柬埔寨求職詐騙受害者再5人獲救返台，立委伍麗華：助免息借款付贖金，回台要認真工作償還

柬埔寨求職打工詐騙事件頻傳，有5名受害台人透過民進黨立委伍麗華和公、私單位協力，於昨（21）日晚10時許搭機返台，根據刑事局最新統計，迄今受困台人已救援協助返國有72人。

刑事局：目前已救援72人，逮補75人

刑事局透過新聞稿表示，昨天成功自柬埔寨救出5名台人返國，此案是由伍麗華在民間資源協助下，透過駐外警察聯絡官於柬埔寨金邊，協助被害5人辦理手續後搭飛機轉往泰國曼谷，隨後由駐泰國代表處移民秘書與泰國機場觀光警察局協助完成在泰行政程序，於8小時內順利搭機返台。

屏東縣警局刑事警察大隊昨晚表示，已接獲家屬通報付清3男2女贖款，5人在晚間由泰國搭乘華航CI-836航班返台，於晚間10時13分抵達桃園國際機場，隨即由航警局刑警大隊陪同入境，5名年輕人依正常程序通關入境，隨後被帶往航警局，依正常程序完成人別確認及人口販運被害人鑑別工作，依鑑別情形通報各地社政機關、社政體系照護，並交由屏東縣警察局直接帶回屏東，接續偵查究辦。

其中一名男子表示，有告知家人赴柬埔寨工作，但因家人擔心他在柬埔寨遇害，希望他們立刻回到台灣，經談判之後，決定付出贖金讓其返台。

刑事局指出，針對海外受困國人救援方面，外交部、僑委會、內政部警政署和移民署已組成聯合專案小組，結合國內外公、私部門掌握資訊偕駐外館處全力開展，近日已有多件成功救援返國個案。

根據刑事局最新統計資料顯示，經政府及公私部門通力合作下，迄今受困國人已救援協助返國有72人；偵破人口販運案共有25件，逮捕75人，31人裁定羈押。另外航空警察局執行攔查勸阻勤務，自7月迄今也成功勸阻29人出境。

藍綠立委接力救人，伍麗華：救援個案都沒有太多資源

民進黨籍立委伍麗華近期在臉書上分享自己辦公室團隊的救援經歷，她表示，從7月15日，第一起人口販運陳情，到今天已經超過一個月，接手的陳情也已逾20人。這段時間每天都很忙、行程都很滿，但是她沒有一天放棄這些孩子。這些孩子都沒有太多資源，甚至一再受劫，生命充滿無可奈何。

像是之前她曾收到各種被害者的求助訊息，表示公司願意放人，但是欠的錢和機票總共需要多少，伍麗華問對方「家人有沒有籌錢」，不忍告訴對方連在台灣的助理們，都一直聯絡不上其家人；另外也有被害者來訊提供線索，說想救哥哥，一追問之下發現父母都已不在或者也幫不上忙，讓他們只能向立委辦公室求助。

伍麗華強調，這個過程中最最難過的，就是面對家屬籌措不到錢的窘境。這不是捐款，因此很努力的提供「免息借款」，也希望有人可以伸出援手，雖然一一碰軟釘子，但她仍鼓勵家屬及受困的孩子不要失去希望。

《民視》報導，伍麗華接手陳情案有20件，每天都在協助家屬找人、匯款和借錢，有的家屬自行籌錢，有的由她找人提供無息借款，目前已開出五張借據，上頭除了借貸人的名字和借款金額外，其餘大部份都空白。借據要求借貸人必須在一年內清償全數借款，不用付一毛利息，可按月分期付款，但若有一期給付遲延，即喪失期限利益，金主得請求全數清償，目的是要獲救的青年為自己的行為負起責任。伍麗華說，「希望孩子回來時，能有責任感的工作，慢慢清償這些債務。」

昨日幾個被害者回到台灣後，伍麗華也在臉書發文表示，這些日子服務處幾名助理的心情舉重若輕，看起來不匆不忙，其實嚴陣以待；若不是靠著大家的幫忙，又怎麼能讓孩子陸陸續續平安歸來，這其中的繁複與驚險像在米粒上刻字，費勁不足為外人道。

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐及吳斯懷日前也親赴柬埔寨參與民間救援，昨天再成功救出一名青年，並在昨下午順利抵桃園機場。

鄭正鈐也在臉書上說明，18歲鄭姓男子，是日前他們救援的同一詐騙園區的受害者。鄭姓少年的母親在他從柬埔寨返台後，便持續聯繫希望協助救援。家屬在籌錢付款之後，對方卻稱沒有機票不能返台，家屬擔心會不會付了錢還救不到人或發生其他變數，鄭正鈐與民航局及華航聯繫訂好機票，也拜託華航在鄭姓少年在柬埔寨機場時提供相關協助。

昨天凌晨1點多，鄭姓男子由對方帶離園區，凌晨4點多抵達金邊機場，搭乘下午的飛機抵台。

鄭正鈐表示，這段期間無論是民意代表、台商、社會人士、宗教團體綻開各種管道的救援行動，甚至一位勇敢的母親，自己帶著贖金前往柬埔寨不但救出自己的小孩，還一起救了4名年輕人。政府應該更積極行動。

警政署則持續提醒，海外工作如果有不合理的超高月薪、工作地點在海外、包吃包住包機票，呼籲民眾請一定不要答應前往，這些柬埔寨跨國詐騙集團，以「高薪、高待遇」的條件，誘騙民眾前往工作。但實際上一旦下了飛機、與犯罪集團的人碰面就會瞬間失去自由，日夜被囚禁毆打、傷害；當然做的也不是賭場荷官或其他工作，而是不斷撥打詐騙電話。

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核稿編輯：羅元祺