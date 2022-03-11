摩根大通跟進高盛宣布撤出俄羅斯，《華爾街日報》估俄國經濟將因戰爭萎縮10％

（中央社）俄羅斯入侵烏克蘭後遭多國嚴厲制裁，全美資產最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase）集團昨（10）天宣布撤出俄羅斯，跟進高盛集團，成為第2家決定放棄俄羅斯生意的華爾街大型銀行。

摩根大通發言人培里歐（Tasha Pelio）透過聲明表示：「我們遵照世界各國政府指令，一直積極撤出俄羅斯事業，也沒有在俄羅斯爭取任何新生意。」

培里歐說，摩根大通目前與俄羅斯相關的業務往來，僅限於協助國際客戶撤出當地、替客戶管理俄羅斯相關風險及保管資產、提供人道援助並照顧好自家員工。

俄軍2月24日入侵烏克蘭後，以美國為首的歐美國家紛紛宣布制裁俄羅斯，從經濟著手向莫斯科施壓。近一週來，全球多家知名零售、科技、支付企業宣布退出俄國市場，俄羅斯在國際社會愈來愈孤立。

高盛集團（Goldman Sachs）昨天稍早宣布逐步撤出在俄羅斯的業務，成為俄烏戰爭爆發以來首家決定退出俄羅斯的美國大型銀行。

全美第4大銀行花旗集團（Citigroup）則表示正評估在俄羅斯的事業前途。

俄羅斯國土面積廣大，經濟規模相對小很多，因此美國多數銀行在俄羅斯的事業規模有限。根據申報資料，截至2021年底，花旗對俄羅斯曝險規模達98億美元，在全美銀行中居首；美國銀行（BofA）分析報告指出，高盛對俄羅斯估計曝險9.4億美元。

摩根大通未在申報資料中公布對俄羅斯曝險情況，意味在俄羅斯業務往來有限。

摩根大通在俄羅斯員工數量不到200人，主要從事投資銀行業務、替在俄羅斯營運的國際企業客戶提供金融服務。華爾街日報分析，摩根大通關閉前述業務的難度較高，撤離速度將不及同樣選擇放棄俄羅斯事業的其他企業。

資金和技術人才將從俄國移出，龐大資金轉移最大受惠是美國

（中央社）俄羅斯侵略烏克蘭，讓原本漸從疫情中復甦的全球經濟被迫萎縮。但專家指出，大量資金和技術人才從俄國移出，將使自由開放經濟體受惠；俄國若發生金融危機，對全球影響也不大。

全球股市、油價、糧價已動盪超過兩週，《華爾街日報》報導，經濟專家們擔心1970年代的停滯性通膨（stagflation）將重演，也就是經濟低成長、物價高上漲，這在戰火所處的歐洲更可能發生。

不過，有別於當年各國中央銀行用資金寬鬆政策對付飆漲的油價，結果導致通膨惡性循環，這一次，金融界預期美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）會讓利率緩升，以控制目前正被戰爭大力推高的通膨。

此外，發動侵略的俄國，等於把資金和人才往外推。

《時代雜誌》（TIME）分析，這次戰爭會帶來4種經濟上的意外受惠者。首先，俄國股市停擺，且多數投資人戰後可能不再回流，龐大的資金轉移，最大受惠者就是美國。美元指數自戰爭以來上升超過3％，就是資金流向指標。除了美國，這些外逃資金也可能流向其他自由民主、能保障私人財產的經濟體。

美國經濟研究所（AIER）資深研究員萊特（Robert Wright）告訴《時代雜誌》，並未加入對俄貿易制裁行動的國家，例如墨西哥和土耳其，也可能趁機扮演俄國與全球貿易的中間人，在兩邊轉手買賣，發一筆戰爭財。

再者，俄、烏兩國技術人才也可能因戰爭離開家鄉，就像冷戰時期美國自共產國家接納了許多科學家及知識分子，這次美國和部分歐洲國家也可能獲得新人才。

最後，國防、能源相關產業也會受惠。尤其在這次網路戰大規模展演下，資訊安全相關的設備、企業、人才，會受到公私機構更多重視。

但不諱言，戰爭帶來的經濟衝擊更大，企業將因能源等成本增加、國際供應鏈被打亂，使今年獲利縮減。跨國企業對俄國市場的抵制勢必影響全年業績，例如俄、烏營收占每年總營收9％的麥當勞（McDonald's）在8日宣布關閉俄羅斯850家門市。

《華爾街日報》指出，歐洲出口製造業就承受成本上升的大壓力，汽車廠也正遭受零組件供應斷鏈衝擊。

由於俄國遊客是南歐（如義大利）、北非（如埃及）等國的重要觀光收入來源，這場戰爭也將影響部分旅遊業。

隨著俄軍深陷戰事、國際制裁擴大，俄國經濟會如何？全球會受到多大牽連？

《華爾街日報》指出，侵烏戰爭可能讓世界第11大、規模1.5兆美元的俄國經濟體萎縮10％，這將會是俄國自1990年代蘇聯解體以來最糟的數字。

美國《有線電視新聞網》（CNN）分析，雖然俄國總統普亭（Vladimir Putin）自2014年入侵克里米亞以來，就堆起了包括外幣及黄金、約6300億美元外匯存底的「經濟堡壘」，但如今俄國已被排除在國際金融交易系統之外。

「這筆戰爭基金，也就是俄國外匯存底，得要普亭能領出來用才有威力。」美國匿名官員告訴《CNN》。

目前俄國約1兆美元的資產在國際制裁下凍結。若俄國發生金融危機，凱投宏觀公司（Capital Economics）的分析認為，其實近年全球金融直接在俄國曝險的比重已經很小，崩潰中的俄國經濟對國際金融市場整體影響有限。

不過市場、產業仍須持續忍受它們最不喜歡的事，也就是「不確定性」。曾任美國前總統歐巴馬（Barack Obama）時代的財政部及國安會特別助理史瑪特（Christopher Smart）告訴《華爾街日報》，目前的不確定狀態類似2008年9月雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產時期。