨家指出，迪士尼現任執行長Bob Chapek公開表示，將與共和黨籍的佛州州長Ron DeSantis會面，討論對此法案的擔憂。

Photo Credit: AP / 達志影像 Bob Chapek

「不說同性戀」法案正式名稱為《家長教育權利法》（Parental Rights in Education），由佛州共和黨籍參議員Joe Harding發起，主旨在強調，不鼓勵佛州學校在小學階段或以不適合學生年齡發展的方式，於課堂討論性傾向及性別認同；倘若校方違反，家長有權對其提出相關訴訟，這是為了加強家長在教育孩子過程中享有基本權利，包括有權決定孩子接收的訊息。

《家長教育權利法》在討論階段就已經引起各界抗議，反對者聲稱，倘若法案通過，可能會全面禁止教育機構教授關於LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的相關歷史，以及性別認同的課程；反對方廣泛認為，這是對LGBTQ族群的壓迫與歧視，更會扼殺小孩們對LGBTQ群體的認識，在佛州成長的小孩，將不再談論他們身邊的LGBTQ家人、朋友、鄰居及偶像。

同志團體更認為，LGBTQ的青少年在就學成長階段，已經是霸凌、自殺、憂鬱症等方面的高風險全體，倘若《家長教育權利法》通過則會更加深這群青少年的危險處境，學校要做的，應該是能提供安全環境去討論性別議題。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 美國Hillsborough高中學生群起抗議此法案。

而2月8日，美國總統拜登（Joe Biden）也在推特公開譴責這項法案。拜登表示， 希望LGBTQI+社區的每一位成員——尤其是那些將受這項可恨法案影響的孩子，都要知道，你會被愛就是因為你是你 ，政府將繼續為孩童應得的保護和安全而戰。

反對方將《家長教育權利法》嘲諷為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案，各地也都有高中生罷課表示抗議的示威活動。

I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL — President Biden (@POTUS) February 8, 2022

不過，支持《家長教育權利法》的陣營則認為，討論性別、性傾向等議題屬於私事，應該交由父母教育，而非公眾的學校場域，此法案並非禁止討論此議題，而是希望學校禁止這類課程；共和黨籍的佛州州長Ron DeSantis也支持這項法案，經過簽署之後，本月8日通過《家長教育權利法》，將在7月1日生效。

而根據《綜藝報》報導，迪士尼現任執行長Bob Chapek含其他高層，在法案討論期間，就有收到來自公司內部LGBTQIA+群體員工的信件，旗下員工聲稱，迪士尼作為佛州最大的企業之一，公司有責任需要保護這些受影響的群體，希望公司能夠公開反對此法案，並希望迪士尼能做到以下三點要求：

加入其他公司發表聲明，公開譴責反對LGBTQIA+的政策 停止向反LGBTQIA+的政策和政治人物捐款，與迪士尼的原則保持一致 保障、支持全國員工的家庭安全，特別是在德州、佛州等受到反對LGBTQIA+政策影響的地方

不過，當時迪士尼選擇噤聲，並未直接公開譴責法案，此模糊的態度立場也引起許多負面批評。而在《家長教育權利法》通過之後，迪士尼現任執行長Bob Chapek在股東大會公開談論該法案，表示已經聯繫了州長Ron DeSantis，且Ron DeSantis聽到了迪士尼的擔憂，並同意與團隊高層見面，討論如何解決問題。

Bob Chapek說：「州長Ron DeSantis 向我承諾，希望確保該州的個人或團體不會以任何方式將這項法律武器化，進而過度傷害或針對男同性戀、女同性戀、非二元性或跨性的兒童和家庭。」 迪士尼也將捐贈500萬美金給人權運動組織（Human Rights Campaign），以及其餘捍衛LGBTQ權益的相關單位。

不過，人權運動組織拒絕了迪士尼的捐贈，表示要求迪士尼採取「有意義的行動」來打擊佛州的「不說同性戀」法案。人權運動組織臨時主席Joni Madison表示：「在此法案交戰期間，迪士尼選擇了沈默，此舉令人遺憾，不過 他們接下來朝著正確的方向邁出了一步，但這只是第一步。」

迪士尼最後回應，對於 人權運動組織拒絕接受捐款感到驚訝和失望，不過，迪士尼仍將致力採取有意義的行動打擊立法、支持LGBTQ+社區。

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核稿編輯：楊士範