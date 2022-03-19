胎位不正非得剖腹產嗎？有沒有什麼運動可以協助轉正？

胎位不正常常讓產婦們好焦慮，頻頻問胎位不正的原因及胎位不正怎麼辦？放輕鬆，讓我來跟大家分析胎位不正的形式、機率與各週數的比例，也聊聊剖腹產保險給付項目，還有那些流傳的胎位不正運動到底有沒有效。

寶寶胎位不正睡姿百百種，來看有哪些姿勢

懷孕後期，寶寶會逐漸在肚子內某個位置固定下來，這個位置就是「胎位」。醫學上胎位不正英文為Malpresentation，其中又細分成很多種狀況，而最簡單、直接的辨別方式為：只要不是「頭位」就算胎位不正。

當產婦聽到醫生說寶寶胎位不正時，都會面露焦慮的神情，擔心不能自然產，也擔心寶寶健康，但什麼樣的姿勢叫做胎位不正？具體的狀況讓我好好地跟各位說明。

基本上懷孕未滿28週胎位會隨時變化，因為這時寶寶還小、羊水較多，所以胎兒是呈現漂移的狀態，但到了28至30週時，胎兒長大了，開始會停在固定的位置，這時就可以透過姿勢判斷有沒有胎位不正的狀況。

自然產最標準的「正頭位」與「枕前位」是指「寶寶臀部、雙腳朝上呈現倒立姿勢，頭朝下靠近媽媽骨盆，臉面向媽媽背部」，當生產時寶寶的頭會先出來，這是最佳胎位。

除此之外，其他五花八門的姿勢都是胎位不正的代表，帶妳來看寶寶還會怎樣躺：

Photo Credit: 李毅評醫師

1. 臀位

寶寶臀部朝下，像坐在媽媽骨盆上的姿勢。而臀位又會根據胎兒雙腳擺放的方式分成3種：

雙腳彎曲的完全式臀位

雙腳伸直的直腿式臀位

一腳彎曲、一腳伸直的不完全式臀位

這種屁股靠近生產出口的「臀位」，是胎位不正最常見的類型。

2. 橫位

寶寶橫躺（頭朝左側或右側都算），肩膀靠近產婦骨盆，可能為先露部位。

3. 額位、顏面位、枕後位

雖然跟頭位一樣是倒立姿勢，但頭位是「頭頂在子宮頸口」；額位是胎兒頭往後仰，「額頭頂在子宮頸口」；至於顏面位跟枕後位則分別是「臉部及後腦頂在子宮頸口」，3種都算不完全的仰伸姿勢，有可能造成產程遲滯。

