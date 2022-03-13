「以戰求勝，驕兵必敗」，孫子如果在世，一定把俄烏戰爭當成兵法案例

這次的俄烏戰爭，聽到媒體、名嘴一直講什麼「可能引起第三次世界大戰」「今日烏克蘭，明日台灣」。雖然礙耳，但是想說「見怪不怪，其怪必敗」，一開始也不想跟風來加以評論。

只是事情好玩了，單單烏克蘭，竟然能抵擋號稱最強悍的戰鬥民族超過10天，戰事膠著還把俄羅斯逼上了談判桌。然後一堆台灣政客名嘴從開始講的「拜登無能」「500萬烏克蘭難民」「台灣剉著等」，開始變成「烏克蘭很厲害」「普亭怎麼了」，但還是繼續的講「中國會攻台」「美國不會來」。中國會趁著這時攻台嗎？有點好笑；台灣有事美國不會出兵幫忙，就像現在不出兵烏克蘭一樣？這個比喻也有點不倫不類，也不符合歷史上美國的慣性。

孫子如果在世，一定把俄烏戰爭當成兵法案例

孫子兵法的精華其實可以濃縮成十個字，那就是「勝而後戰」「以正合、以奇攻」。正所謂「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道」「勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝。」

這些道理說來很簡單，好像大家都知道。但是見諸之後千百年的歷史，像是日本當年的奇襲珍珠港、美國1961年攻打古巴的豬玀灣事件、美俄帝國墳場的阿富汗，不是在在都先戰而後求勝嗎？事前既缺乏適當的情資與評估，對後續的連鎖反應跟結局，也缺乏整體考量的結果嗎？更不用說打得一蹋糊塗的國共戰爭了！

「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」，孫子兵法這段大家都耳熟能想，但是對俄羅斯來說，其目的是在侵略併吞，又要怎能不伐兵，不攻城呢？以前欺負鄰近的小國慣了，像喬治亞、克里米亞戰爭，打就對了，不需要伐謀跟伐交，而且戰鬥民族覺得事情很容易，簡直像是魚肉鄉里的性侵累犯。

其實所謂的，替烏東的頓內次克與盧甘斯克兩個俄語地區的獨立撐腰是假的；企圖打敗烏克蘭，防止被北約東擴至俄國邊界才是真的。不然幹嘛兵分四路，攻打烏東、烏北地區、烏南港口，還有基輔首都。只是自認為可以速戰速決，忽略了時空背景不同，當地民心士氣的改變，與來自美國與北約的支持，「不伐謀，不伐交」，是標準的「以戰求勝，驕兵必敗」。

拜登不是很弱，不出兵烏克蘭更不是拋棄盟邦

明確說不會加入戰爭，卻一直喊著俄羅斯何時會出兵，呼籲趕快撤僑？拜登很弱，光打嘴砲？很多持反美，或厭美立場的人就認為，美國是不可信任的，就像自伊拉克、阿富汗撤軍一樣老是在拋棄盟友。

不，拜登只是激將法，是我們的媒體、名嘴，跟評論家們集體弱智化。烏克蘭既不是歐盟或北約的成員國，更不是美國的盟邦，盟邦是要有合約，有其必須義務的。烏克蘭連武器都是舊一代俄製的，只是因為想加入北約因而惹禍，跟美國有何關係？美國出兵的目標跟動機一向很清楚，尤其是世界大戰。是二次大戰後非常努力防止共產主義擴張，對殺死美國人的恐怖組織更是氣急攻心，老大當久了，戰就打亂了。

第一次世界大戰發生於1914年6月，英法俄對抗德奧義，美國是在被德國潛艇擊沉很多船隻之後，在1917年4月才加入。第二次世界大戰呢？大多人把第二次世界大戰的爆發定為1939年9月1日，納粹德國入侵波蘭開始，但1938年3月德國就併吞了奧地利。1940年5月，納粹德國以閃電戰和空降戰術攻下荷蘭和比利時， 6月10日義大利跟著德軍入侵法國，並且向法國和英國宣戰，12天後法國宣布投降。

1939年11月美國政府允許盟軍以「現購自運」的方式來購買軍事物資與裝備，德國和美國在1941年10月陸續在大西洋北部和中部發生數次海戰，但是官方立場上美國仍然持續保持中立。美國正式加入二次世界大戰，是在1941年12月7日，日本偷襲珍珠港之後。要不是美國本土遭襲，許多美國人當場喪命，美國還沒打算加入這場混戰，這是孫子兵法中標準的「勝而後戰」，而且不想久站。

所以就歷史上來說，俄羅斯入侵烏克蘭本來就是不足為奇的一件事，即使相鄰的歐洲諸國都不一定會有反應，所以要美國強出頭很難，也沒有道理。只因為拜登說俄羅斯一定會入侵烏克蘭，就代表烏克蘭是盟邦，美國該支持，這也未免太無視於歷史。很多人對於美國的印象是二次大戰以後的事，像韓戰、越戰、入侵伊拉克、阿富汗戰爭，好像一直不斷在打戰。看看美國人的戰爭電影，珍珠港、中途島、二次大戰拍了很多部，最後沒了敵人，開始拍跟外星人打戰。

美國在中東、阿富汗是一碼事，先研究越戰

1961年6月，美國總統甘迺迪和蘇聯第一書記赫魯雪夫會面； 8月，柏林圍牆在一夜間修成，西柏林被東德封鎖；9月，蘇聯恢復核試驗。當時嚴峻的形勢使甘迺迪認為，「如果美國從亞洲撤退，就可能打亂全世界的均勢」。1962年「美國駐越南軍事援助司令部」在西貢設立，至1964年底，美軍人員增加到三萬多名，援助從1954年至1964年共達40億美元。

1973年1月27日，美國、北越、南越、越南南方共和國臨時革命政府，四方在巴黎正式簽定《關於在越南結束戰爭、恢復和平的協定》（即巴黎和平協約），隨後兩個月內，駐越美軍全部撤出南越。1974年4月23日宣布越南戰爭正式結束，美軍從此只協助美國軍民，及其他與越南共和國有關係的南越人撤離越南。4月29日至30日最初的幾個小時，美軍組織了有史以來最大的直升機撤僑行動「常風行動」。越南戰爭期間，美軍死亡58000人，北越部隊則死亡900,000人，至於越南人民則是死傷百萬以上（相關數據參考字2003年的《亞洲週刊》）