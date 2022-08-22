柬埔寨求職詐騙受害者再5人獲救返台，立委伍麗華：助免息借款付贖金，回台要認真工作償還
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立委伍麗華強調，這個過程中最最難過的，就是面對家屬籌措不到錢的窘境。這不是捐款，因此很努力的提供「免息借款」。
柬埔寨求職打工詐騙事件頻傳，有5名受害台人透過民進黨立委伍麗華和公、私單位協力，於昨（21）日晚10時許搭機返台，根據刑事局最新統計，迄今受困台人已救援協助返國有72人。
刑事局：目前已救援72人，逮補75人
刑事局透過新聞稿表示，昨天成功自柬埔寨救出5名台人返國，此案是由伍麗華在民間資源協助下，透過駐外警察聯絡官於柬埔寨金邊，協助被害5人辦理手續後搭飛機轉往泰國曼谷，隨後由駐泰國代表處移民秘書與泰國機場觀光警察局協助完成在泰行政程序，於8小時內順利搭機返台。
屏東縣警局刑事警察大隊昨晚表示，已接獲家屬通報付清3男2女贖款，5人在晚間由泰國搭乘華航CI-836航班返台，於晚間10時13分抵達桃園國際機場，隨即由航警局刑警大隊陪同入境，5名年輕人依正常程序通關入境，隨後被帶往航警局，依正常程序完成人別確認及人口販運被害人鑑別工作，依鑑別情形通報各地社政機關、社政體系照護，並交由屏東縣警察局直接帶回屏東，接續偵查究辦。
其中一名男子表示，有告知家人赴柬埔寨工作，但因家人擔心他在柬埔寨遇害，希望他們立刻回到台灣，經談判之後，決定付出贖金讓其返台。
刑事局指出，針對海外受困國人救援方面，外交部、僑委會、內政部警政署和移民署已組成聯合專案小組，結合國內外公、私部門掌握資訊偕駐外館處全力開展，近日已有多件成功救援返國個案。
根據刑事局最新統計資料顯示，經政府及公私部門通力合作下，迄今受困國人已救援協助返國有72人；偵破人口販運案共有25件，逮捕75人，31人裁定羈押。另外航空警察局執行攔查勸阻勤務，自7月迄今也成功勸阻29人出境。
藍綠立委接力救人，伍麗華：救援個案都沒有太多資源
民進黨籍立委伍麗華近期在臉書上分享自己辦公室團隊的救援經歷，她表示，從7月15日，第一起人口販運陳情，到今天已經超過一個月，接手的陳情也已逾20人。這段時間每天都很忙、行程都很滿，但是她沒有一天放棄這些孩子。這些孩子都沒有太多資源，甚至一再受劫，生命充滿無可奈何。
像是之前她曾收到各種被害者的求助訊息，表示公司願意放人，但是欠的錢和機票總共需要多少，伍麗華問對方「家人有沒有籌錢」，不忍告訴對方連在台灣的助理們，都一直聯絡不上其家人；另外也有被害者來訊提供線索，說想救哥哥，一追問之下發現父母都已不在或者也幫不上忙，讓他們只能向立委辦公室求助。
伍麗華強調，這個過程中最最難過的，就是面對家屬籌措不到錢的窘境。這不是捐款，因此很努力的提供「免息借款」，也希望有人可以伸出援手，雖然一一碰軟釘子，但她仍鼓勵家屬及受困的孩子不要失去希望。
《民視》報導，伍麗華接手陳情案有20件，每天都在協助家屬找人、匯款和借錢，有的家屬自行籌錢，有的由她找人提供無息借款，目前已開出五張借據，上頭除了借貸人的名字和借款金額外，其餘大部份都空白。借據要求借貸人必須在一年內清償全數借款，不用付一毛利息，可按月分期付款，但若有一期給付遲延，即喪失期限利益，金主得請求全數清償，目的是要獲救的青年為自己的行為負起責任。伍麗華說，「希望孩子回來時，能有責任感的工作，慢慢清償這些債務。」
昨日幾個被害者回到台灣後，伍麗華也在臉書發文表示，這些日子服務處幾名助理的心情舉重若輕，看起來不匆不忙，其實嚴陣以待；若不是靠著大家的幫忙，又怎麼能讓孩子陸陸續續平安歸來，這其中的繁複與驚險像在米粒上刻字，費勁不足為外人道。
