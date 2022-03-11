軍政府施壓，英國將緬甸駐英大使「逐出家門」

緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）被英國官方要求離開他在倫敦的住所。《路透社》獨家報導指出，英國官方受到緬甸軍政府施壓，須將批評軍政府的覺扎敏驅趕出住處。

英國外交部高級官員在4日傳給覺扎敏的一封電子郵件，信中表示：「我們受到來自軍政府的巨大壓力，要求我們解決您繼續留在緬甸官邸的問題。」覺扎敏下台之後，一直住在倫敦西北部的宅邸。他表示大使館現在由非法政府的代表經營，拒絕將住所交還給大使館。據報導，覺扎敏的住所是被鐵絲網及監視器包圍。

緬甸於去年2月1日爆發軍事政變，文人政府翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）及總統溫敏（Win Myint）遭軍政府罷免。覺扎敏去年4月呼籲政府釋放被逮捕的兩位領導人，卻被緬甸駐英國大使館工作人員鎖在門外。

Myanmar's ambassador Kyaw Zwar Minn told @Reuters he was locked out of the embassy in London and sources said his deputy had shut him out of the building and taken charge on behalf of the military https://t.co/srqnAa6jMj pic.twitter.com/qml2Wxb4Av — Reuters (@Reuters) April 8, 2021

消息人士稱，緬駐英副大使奇溫（Chit Win）接手管理大使館，與武官將覺扎敏拒於門外。當時覺扎敏堅定表示，他會留守在館外一整晚，「因為這是我的大使館，我必須進去。」

去年10月，覺扎敏一再收到驅趕出住所的通知，郵件內容說明他的存在給英國帶來法律上的問題，甚至帶給在緬甸的官員麻煩，但並沒有具體解釋何種法律問題。郵件寫道：「我們認為你留在那裡是站不住腳的。」然而，覺扎敏仍留在英國，並呼籲英國政府勿承認軍政府人命的特使，要求將他們派遣回緬甸。

覺扎敏告訴《路透社》，除非遭多項指控被判數十年監禁的翁山蘇姬獲釋，或緬甸成立英國承認的合法政府，否則他將不會離開家裡。他說明，「我只會將資產交給合法的、民選的緬甸政府，而不是交給軍方。」英國外交部及緬甸軍政府對信件內容皆無任何表示。

覺扎敏也說，如果緬甸政府受到英國政府的認可，他也會將資產交給民族團結政府（National Unity Government, NUG）。這是一個由免於罷黜的政客及其他民主盟友組成的政府組織，與軍政府平行存在，但未受到包括英國在內的民主國家的認可。目前民主團結政府也尚未回應。

人權組織「緬甸問責計畫（Myanmar Accountability Project）」表示，軍政府在國際上尋求認可，因此緬駐英外交大使「宅邸」的問題具有「巨大的外交意義」。組織主任克里斯·岡內（Chris Gunness）強調，「宅邸屬於緬甸人民，而不是那些正在摧毀國家的非法軍政府所有。」

緬甸政治犯援助協會 （AAPP）統計，自軍事政變以來，已累積1642人被殺，9571人被捕、被指控或被判刑。

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：楊士範