軍政府施壓，英國將緬甸駐英大使「逐出家門」
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緬甸軍政府去年2月政變以來，除了國內頻繁爆發軍事衝突，國外方面，緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）也因為批評軍政府而遭到對付，多次被要求離開在倫敦的住家。
緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）被英國官方要求離開他在倫敦的住所。《路透社》獨家報導指出，英國官方受到緬甸軍政府施壓，須將批評軍政府的覺扎敏驅趕出住處。
英國外交部高級官員在4日傳給覺扎敏的一封電子郵件，信中表示：「我們受到來自軍政府的巨大壓力，要求我們解決您繼續留在緬甸官邸的問題。」覺扎敏下台之後，一直住在倫敦西北部的宅邸。他表示大使館現在由非法政府的代表經營，拒絕將住所交還給大使館。據報導，覺扎敏的住所是被鐵絲網及監視器包圍。
緬甸於去年2月1日爆發軍事政變，文人政府翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）及總統溫敏（Win Myint）遭軍政府罷免。覺扎敏去年4月呼籲政府釋放被逮捕的兩位領導人，卻被緬甸駐英國大使館工作人員鎖在門外。
消息人士稱，緬駐英副大使奇溫（Chit Win）接手管理大使館，與武官將覺扎敏拒於門外。當時覺扎敏堅定表示，他會留守在館外一整晚，「因為這是我的大使館，我必須進去。」
去年10月，覺扎敏一再收到驅趕出住所的通知，郵件內容說明他的存在給英國帶來法律上的問題，甚至帶給在緬甸的官員麻煩，但並沒有具體解釋何種法律問題。郵件寫道：「我們認為你留在那裡是站不住腳的。」然而，覺扎敏仍留在英國，並呼籲英國政府勿承認軍政府人命的特使，要求將他們派遣回緬甸。
覺扎敏告訴《路透社》，除非遭多項指控被判數十年監禁的翁山蘇姬獲釋，或緬甸成立英國承認的合法政府，否則他將不會離開家裡。他說明，「我只會將資產交給合法的、民選的緬甸政府，而不是交給軍方。」英國外交部及緬甸軍政府對信件內容皆無任何表示。
覺扎敏也說，如果緬甸政府受到英國政府的認可，他也會將資產交給民族團結政府（National Unity Government, NUG）。這是一個由免於罷黜的政客及其他民主盟友組成的政府組織，與軍政府平行存在，但未受到包括英國在內的民主國家的認可。目前民主團結政府也尚未回應。
人權組織「緬甸問責計畫（Myanmar Accountability Project）」表示，軍政府在國際上尋求認可，因此緬駐英外交大使「宅邸」的問題具有「巨大的外交意義」。組織主任克里斯·岡內（Chris Gunness）強調，「宅邸屬於緬甸人民，而不是那些正在摧毀國家的非法軍政府所有。」
緬甸政治犯援助協會 （AAPP）統計，自軍事政變以來，已累積1642人被殺，9571人被捕、被指控或被判刑。
新聞來源：
- EXCLUSIVE UK urges ex-Myanmar ambassador to leave London home citing junta 'pressure'（路透社）
- Myanmar ambassador to London locked out of embassy after breaking with military（路透社）
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責任編輯：駱芷萱
核稿編輯：楊士範