站穩全球前五大加密貨幣量化交易公司！Kronos 憑什麼開出千萬年薪搶人才?

更驚人的是，這個薪資是由成立僅 4 年的金融科技新創公司 Kronos(麒點科技)所開出，他們專注在加密貨幣的高頻量化交易(Quantitative Trading)，在短短幾年間，就躋身全球前 5 大的加密貨幣量交易團隊，創下 2021 年每日平均交易額 50 億美元、單日最高交易額 230 億美元的紀錄。

到底什麼是量化交易?Kronos 又是如何做到世界級的成績?

去除情緒性買賣，用邏輯、演算法、模型來應戰交易市場

簡單來說，量化交易就是利用數據與演算法做為交易的核心。交易者必須收集海量的數據，利用獨特的演算法整理，並用統計模型與機器學習將其整合，最終提煉出一個價格或規律。

只要預測的價格準確，就能應用很多不同的交易策略，可以是價差買賣、狙擊報錯價格的買賣方，或是短暫持有等待時機。

不過，在台灣量化交易並不是顯學。雖然台灣證交所統計 2021 年台股開戶數超過 1,200 萬人大關，創下歷史新高，但是在 104 人力銀行上關於量化交易的職缺卻僅有 21 個(截至今年 3 月 8 日)。

Kronos 創辦人 Mark Pimentel / Photo Credit: TNL Brand Studio

對於美國或其他先進的資本市場來說，自電腦發明以來，量化交易一直是交易者重要的工具。根據 JPMorgan 全球量化交易與衍生性金融產品研究總監 Marko Kolanovic 的說法，量化與被動交易占交易總 量的 60%，2000 年以來呈現倍數成長。

這對擁有量化交易經驗 16 年、Kronos 的創辦人 Mark Pimentel 而言非常有感。過去，他曾替對沖基金、華爾街，在全球交易市場包含美國、歐洲、新加坡與日本等操盤，甚至在金融海嘯時期，和團隊賺進超過 20 億美元，這些種種都代表了他豐沛的經驗。

但在 2017 年接觸到加密貨幣後，Mark 發現了全新的機會，並在 2018 年於台灣成立 Kronos，把量化交易與加密貨幣市場結合起來，嘗試在「幣海」中殺出一條血路。

「台灣對於加密貨幣的監管相對友善，過去在對沖基金跟台灣人工作的經驗，讓我很驚艷。這幾年招募下來， 台灣工程師展現出來的能力也很強。」Mark 說。這也是為什麼 Kronos 在全球各地設有辦公室，台灣仍是總部。

Kronos 成員人數在 2021 年有將近 2 倍的成長，也入駐了位於內湖科技園區全新落成的 900 坪大開放式辦公空間。/ Photo Credit: TNL Brand Studio

立足台灣，不代表不能面向世界。Kronos 的競爭對手始終是中國、美國，以及全球各地最頂尖的交易者，要在其中脫穎而出，除了擁有豐富量化交易的團隊之外，在技術上也不能因為是新創就打了折扣。舉例來說，「量化交易發展至今，就連買賣的速度都要講究，除了機器要算的快，我們在全球主要的加密貨幣交易所的雲端機房內都架了機台，就是為了在最近的距離、最短的時間內完成交易。」Kronos 的基礎架構團隊主管 Roy 說。

Kronos 團隊分為數據工程團隊、量化交易研究團隊、基礎架構團隊、預測模型研究團隊，讓團隊能夠專心於最擅長的領域，並開出千萬年薪聘請領域內的佼佼者，希望能延攬到最好的人才。

基礎架構團隊主管 Roy ：「我們在全球主要的加密貨幣交易所的雲端機房內都架了機台，就是為了在最近的距離、最短的時間內完成交易。」/ Photo Credit: TNL Brand Studio

人、創意、創新才是重點，連創辦人都只能給「建議」

「未來 Kronos 的目標，就是成為領域內最強、最好、最創新的玩家。」Mark 說，要達成目標，當然對人才與技術有很高的要求，但是 Kronos 也知道，台灣量化交易並不盛行，所以他們相當願意培養團隊，希望能讓更多台灣人知道結合了工程、數據與研究導向的量化交易產業。

MIT 畢業的技術長 Hank 就強調:「我們希望這個產業在台灣能夠茁壯，讓台灣的技術人才知道有這個國際舞台可以發揮。」

Kronos 的團隊氛圍鼓勵每個人勇於提出想法，共同解決工作問題。/ Photo Credit: TNL Brand Studio

在招募上 Hank 也提到，對於技術、數學能力、金融交易有興趣的確是前提，但他更希望進到 Kronos 的夥 伴能有「創意」，其他方面團隊都會傾囊相授，「我們每天都在跟最頂尖的團隊競爭，有創意，才能在交易跟模型上有所突破。」

一直以來台灣都是許多跨國企業的研發中心，台灣人才的技術能力已無庸置疑，而且台灣人才很願意接納 多元文化，激盪出創意與創新。

技術長 Hank :「我們希望這個產業在台灣能夠茁壯，讓台灣的技術人才知道有這個國際舞台可以發揮。」/ Photo Credit: TNL Brand Studio

我們每天都在跟最頂尖的團隊競爭，有創意，才能在交易跟模型上有所突破。有創意與創新思維的人才，面對挑戰也更有獨立解決與思考的渴望。「很多時候我們給的都只是『建議』，讓夥伴用自己的想法來解決問題。」Mark 說。獨立並不代表單兵作戰，而是 Kronos 給予全面支持的態度，鼓勵激發更多跳脫框架的思維，「所有人都可以給出建議，讓每一個想法經過淬煉，是很動態、保有新創精神的一件事情，但絕對非常享受。」

優於業界的薪資福利，高額的獎金分紅，每月定期的內部訓練及 Happy Hour、辦公室零食、按摩服務、 生會，更是一應俱全。/ Photo Credit: TNL Brand Studio