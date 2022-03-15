促轉會5月底解散移交各部會，立委、學者都對轉型正義前景感到「悲觀」

促進轉型正義委員會（以下簡稱促轉會）即將在5月底到期組織解編，目前也已開始進行將促轉會任務移交到各部會的規劃，承接機關包括檔案局、法務部等。

民進黨立委范雲、管碧玲、劉世芳、賴品妤等人，今（15）日於立法院共同召開「台灣轉型正義再來該如何」公聽會，會中不少專家學者都提出擔憂，認為促轉會的工作恐怕在交到各部會後會「不了了之」，尤其是要負責平復國家不法與識別及加害者處置的法務部，最多人認為不適合。

追查加害者交給法務部？最多人擔憂

促轉會委員陳雨凡今天報告時說明，《促進轉型正義條例》明確規定人事清查及追究加害者責任，促轉會目前規劃是將這兩者結合在一起，並提出具體全文修正，修正方向會納入「加害者識別處置」專章，規劃由法務部推動後續修法，將在總結報告提出建議。

她說明，加害者識別要先定義加害者，定義出來後，後續的處置方式有揭露、行政懲戒、刑事追訴3種。主管機關要主動調查檔案中有揭露的人名，從上層決策者到執行的公務員，主管機關有主動調查的義務，調查須遵守法定程序，也要有聽證的程序。

被調查人或行為人有主動呈報在威權統治時期所做行為，經查證屬實就可以免除刑事及行政責任，這個專章設計和外國除垢、人事清查，有較不同重要之處，不像東歐國家的去共產黨化，是有差別的。

法務部法制司副司長鄧巧羚則表示，法務部要辦理三項承接業務；平復司法不法，主要依據《促轉條例》第6條第3項第1款及2款，針對未結案的部分，法務部會持續辦理。包括調取相關檔案，以及修正草案涉及擴大平復司法不法部份，法務部也會辦理。

有關行政不法部分，法務會將訂定相關作業要點後加以清查。再來，最重要的加害者識別及處置部分，促轉會有提到修法專章，法務部會依照修法通過後的規範，持續規劃辦理相關作為。

歷史學者批「為選票不敢做」，管碧玲：我不會拒絕承擔這指控

不過雖然法務部表示將「依法辦理」，今天多位與會的學者專家以及民間團體都表達了對法務部承接促轉會業務的擔憂和不信任。

台灣民間真相與和解促進會理事長、中研院人社中心副研究員陳嘉銘表示，促轉會這幾年來有很多問題，包括發生過「東廠事件」導致形象重創失去威信，難以推動高衝突的轉型正義工作，而後又因為直接執行加劇衝突，讓許多工作難以繼續，每次延任都引發極大爭議。

現在要將各項任務移交各機關，但促轉工作具高度政治性，一般公務員不願意積極任事。由法務部來當促進轉型正義的「司法機關」也違背基本原理，並不適合。

台灣大學歷史系教授周婉窈表示，對促轉會結束後，轉型正義工作前景感到悲觀。民進黨執政後，並沒有誠意在做轉型正義，任務移交給各部會，恐怕之後再沒下文。

周婉窈也表示，蔣介石當年除介入軍審外，從檔案資料來看，至少非法奪走259條人命，可是整個體制都還是在維護加害者，中正紀念堂的銅像至今也沒有處理，讓她覺得很失望，更批評「民進黨為了選票，不重視人權和轉型正義價值」。

經濟民主連合召集人賴中強也表示，自己也是抱持悲觀態度，蔡英文總統日前視察不義遺址安康接待室，很諷刺的是台灣有不義遺址，但是沒有「不義之人」，到現在仍不知道加害者在哪。

假如台灣社會、政府都不打算追究這些加害者的責任，不處理追溯時限的法律問題，「那就是玩假的」。賴中強也進一步表示，就算追究法律責任非常困難，至少追究政治責任要做。

賴中強也指出，仔細對一下就會發現有些任務根本就沒有移交，包括促轉條例中規範的「人士清查」的規劃，以及促轉會要主動調查、釐清壓迫者的責任等，這些都還不明朗。

政大法律系教授林佳和則表示，他認為台灣社會較多共識的是，不法行為包括屠殺、暗殺、失蹤、刑求、恣意逮捕等，這些行為在任何時代都是不被人民所接受的，要做加害者處置可從這些開始，如果要採取刑事追訴，社會接受程度應該會較高。

在人事清查部分，如果參考其他國家經驗，警察和國安單位會優先處理，沒有國家例外。東歐國家在除垢時，會把清查結果公諸於世，越公開國家反而越不會採取刑事追訴，會以檔案公開和真相來取代政治追訴。

台灣教師聯盟理事長李慧生的阿公是二二八受難者李瑞漢律師，在75年前二二八事件被抓走後遇害。李慧生表示，轉型正義第一應該是要追求釐清歷史真相，二二八事件是屠殺，並不是意外，她作為受難者家屬，她認為必須先有真相，有究責，才能夠和解往前走，若轉型正義只有受害者，沒有加害者究責，就不用談和解。

而連立委管碧玲也表示，她自己也對轉型正義工作未來的發展感到悲觀，而民間批評「民進黨基於選票壓力不敢做」，她也直言「我不會拒絕這種指控的承擔，我們確實有妥協的性格在其中」。

管碧玲認為，關於轉型正義的論述在這幾年間並沒有成熟，引領社會的變化未成功，政府給的引導也不夠，沒有形成全民共識；然而轉型正義就是跟時間賽跑，政府會輪替，目前要把轉型正義工作交給各部會，是否能經的起政府輪替的考驗，她也抱著疑問。

對於法務部，管碧玲也表示，法務部現在就是要求檔案遮蔽最重要的機關，她看不出法務部有什麼理由能積極處理相關工作；而把清除威權象徵交給內政部和文化部，這種僵化的分工是否妥當她也有疑慮。