4. 複合位

寶寶手跟頭一起為先露部位的姿勢稱作複合位，有可能造成難產或寶寶受傷。

雖然在照4D超音波時看到胎兒動來動去、翻身、扭動超可愛，但如果幾週後沒歸位，產婦們就得有心理準備啦。

胎位不正原因有哪些？

有些產婦會苦笑問，為什麼別人家的寶寶都不會讓我失望，我卻面臨36週胎位不正的問題？

其實有很多因素都可能造成胎位不正，媽媽、小孩都可能是關鍵：

媽媽因素：

子宮問題：子宮畸形、子宮肌瘤、雙角子宮、子宮內膈膜

羊水多寡：過多胎兒容易翻轉，過少也會讓胎兒轉不過來

胎盤位置：胎盤太靠近子宮頸口或太高，都會影響胎位

已生產過：懷胎過的子宮較大，更容易讓寶寶換位

懷多胞胎：兩位寶寶把子宮撐鬆弛，增加翻轉機率

有胎位不正經驗：前一胎如果有胎位不正的情況，下一胎比例就高

胎兒問題：

胎兒體型：太小容易在腹腔翻轉，太大如果剛好胎位不正就很難轉正

胎兒異常：例如水腦症、無腦症或早產兒

這麼多項可能的因素是不是把大家嚇壞了？不怕不怕，我可以分享一些胎位不正數據給大家看，臨盆之際還胎位不正的機率，真的沒有妳想的這麼高。

根據統計，胎兒從標準胎位出生的機率有92－93％這麼高，相當於胎位不正機率只有7－8％。

而綜合上一段提到的胎兒與母體因素分析，各週胎位不正的比例大致如下：

16週－28週胎位不正：約25％，這時候寶寶小，還可以自由在腹腔內翻轉，比例較高也是正常的。

32週胎位不正：約7－10％，超過30週胎位不正的情形會大幅下降，大部分的寶寶都就定位了，不過在這段時間內，少數胎位不正的胎兒都還有轉正機會。

35週胎位不正：約7－8％（其中臀位占了3－4％），當過了33週胎位不正，翻轉的機會就越來越小，不過假設是懷第二胎的產婦，有可能到更後期才轉正。

超過37週胎位不正：如果到38－39週，甚至在產前胎位都沒有轉過來，就需要剖腹生產，比例上大約是7％左右。

小結一下，大部分胎位都會隨著週數自然轉正，但隨著週數越高、寶寶越大，轉正的機率會遞減，這是數據上顯示的概況。然而臨床上還是有生產前一刻才突然轉正的案例，所以真的是因人而異。

胎位不正剖腹費用可以申請保險給付嗎？

剖腹產分成自願剖腹與非自願剖腹兩種，會影響個人負擔的剖腹產費用跟保險理賠，而胎位不正符合國健署規範的剖腹產的適應症，屬於非自願剖腹，因此胎位不正保險與健保都有提供補助。

健保補助範圍（含部分負擔）：

住院病房費用：住三人房或四人房七天內有補助，要升級需自付差額

診察、檢查費、治療處置費

手術費、麻醉費、注射技術費

特殊材料費、藥事服務費

要特別注意的是，像防沾黏貼片、美容膠片、住院伙食、月子餐這些都屬於自費項目，不在補助範圍內，費用根據就診醫院而定。

如果要申請其他胎位不正保險理賠，要先跟專員釐清理賠項目跟健保有沒有出入、懷孕後才投保能不能申請理賠等，才不會到最後變成自費支出。

胎位不正運動及其他矯正項目

在29週胎位還不正時，產婦可能還沒那麼緊張，但當34週胎位不正......這時產婦們就會開始焦慮、想做點什麼幫助胎位轉正了吧。

網路上流傳很多胎位矯正的方式，舉凡物理上、心理上都有，光是胎位不正運動就好幾種，列舉幾項常見方法及原理跟大家分享一下。

膝胸臥式運動：膝蓋跪地打開與肩同寬，胸部貼地，利用大腿與臀部將下半身抬起，企圖藉由重心改變，讓寶寶胎位轉正。 游泳：水浮力會讓產婦比較輕鬆，藉由自由式、蛙式鍛鍊身體肌肉間接矯正胎位。 瑜珈：孕婦瑜珈相對來講動作會比較緩和，針對胎位轉正需求，有瑜珈老師建議使用「橋式」來協助。 胎位外轉術：醫師用雙手在產婦肚皮外順著胎兒姿勢將寶寶的頭往下推擠，矯正胎兒姿勢，雖然不是侵入式矯正，但有一定力道，可能會有胎盤早期剝離、臍帶繞頸、破水等風險，所以越來越少醫師使用這個技術。

多數方法常在媽媽社團中見到，較無根據；臨床上常使用的膝胸臥式，依據目前大規模研究顯示，其實「一點用也沒有」。

那怎麼辦？我會說「剖腹吧」。

胎位不正，剖腹是唯一方法嗎？

很多產婦不到最後一刻不願放棄，抓著我問胎位不正自然產的相關資訊，最常被問到「臀位難道不能自然生嗎」？

答案是可以。但有許多客觀條件上的限制，例如：必須要滿足經產婦、足月、胎兒體重適中、是兩腳伸直的臀位等，有的醫師會根據產婦和寶寶的情況去判斷能不能臀位自然產，但這種事我盡量不做。

為什麼？因為根據產科教科書說明，臀位自然產組容易有這些情形：

有4倍多的胎兒死亡率（13/1000 vs 3/1000）

有2.7倍的嚴重後遺症發生率（3.8％ vs 1.4％）

的確大部分臀位自然產的寶寶還是平安健康的，但這樣的風險我不敢、也不願意在我不孕症成功的患者身上嘗試。

這邊要講清楚一個邏輯，除非寶寶是因為先天異常導致胎位不正，不然「胎位只會影響生產方式，並不會影響寶寶健康」。

所以就算36週胎位不正也無需擔心，剖腹產不會對胎兒本身造成任何傷害。媽媽們可以放輕鬆。

本文經威廉氏後人－李毅評醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航