國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷日前也親赴柬埔寨參與民間救援，昨天再成功救出一名青年，並在昨下午順利抵桃園機場。
鄭正鈐也在臉書上說明，18歲鄭姓男子，是日前他們救援的同一詐騙園區的受害者。鄭姓少年的母親在他從柬埔寨返台後，便持續聯繫希望協助救援。家屬在籌錢付款之後，對方卻稱沒有機票不能返台，家屬擔心會不會付了錢還救不到人或發生其他變數，鄭正鈐與民航局及華航聯繫訂好機票，也拜託華航在鄭姓少年在柬埔寨機場時提供相關協助。
昨天凌晨1點多，鄭姓男子由對方帶離園區，凌晨4點多抵達金邊機場，搭乘下午的飛機抵台。
鄭正鈐表示，這段期間無論是民意代表、台商、社會人士、宗教團體綻開各種管道的救援行動，甚至一位勇敢的母親，自己帶著贖金前往柬埔寨不但救出自己的小孩，還一起救了4名年輕人。政府應該更積極行動。
警政署則持續提醒，海外工作如果有不合理的超高月薪、工作地點在海外、包吃包住包機票，呼籲民眾請一定不要答應前往，這些柬埔寨跨國詐騙集團，以「高薪、高待遇」的條件，誘騙民眾前往工作。但實際上一旦下了飛機、與犯罪集團的人碰面就會瞬間失去自由，日夜被囚禁毆打、傷害；當然做的也不是賭場荷官或其他工作，而是不斷撥打詐騙電話。
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核稿編輯：羅元祺
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【馬力歐陪你喝一杯】設計師的人生相談室：插畫家微疼 X 設計師顏伯駿：靈感怎麼找？動畫也可以用Photoshop做？不只是工具而是溝通語言！設計麻瓜也能用的Photoshop
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不同領域的創意工作者怎麼應用 Photoshop 來創作？插畫家微疼與設計師顏伯駿在節目中分享他們各自入行以來的甘苦，從自學修圖軟體到得心應手地使用，做出近百萬粉絲追蹤的圖文與動畫，以及讓業主很有感覺的設計提案。
收聽管道如下：
- Apple Podcast ｜ https://apple.co/2ZCn2je
- Spotify ｜ https://spoti.fi/32dSc27
- KKBOX｜http://bit.ly/36PKdgZ
- Castbox｜ http://bit.ly/mariodrink
- Stitcher ｜ http://bit.ly/2mmA46t
- Omny ｜ https://omny.fm/shows/drinkwithmario/pplep06
這集節目邀請到插畫家微疼與設計師顏伯駿，兩位創意人來聊聊他們使用Adobe Photoshop的心得，與他們一路堅持在創意產業的工作的動力。微疼在10多年前自己慢慢摸索PS繪圖，透過Photoshop自學從無名小站發跡，走上全職插畫家之路；顏伯駿是三頁文設計公司藝術總監，大學時期就開始接案做MV，從五月天演唱會的動畫設計開始踏入唱片產業，而後又從音樂產業拓展到許多大型活動的視覺統籌，包括多屆金曲獎、文博會、全運會、白晝之夜等。
沒有靈感的時候就睡一覺吧！（01:05）
兩位的平時的工作都是產量高、創意強度密集，讓人非常好奇他們平時的靈感來源，以及他們是怎麼紀錄與整理這些靈感，最後轉化成廣受歡迎的動畫作品與視覺規劃，沒想到兩人竟不約而同地在睡夢中找到答案！
微疼以白色兔子為主角創作插畫，他分享自己一開始都是從生活周遭親友的經驗，延伸發展出創作主題與角色，「但我發現最大的問題是，這些東西很容易被消磨殆盡，就像切蛋糕一樣，有一天會被切完。」對他來說找到更多靈感的方式之一就是走上街去，多多接觸人、觀察人。
