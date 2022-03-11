新增本土7例：國內剩3條不明傳播鏈、匡列居家隔離的醫護人員可提前返回工作

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增7例本土個案，無新增死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，目前不明傳播鏈剩3條，包含桃園市幼兒園群聚案、雙北涮涮鍋案，以及今日新增的3例相關個案。

指揮中心提出，如果出現院內確診等事件，導致大量醫護人員被匡列為接觸者，而醫院人力不足時，可以報請地方衛生主管機關同意，申請提前召回醫護人員返回工作。

新增7例本土，目前國內3條不明傳播鏈

指揮中心今日公布國內新增82例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為7例本土個案及75例境外移入（45例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為43例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（20例）、美國及印尼（各4例）、香港（3例）、荷蘭、韓國、新加坡、菲律賓及緬甸（各2例）、衣索比亞、墨西哥、巴西、日本、英國、澳大利亞、瑞士及西班牙（各1例）移入，另26例調查中。入境日介於今（2022）年2月18日至3月10日。

指揮中心針對今日新增的7例本土說明，其中3例在雙北，新北有1例，台北則有2例，與案21260相關。新北個案21260感染源不明，到醫院PCR結果為陽性後，接觸者匡列了107人。目前採檢96人，其中94人為陰性，2例住在台北的非同住家人（案21295、21296）則為陽性。

剩下台南4例則與宮廟旅遊團相關。案21261曾在3月5日與案21083參加同一個活動，之後出現流鼻水、咳嗽的症狀，快篩後ct值為17.6。案21297則是案21261的友人，也一同參加了那場活動，同樣採檢結果為陽性，ct值是18.7。

剩下2案，案21262以及案21263為夫妻，曾跟案20973接觸，且與案20973的住家相距僅150公尺，在篩檢站進行快篩，結果為陽性，ct值分別為16.3與18.3。

指揮中心回應媒體提問，指出目前不明傳播鏈剩3條。第一條是桃園幼兒園，第二條是雙北涮涮鍋家庭群聚，第三條則是今天新增的雙北3例。

醫療照護人力若短缺，被匡列居家隔離的醫護人員可返回工作

指揮中心評估，由於被匡列居家隔離的醫護人員，確診情形少見。例如目前有4家醫院發生院內確診，而事實上北部3間醫院有2間都各只有1位醫護人員確診。加上醫護人員大多打滿3劑疫苗，因而當有院內確診事件，導致大量醫護人員被匡列為接觸者，而醫院方在啟動人力備援計畫後，人力仍然不足，且沒辦法把病患轉介至其他機構時，可以報請地方衛生主管機關同意，申請提前召回醫護人員返回工作。

能被提前召回的對象，包含醫療機構以及長期照護機構工作人員。而高傳播風險的密切接觸者、非必要工作人員、免疫不全工作人員不算在內。另一方面指揮中心也提醒，若是因為醫護人員入境隔離而缺人手，不算在人力短缺的範圍內。

Photo Credit: 指揮中心

指揮中心也依據醫護人員是否完整接種3劑疫苗，提出提前返回工作建議：

若已完整接種3劑疫苗達14天：於1次核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，並於與確定病例最後一次接觸次日起第3、7、10日各再進行一次核酸檢驗，其後比照居家隔離者於自主健康管理期間之相關採檢規定。 如果還沒完整接種3劑疫苗達14天：居家隔離到與確定病例最後一次接觸次日起7日。居家隔離期滿時，於1次病毒核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，並在與確定病例最後一次接觸的隔天起第10日再進行一次核酸檢驗，其後比照居家隔離者於自主健康管理期間之相關採檢規定。

Photo Credit: 指揮中心

基因定序：新增94例Omicron變異株

醫療應變組副組長羅一鈞今日公布本週境外移入病毒基因定序結果，共新增94例Omicron變異株，以及1例Delta，目前已累積743例境外移入Omicron個案。

另外針對2月初從印度返國的確診個案21061，指揮中心指出，由於病毒基因定序結果與入住防疫旅館的確診個案不同，所以同樣維持境外移入的判定，沒有改判為本土個案。

Photo Credit: 指揮中心

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核稿編輯：楊士範