顏伯駿則反問：「大家是不是對靈感太執著了？」他在帶領設計團隊時會透過幾種不同的路徑找到「靈感」或所謂的解法。顏伯駿認為找到靈感的前提是「先對生活有感覺」，接著按照主題分析每件事情，把累積的資料放進對應的資料夾，需要時把它們調出來，組合成一個完整的內容。
相較於這樣井然有序的整理方式，微疼形容自己屬於感覺派，「找不到的時候就睡一覺，靈感就來了。」聽到這個回應，顏伯駿直呼自己也有類似的經驗，笑說大家以後會不會要發想題目之前，都會跑來說「老闆，我要睡一覺」！而有趣的是，微疼也分享，現在工作室裡面還真的就有放一張床！
從 0 開始的 PS 之路（09:00）
要成就好作品當然不能只是睡個覺，而是要動手將這些絕佳的靈感實現，這時候設計師和插畫家使用的工具就扮演了非常重要的角色。顏伯駿分享他除了就讀設計系因為課堂考試而學習使用Photoshop之外，早期使用PS創作的前輩像是藝術家李小鏡，以及言情小說封面繪者平凡、陳淑芳，都是促使他探索 PS 強大功能的榜樣，「我從PS 10一路到現在的Adobe CC，每年看著這個軟體，你本來想某個功能怎麼沒有，有一天突然間就蹦出來，到最後有一些讓你覺得『這是黑魔法嗎？』的功能。」顏伯駿感觸很深地說道。
微疼接觸Photoshop的路徑比較特別。大學時期因為一場車禍讓他必須長期在家休養，從未受過美術訓練但熱愛畫畫他，在朋友介紹下認識Photoshop，「那時候無名小站很風靡，有些前輩創作者像我是馬克、彎彎都在上面做自己的圖文創作。」微疼心想自己也許也能試試看，而當年Photoshop自學的他已經進化成PS老手，從PS畫圖到影片製作，拓展出更多創作上的應用，「說出來大家可能很驚訝，我Youtube上的動畫影片都是在PS完成的。」
儘管有不少人推薦過他用其他軟體，但微疼始終認為Photoshop是最直觀也最好調整細節的，工作室的所有夥伴也都非常熟悉這套軟體，在溝通過程中有任何不清楚的地方，只要打開PS示範就能讓大家馬上理解，「我覺得PS已經不是工具，而是一個語言了。」
提案雙神器：Photoshop與Illustrator（13:31）
顏伯駿接著分析 Adobe 兩套重要的軟體：Illustrator跟Photoshop，許多學習設計的人在初初接觸繪圖軟體時，「就像戴上分類帽一樣分成Illustrator派跟Photoshop派，這兩種人是截然不同的思考路徑。」 前者是向量繪圖軟體，像工程圖一樣非常理性；後者則接近畫畫的原理，有PS筆刷、圖層和色調等功能可搭配使用。雖然設計師們對於習慣使用的軟體各有鍾愛，但Adobe在跨軟體、跨平台的高度整合性，現在不論是PS轉AI，或是反之，都能輕鬆跨軟體操作，是他認為非常優異又親民的特點。
「我做所有的簡報一定都是從Photoshop和Illustrator開始。」顏博駿分享他與團隊在向客戶提案時會做PS mockup，讓客戶看到Logo在不同介面上的呈現，除了提供客戶意想不到的創意，更要透過圖面證明你怎麼實現它。「下一個世代，應該是人人都會用Photoshop和Illustrator，不只是設計系，而是所有的企劃、專案都會用。」
保持初衷？不！別再說那些熱血的話（28:18）
節目尾聲談到兩位在各自的領域努力多年，除了有一路陪伴他們創作、成長的Adobe，他們持續投入的動力是什麼呢？微疼坦承他過去在演講中常用熱血的話鼓勵其他人，「可是我後來發現什麼初衷都是屁啦，」他笑說自己從小到大幾乎沒有別的擅長的技能，「我堅持下去的原因就是，這輩子我可以做好的就是這件事了。」
顏伯駿也提到自己不想再對人說「保持初衷」，設計產業裡的每個崗位都有不同的挑戰，到處都會遇到挫折，但要思考那個挫折是否有跟成就感達成平衡，「如果沒有的話，你就要換個路走。」找到自己最擅長的事，不斷突破難關、維持品質，如同他們多年來的累積都是最好證明了。
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